Zwangsunterbringung bei grobem Verfahrensverstoß unzulässig

Hintergrund Das Recht der Zwangsunterbringung ist in verschiedenen Gesetzen geregelt. Grundlage können sowohl Landes- als auch Bundesgesetze sein. Länderspezifische Unterbringungsgesetze Die Länder regeln die Unterbringung bei psychischen Krankheiten in der Regel in besonderen Unterbringungsgesetzen (PsychKG). Die Unterbringung erfolgt auch hier in der Regel zweistufig. Die zunächst vorläufige Unterbringung ist grundsätzlich an eine Gefährdungslage geknüpft, wobei sowohl die Selbst- als auch die Fremdgefährdung die entscheidenden Anknüpfungspunkte sind. Dabei ist für die längerfristige Unterbringung grundsätzlich ein dezidiertes Sachverständigengutachten eines psychiatrischen Facharztes erforderlich. Die betreuungsrechtliche Unterbringung Die Unterbringung von betreuten Personen erfolgt auf der Grundlage des § 1906 BGB in Verbindung mit §§ 312 ff FamFG. In der Regel regt der Betreuer die Unterbringung an. Die Unterbringung ist vom Betreuungsgericht zu genehmigen. Voraussetzungen der gerichtlichen Genehmigung sind die Feststellung, dass die Unterbringung den Wohl des Betreuten dient,

dient, das Vorliegen einer psychischen Erkrankung ,

, die fehlende Einsichtsfähigkeit des Betroffenen in die Notwendigkeit einer Behandlung,

des Betroffenen in die Notwendigkeit einer Behandlung, die Gefahr eines gesundheitlichen Schadens bzw. einer erheblichen Selbstgefährdung des Betroffenen. Die Unterbringung darf die Dauer von zwei Jahren nicht überschreiten. Im Unterschied zu den PsychKGs der Länder ist hier die Fremdgefährdung kein Unterbringungsgrund. Die Unterbringung im Kindes- und Jugendalter Die Unterbringung im Kindes- und Jugendalter ist gesondert in § 1631b BGB geregelt. Diese darf nur zum Wohl des Kindes zur Abwendung einer erheblichen Selbst- oder Fremdgefährdung erfolgen. Es ist ein strenger Verhältnismäßigkeitsmaßstab anzulegen, d.h. es darf kein milderes Mittel denkbar sein, mit dem die Gefahrenlage abgewendet werden könnte. Die strafrechtliche Unterbringung Schließlich existiert die Möglichkeit der Unterbringung von Straftätern u.a. bei einer krankhaften seelischen Störung gemäß §§ 63ff StGB.