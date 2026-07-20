Psychische Erkrankung

Frau hat im Homeoffice einen Fehler gemacht
Frau hat im Homeoffice einen Fehler gemacht
Betriebliches Gesundheitsmanagement

Enttabuisierung psychischer Gesundheit: Schlüssel zum Unternehmenserfolg

Psychische Gesundheit ist längst ein entscheidender Faktor für Unternehmenserfolg. Fehlzeiten, Präsentismus und Stigmatisierung kosten nicht nur Produktivität, sondern auch Vertrauen und Attraktivität als Arbeitgeber. Eine offene Unternehmenskultur und gezielte Unterstützungsangebote sind der Schlüssel, um Belastungen frühzeitig zu erkennen und nachhaltig gegenzusteuern.
PERSONALquarterly 3/2025
PERSONALquarterly 3/2025
PERSONALquarterly Ausgabe 03/2.025

Mentale Gesundheit am Arbeitsplatz

Psychische Gesundheit hat sich in den vergangenen Jahren zu einem zentralen Anliegen moderner Personalarbeit entwickelt. Der Schwerpunkt dieser Ausgabe widmet sich daher dem Thema mentale Gesundheit am Arbeitsplatz aus unterschiedlichen Perspektiven. Die Beiträge geben vielfältige Impulse für die Praxis. Sie verdeutlichen, dass mentale Gesundheit nicht nur ein individuelles Thema, sondern ein organisationales Gestaltungsfeld ist – und damit eine zentrale Aufgabe für HR.
Wiedereingliederung leicht gemacht
Wiedereingliederung leicht gemacht
Forschungsprojekt der BAuA

Wiedereingliederung in den Betrieb nach psychischen Krisen

Ein Forschungsprojekt der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) hat ein Vier-Phasen-Modell entwickelt, damit Beschäftigte nach psychischen Krisen erfolgreich wieder in ihre Betriebe eingegliedert werden können. Dazu bedarf es aber einer Unternehmenskultur, die psychische Krisen von Beschäftigten nicht als Makel begreift und mit betroffenen Mitarbeitenden offen und vertrauensvoll umgeht.
Papierfiguren Kette
Papierfiguren Kette
Arbeitsunfälle

Psychologische Unfallnachsorge: Was können kleinere Unternehmen tun?

Unfallnachsorge ist ein wichtiger Baustein im gut organisierten betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutzschutz. In Großunternehmen gibt es nicht selten standardisierte Maßnahmen, um Betroffenen nach einem Unfall zu helfen – auch bei deren psychischen Problemen in Folge des Extremerlebnisses. Was aber können auch kleinere Unternehmen tun? Die Einführung von psychologischen Ersthelfern im Sinne des „Kölner Modells“ ist ein möglicher Schritt.
Polizeiauto_Schrift Polizei groß
Polizeiauto_Schrift Polizei groß
Aktuelle Rechtsprechung für die betriebliche Praxis

Keine Dienstunfallanerkennung für die psychisch belastende Tätigkeit eines ehemaligen Polizeibeamten

Die 7. Kammer des Verwaltungsgerichts hat am 10.08.2023 die Klage eines ehemaligen Polizeibeamten auf Anerkennung eines Dienstunfalls abgewiesen. Dieser hatte über län­gere Zeit eine psy­chisch be­las­ten­de Tä­tig­keit (Sich­tung kin­der­por­no­gra­fi­schen Ma­te­ri­als) aus­ge­übt und dadurch eine Stress­er­kran­kung erlitten.
Mann schaut auf Tafel mit Fragezeichen
Mann schaut auf Tafel mit Fragezeichen
Gesundheit und Psyche

Psychische Eignungsuntersuchungen: Welche Anforderungen sollen überprüft werden?

Arbeitgeber dürfen anlassbezogen und anlasslose Eignungsüberprüfungen bei ihren Beschäftigten durchführen. Hierzu werden die gesundheitlichen und psychischen Merkmale des Arbeitnehmers mit dem tätigkeitsspezifischem Anforderungsprofil abgeglichen. Doch sind Anforderungsprofile immer zielführend? Ein Forschungsprojekt hat das Anforderungsprofil für psychische Eignungsuntersuchungen des Sicherungspersonals bei Gleisbauarbeiten bei der Deutschen Bahn überprüft und stellte einigen Änderungsbedarf fest.
Pfleger Fachkraft Ausbildung Azubi
Pfleger Fachkraft Ausbildung Azubi
GKV-Spitzenverband

Mindestvorgaben für Personal in psychiatrischen Krankenhäusern

50 Prozent der Krankenhäuser für Kinder– und Jugendpsychiatrie und knapp 40 Prozent der psychiatrischen Krankenhäuser setzten im zweiten Halbjahr 2021 weniger Behandlungspersonal ein, als die bundesweite Mindestpersonalvorgabe vorschreibt. Das belegen erste Auswertungsberichte über die Personalausstattung in deutschen psychiatrischen Krankenhäusern. Veröffentlicht wurden diese im Januar 2023 vom Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen (IQTIG).
Frau am Arbeitsplatz lässt Kopf in Hände sinken
Frau am Arbeitsplatz lässt Kopf in Hände sinken
Psychische Belastungen

Burnout-Vorsorge: Das psychische „Ausbrennen“ verhindern

Unter dem Begriff Burnout wird das Ergebnis unterschiedlichster psychischer Belastungen von Arbeitnehmern am Arbeitsplatz verstanden. Mit der Novellierung des Arbeitsschutzgesetzes 2013 ist der Arbeitgeber zur Prävention von psychischen Gefährdungen aller Art verpflichtet. Welche Instrumente stehen ihm dabei zur Verfügung? Und welche Möglichkeiten hat der Arbeitnehmer, psychischen Belastungen im Betrieb vorzubeugen oder sie zumindest zu bekämpfen?
Gleis
Gleis
Aktuelle Rechtsprechung für die betriebliche Praxis

Bahnmitarbeiter wird Zeuge eines Suizids

Mit dem Erleben eines Gleissuizids hat sich ein vom Schutzzweck der gesetzlichen Unfallversicherung umfasstes Risiko eines Bahnmitarbeiters verwirklicht, welches die Entstehung einer PTBS derart wesentlich geprägt hat, dass die übrigen in Persönlichkeit und Lebensgeschichte des Klägers begründeten Mitursachen als nicht überragend erscheinen, so das Hessische Landessozialgerichts in einem aktuellen Urteil.
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