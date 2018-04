02.02.2018 | News EuGH

Deutschland darf Flüchtling bei illegaler Wiedereinreise nicht einfach nach Italien zurückschicken

Auch nach zweimaliger illegaler Einreise in den zweiten Mitgliedsstaat, muss ein formelles Wiederaufnahmegesuch an den ersten Mitgliedsstaat gestellt werden. Der Asylbewerber darf nicht ohne dem in das Land zurückgeschickt werden, in dem er angekommen und erstmals Asylantrag gestellt hat.