Rehabilitation

04.09.2012 | News Sozialrecht

Kostenerstattung für Rehabilitationssport zu Recht abgelehnt

Bild: Haufe Online Redaktion

Ist ein Patient nach einer Erkrankung wieder gesundheitlich in der Lage, allein und eigenständig an Sportgruppen oder Mannschaftssportarten teilzunehmen, entfällt der Anspruch auf Kostenerstattung für eine Teilnahme am Rehabilitationssport gegenüber der Krankenkasse.mehr