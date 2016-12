Freiheitsstrafe

06.05.2015 | News Anlagebetrug

Über 8 Jahre Haft für den Chef von Wölbern-Invest wegen gewerbsmäßiger Untreue

Bild: Haufe Online Redaktion

Gemessen am Strafmaß wäre Medizinprofessor Schulte damit der der größte deutsche Anlagen-Betrüger der letzten Jahre. Die Bilanz des Hamburger LG: Gewerbsmäßige Untreue in mehr als 300 Fällen und verschobene Anlagengelder in Höhe von ca. 147 Millionen Euro.mehr