BMJ: Reform der Ersatzfreiheitsstrafe

Bundesjustizminister Marco Buschmann hat einen Referentenentwurf zu Änderungen des strafrechtlichen Sanktionssystems vorgelegt. Die Dauer der Ersatzfreiheitsstrafen soll halbiert und um die Option gemeinnütziger Arbeit erweitert werden.

Reformziele

Der Bundesjustizminister verfolgt mit dem Gesetzentwurf im wesentlichen 3 Ziele:

Die Reform soll verhindern, dass die Ersatzfreiheitsstrafe bei einigen Delinquenten dazu führt, dass sie durch einen zu langen Gefängnisaufenthalt immer weiter sozial abrutschen (z.B. durch Verlust der Wohnung) und dadurch noch weiter in die Kriminalität abgleiten.

Zum anderen soll der inzwischen um sich greifende „Freikauf" von Gefangenen durch soziale Organisationen wie die „Initiative Freiheitsfonds" zurückgedrängt werden, die aus Spenden Geldstrafen insbesondere für Schwangere, Drogenabhängige und psychisch erkrankte Personen bezahlt und diese damit praktisch aus der Haft freikauft.

Schließlich spielt auch der Kostenfaktor eine wesentliche Rolle, denn im Bundesdurchschnitt kostete ein Hafttag in Deutschland im Jahr 2019 ca. 119 Euro.

Ersatzfreiheitsstrafe häufig wegen Bagatelldelikten

Tausende Häftlinge verbringen jedes Jahr Zeit in deutschen Gefängnissen nach einer Verurteilung zu einer Geldstrafe für Delikte in der Nähe des Bagatellbereichs. Ca. 40 % dieser Gruppe sind mehrfach in öffentlichen Verkehrsmitteln ohne gültigen Fahrschein erwischt worden. Das ist in Deutschland eine Straftat. Gemäß § 265a StGB kann mit Geldstrafe oder mit bis zu einem Jahr Gefängnis bestraft werden, wer die Beförderung durch ein Verkehrsmittel erschleicht, also schwarzfährt. Der Rest der Gruppe verteilt sich auf kleinere Diebstähle und Betrügereien.

Schwarzfahren ist ein typisches Armutsdelikt

Fahren ohne gültigen Fahrschein gilt unter Kriminologen als sogenanntes Armutsdelikt. Betroffen sind häufig Personen, die sich das Ticket für den ÖPNV nicht leisten können. Bei Mehrfachtätern können leicht mehrere Tausend Euro Geldstrafe zusammenkommen, die häufig nicht nur für Obdachlose nicht bezahlbar sind. Das endet dann nicht selten in der JVA.

BMJ hofft auf Unterstützung durch die Länder

Für diese Personengruppe will der Bundesjustizminister die Haftzeit deutlich reduzieren. Auch im Rahmen der Vollstreckung dieser Geldstrafen sollen u.a. durch erweiterte Zahlungserleichterungen und Ratenzahlungen sowie flankierende Maßnahmen in Form einer intensiveren Unterstützung der Betroffenen durch Sozialarbeiter ins Spiel gebracht werden. Dies wäre dann allerdings Aufgabe der Länder, auf deren Unterstützung der Bundesjustizminister hofft.

Neuer Umrechnungsmodus für die Ersatzfreiheitsstrafe

Ein Kernpunkt der Reform ist die Änderung der Berechnung der Ersatzfreiheitsstrafe. Die Dauer der Ersatzfreiheitsstrafe orientierte sich bisher schematisch an der Anzahl der von den Gerichten verhängten Tagessätze. Wer zur Zahlung von 60 Tagessätzen verurteilt wurde muss bei Nichtzahlung der Geldstrafe zum Ersatz 60 Tage ins Gefängnis. Diesen Umrechnungsfaktor möchte der Bundesjustizminister künftig halbieren, d.h. pro Tagessatz fällt nur noch ein halber Hafttag an. Aus 60 Tagessätzen würden dann 30 Tage Haft. Dies wäre aus Sicht des BMJ auch aus dem Grunde gerechtfertigt, dass ein Hafttag für den Betroffenen ungleich belastender ist als die entsprechende Geldstrafe.

Deutliche Reduzierung der Haftkosten

Die Halbierung der Strafe käme nicht nur dem Betroffenen, sondern auch dem Staat zugute, denn eine Halbierung der Haft bedeutet auch eine Halbierung der Haftkosten. Noch preiswerter wird es für den Staat, wenn der Betroffene statt der Ersatzfreiheitsstrafe die Option der Ableistung gemeinnütziger Arbeit wählt. Auch hier soll der Umrechnungsmodus 1/2 lauten, d.h. für einen Tagessatz wäre ein halber Tag gemeinnütziger Arbeit zu leisten.

Effektive Aufklärung der Betroffenen durch die Justizverwaltung

Die Gerichtshilfe soll verpflichtet werden, die Betroffenen auf diese Optionen aufmerksam zu machen. Der Hinweis soll in einer Form erfolgen, die sicherstellt, dass auch Personen den Hinweis verstehen, die der deutschen Sprache nur unvollkommen mächtig sind.

Reform des Straftatbestandes der Leistungserschleichung soll später folgen

Auch eine Änderung des materiellen Strafrechts ist geplant. Die Ampelkoalition hat eine Überarbeitung des Straftatbestandes der Leistungserschleichung, § 265a StGB, in Aussicht gestellt. Eine der diskutierten Optionen ist die Herabstufung zu einer Ordnungswidrigkeit. Damit könnten Bußgelder verhängt werden, die in der Regel deutlich geringer als Strafzahlungen ausfallen und auch von finanziell schlechter gestellten Menschen leichter aufzubringen wären.

Erweiterung der Maßnahmen zur Resozialisierung

Daneben sieht der Entwurf des Justizministers eine Ausweitung der Optionen des Strafrichters zur Förderung der Resozialisierung von Straftätern vor, darunter die Möglichkeit eine Strafaussetzung zur Bewährung von der Bedingung der Durchführung einer Verhaltenstherapie abhängig zu machen.

Ausdehnung der Strafverschärfungsgründe

Auch Strafverschärfungen enthält der Gesetzentwurf. Geschlechtsspezifische und gegen die sexuelle Orientierung gerichtete Motive sollen bei Hass- und Gewaltdelikten, auch innerhalb einer Partnerschaft oder eines Familienverbundes, künftig generell strafverschärfend berücksichtigt werden. Dazu sollen diese Motive in den Katalog der strafverschärfenden Merkmale in § 46 Abs. 2 Satz 2 StGB aufgenommen werden.

Reform soll noch im Herbst verabschiedet werden

Das BMJ hat den Entwurf zur Abstimmung an die übrigen Ressorts der Bundesregierung verschickt. Der Bundesjustizminister hat die Absicht, den Bundestag noch im Herbst über die Reform abstimmen zu lassen. Wenn dies gelingt, könnte die Reform bis zum Frühjahr 2023 in Kraft treten.

Kritik des DAV

Dem DAV geht die Reform nicht weit genug. Er kritisiert die Ersatzfreiheitsstrafe als insgesamt nicht mehr zeitgemäß. In der Praxis führe die Ersatzfreiheitsstrafe regelmäßig zur Inhaftierung von Menschen mit psychischen Problemen, mit Suchtkonflikten sowie von Menschen in finanzieller Not. Das Strafrecht dürfe nicht dazu dienen, Armut und soziale Ausgrenzung zu bestrafen. Die Ersatzfreiheitsstrafe gehöre abgeschafft. Die Justiz hält dem entgegen, ohne die Ersatzfreiheitsstrafe würden einige Verurteilte die Geldstrafe nicht mehr ernst nehmen.