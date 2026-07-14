Die Wiedereingliederung bezeichnet die schrittweise Rückkehr von Beschäftigten in das Arbeitsleben nach längerer Krankheit. Ziel ist es, die Arbeitsfähigkeit unter Berücksichtigung gesundheitlicher Einschränkungen behutsam wiederherzustellen und eine dauerhafte Rückkehr in den Betrieb zu ermöglichen. Rechtlich ist insbesondere die sogenannte stufenweise Wiedereingliederung („Hamburger Modell“) nach § 74 SGB V sowie das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) nach § 167 Abs. 2 SGB IX von Bedeutung.

Auf den Haufe-Portalen Personal, Recht, Sozialwesen und Öffentlicher Dienst finden Fach- und Führungskräfte fundierte Fachbeiträge, gesetzliche Einordnungen, Muster und Arbeitshilfen zur rechtssicheren Gestaltung und praktischen Umsetzung von Wiedereingliederungsmaßnahmen.

Weitere Hintergründe und Informationen zur Wiedereingliederung finden Sie auf der entsprechenden Wissensseite .

Wiedereingliederung auf dem Portal Personal

Auf dem Newsportal Haufe Personal steht die praktische Umsetzung der Wiedereingliederung im betrieblichen Kontext im Mittelpunkt.

Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)

Haufe Personal erläutert die gesetzlichen Anforderungen des § 167 Abs. 2 SGB IX und stellt dar, wann ein BEM-Verfahren einzuleiten ist. Fachbeiträge zeigen, wie das Verfahren strukturiert aufgebaut werden kann, welche Beteiligten einzubeziehen sind und wie Dokumentation und Datenschutz rechtssicher gestaltet werden. Darüber hinaus werden organisatorische Aspekte wie Einladungsschreiben, Gesprächsleitfäden und Ablaufpläne behandelt. Praxisbeiträge erläutern typische Fallkonstellationen und zeigen, wie individuelle Maßnahmenpläne entwickelt werden können.

Stufenweise Wiedereingliederung („Hamburger Modell“)

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der praktischen Durchführung der stufenweisen Wiedereingliederung. Haufe Personal stellt dar, wie Wiedereingliederungspläne gestaltet werden, welche Rolle behandelnde Ärztinnen und Ärzte spielen und wie Arbeitszeit und Aufgaben schrittweise angepasst werden können. Auch Fragen zur Entgeltfortzahlung und zur Abstimmung mit Sozialversicherungsträgern werden eingeordnet.

Wiedereingliederung auf dem Portal Recht

Auf dem Newsportal Haufe Recht wird die Wiedereingliederung aus arbeits- und sozialrechtlicher Perspektive behandelt.

Rechtliche Grundlagen und Pflichten des Arbeitgebers

Haufe Recht ordnet die gesetzlichen Grundlagen der Wiedereingliederung systematisch ein und erläutert die Pflichten des Arbeitgebers im Rahmen des BEM. Beiträge befassen sich mit der Rechtsprechung zur Wirksamkeit krankheitsbedingter Kündigungen und der Bedeutung eines ordnungsgemäß durchgeführten BEM für die Darlegungslast im Kündigungsschutzprozess. Zudem werden Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats sowie datenschutzrechtliche Anforderungen im Zusammenhang mit Gesundheitsdaten dargestellt.

Kündigungsschutz und Wiedereingliederung

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der arbeitsrechtlichen Bewertung, wenn eine Wiedereingliederung scheitert oder nicht angeboten wurde. Haufe Recht analysiert einschlägige Entscheidungen der Arbeitsgerichte und zeigt auf, welche Auswirkungen Versäumnisse im BEM-Verfahren auf die Wirksamkeit einer Kündigung haben können.

Wiedereingliederung auf dem Portal Sozialwesen

Auf dem Newsportal Haufe Sozialwesen wird die Wiedereingliederung im Kontext sozialversicherungsrechtlicher Leistungen und Rehabilitation behandelt.

Sozialversicherungsrechtliche Einordnung

Haufe Sozialwesen erläutert die Voraussetzungen der stufenweisen Wiedereingliederung nach § 74 SGB V und die Rolle der Krankenkassen oder Rentenversicherungsträger. Beiträge stellen dar, unter welchen Bedingungen ein Anspruch auf Krankengeld während der Wiedereingliederung besteht und wie die Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber, behandelndem Arzt und Sozialleistungsträger ausgestaltet ist.

Rehabilitations- und Teilhabeleistungen

Darüber hinaus werden Leistungen zur medizinischen oder beruflichen Rehabilitation eingeordnet. Fachbeiträge erläutern die Schnittstellen zwischen Wiedereingliederung, Rehabilitationsmaßnahmen und Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben.

Wiedereingliederung auf dem Portal Öffentlicher Dienst

Auf dem Newsportal Haufe Öffentlicher Dienst wird die Wiedereingliederung im Kontext beamten- und tarifrechtlicher Besonderheiten behandelt.

Besonderheiten im Beamtenrecht

Haufe Öffentlicher Dienst erläutert, wie Wiedereingliederungsmaßnahmen bei Beamtinnen und Beamten ausgestaltet sind und welche rechtlichen Besonderheiten gelten. Beiträge befassen sich mit Dienstunfähigkeit, begrenzter Dienstfähigkeit und entsprechenden statusrechtlichen Folgen.

Wiedereingliederung im Tarifbereich des öffentlichen Dienstes

Darüber hinaus werden tarifrechtliche Regelungen und organisatorische Besonderheiten im öffentlichen Sektor dargestellt. Fachbeiträge ordnen die Zusammenarbeit mit Personalvertretungen und Schwerbehindertenvertretungen ein und zeigen praxisrelevante Umsetzungsfragen auf.

Die Wiedereingliederung ist ein zentraler Bestandteil moderner Personal- und Gesundheitsstrategien. Sie verbindet arbeitsrechtliche Pflichten, sozialversicherungsrechtliche Rahmenbedingungen und organisatorische Maßnahmen im Unternehmen. Eine strukturierte und rechtssichere Umsetzung trägt wesentlich zur langfristigen Beschäftigungsfähigkeit und zur Vermeidung arbeitsrechtlicher Konflikte bei.