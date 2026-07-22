Reform

Gerichte_Behoerden_Bundestag_Kuppel_Aussenansicht
Gerichte_Behoerden_Bundestag_Kuppel_Aussenansicht
Reformvorhaben

Arbeitsrechtliche Reformpläne sind nicht der große Wurf

Die Bundesregierung hat ein "Programm für Aufschwung und Beschäftigung" beschlossen, das auch Regelungen mit Bezug zum Arbeitsrecht enthält. Zudem hatte kurz zuvor die Alterssicherungskommission ihre Empfehlungen vorgelegt. Arbeitsrechtler Tobias Grambow fasst die wichtigsten arbeitsrechtlichen Punkte aus beiden Konzepten zusammen und gibt eine Einschätzung, welche Konsequenzen die Pläne für Arbeitgeber haben.
Finanzcharts mit Taschenrechner und Buntstift
Finanzcharts mit Taschenrechner und Buntstift
Reformvorhaben

Effizientere und schnellere Kapitalanleger-Musterverfahren

Das Kapi­tal­an­leger-Mus­ter­ver­fah­rens­ge­setz wird refor­miert und soll unbefristet weiter gelten. Der am 13.6.2024 vom Bundestag beschlossene Gesetz­ent­wurf sieht eine stärkere Position der Ober­lan­des­ge­richte, eine deutliche Straffung sowie die Digi­ta­li­sie­rung der Ver­fahren vor. Nach Prüfung durch den Rechtsausschuss sind noch einige Modifikationen in den ursprünglich vom BMJ vorgelegten Entwurf eingeflossen.
Zelle
Zelle
Strafrechtsreform

Rechtsausschuss des Bundestages beschließt Reform des strafrechtlichen Sanktionsrechts

Am 24.5.2023 hat der Rechtsausschuss des Bundestages die vom Bun­des­ka­bi­nett eingebrachte Reform des straf­recht­li­chen Sank­tio­nen­rechts beschlossen und damit den Weg für die Umsetzung freigemacht. Die Dauer der Ersatz­frei­heits­strafen wird danach hal­biert, der Katalog der Straf­zu­mes­sungs­gründe wird um geschlechts­spe­zi­fi­sche Tat­mo­tive erwei­tert werden.
Altenpflegerin unterstützt ältere Frau beim Trinken
Altenpflegerin unterstützt ältere Frau beim Trinken
Mehr Rechte für Kinder, Betreute + Pflegefamilien

Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts ist zum 1.1.2023 in Kraft getreten

Die Änderungen: 1. Im Betreuungsrecht wurde das Recht betreuter Menschen auf Selbstbestimmung maßgeblich verbessert. 2. Im Eherecht gibt es jetzt ein außerordentliches Notvertretungsrecht für Ehegatten im medizinischen Bereich. 3. Im Vormundschafts- und Sorgerecht wurden die Rechte der Kinder deutlich gestärkt. 4. Rechte von Pflegeeltern bzw. Pflegekindern wurden gestärkt.
Vergittertes Fenster, Gefaengnis
Vergittertes Fenster, Gefaengnis
Verfassungsrechtliche Zweifel: neue BT-Beratung?

Der Bundespräsident hat Zweifel am Gesetz zur Wiederaufnahme von Mordverfahren

Es war eine der letzten Gesetzesinitiativen der GroKo-Regierung. Das vom Bundestag mit Zustimmung des Bundesrats beschlossene Gesetz zur Erleichterung der Wiederaufnahme eines abgeschlossenen Strafverfahrens im Falle von Mord hat Bundespräsident Steinmeier unterzeichnet, gleichzeitig äußert er erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken und bittet den Bundestag, die Reform erneut zu prüfen.
Haifisch
Haifisch
Strafbar: Stalking-Apps, Verbreitung von Aufnahmen

Verschärfung der Strafbarkeit bei Stalking und Cyber-Stalking zum 1.10.2021

Zum 1. Oktober 2021 wurde der Stalking-Tatbestand reformiert, da die bisherige Fassung zu viele unbestimmte Tatbestandsmerkmale enthielt, die zu hohe Hürden für eine strafrechtliche Verurteilung bildeten. Außerdem war die Strafandrohung für schwerwiegende Stalking-Fälle zu gering. Anpassungsbedarf aufgrund des technischen Fortschritts bestand beim Cyberstalking.
Risse in der EU
Risse in der EU
Reform tritt leicht verspätet zum 1.8. in Kraft

BT verabschiedet Urheberrecht mit Uploadfiltern, Plattform-Haftung und Verlegerrechten

Die Zeit wurde knapp. Nun hat der Bundestag das „Gesetz zur Anpassung des Urheberrechts an die Erfordernisse des digitalen Binnenmarkts“ am 20.5.2021 beschlossen. Bis zum 7.6.2021 sollte die Reform in nationales Recht umgesetzt werden. Nun dürfte sie leicht verspätet zum 1.8. in Kraft treten, nachdem noch deutlich zugunsten der Urheber überarbeitet wurde. Was kommt auf Urheber, Verwerter und Nutzer zu?
Lächelnder Mann mit grauem Anzug zieht an Seil
Lächelnder Mann mit grauem Anzug zieht an Seil
SanInsFoG bringt Restrukturierungsrahmen

Insolvenzrechtsreform in Kraft, Aussetzung der Insolvenzantragspflicht wird bis 30.4. verlängert

Die Reform Insolvenzrecht trat zum 1.1. in Kraft. Ihr Hauptziel ist es, angeschlagenen Firmen - mit denen in Folge von Corona vermehrt zu rechnen ist - zu helfen, sich aus eigener Kraft und Verantwortung im Vorfeld eines Insolvenzverfahrens selbst zu retten. Dazu liefert der Restrukturierungsrahmen ein neues Instrument. Zugleich wird eine EU-Richtlinie umgesetzt.
Shop
Themensuche
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
markupOutput(format=HTML, markup=Zum Thema Reform)
Die digitale Fachbibliothek: Deutsches Anwalt Office Premium
Deutsches Anwalt Office Premium

Neben 150 Fachbüchern, Zeitschriften und einer Entscheidungsdatenbank bietet diese Fachbibliothek nützliche Umsetzungshilfen für die tägliche Fallbearbeitung sowie ein umfassendes Fortbildungsangebot.
Fachbeiträge & Kommentare
Kinne/Schach/Bieber, BGB § ... / 3 Anwendungsbereich
Kommentar
Wohnungseigentumsrechtliche... / 1.2.2 Bauliche Veränderung
Beitrag
Wohnungseigentumsrechtliche... / 1.2.1 Modernisierende Erhaltung
Beitrag
Wohnungseigentumsrechtliche... / 1.2.1.4 Kosten der Maßnahmenübererfüllung
Beitrag
Insolvenzrechnungslegung na... / 1 Vorbemerkung
Beitrag
Alle anzeigen
Meistgelesene Beiträge
Geringwertiges Wirtschaftsgut
989
BEEG (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)
901
Häusliches Arbeitszimmer absetzen
636
Nebenkostenabrechnung erstellen: Rechte und Pflichten für Vermieter
465
Reverse Charge Verfahren
369
Doppelte Haushaltsführung
253
Kurzfristige Beschäftigung
246
Festsetzungsverjährung
244
Eingruppierung TVöD
200
Verdeckte Gewinnausschüttung (vGA)
172
Verwandte Themen
Recht Strafrecht Gesetz Familienrecht Sozialleistungen Justiz Verbraucherschutz Arbeitsrecht Renteneintritt Gesellschaftsrecht Betreuungsrecht Verwaltung Befristung Gesetzgebung Öffentliche Verwaltung Wirtschaftsrecht Wohnungsgenossenschaft Kapitalmarkt Rente Kindesunterhalt Grundsicherung Anwalt Gesetzliche Krankenversicherung Beitragssatz Handelsrecht Öffentlicher Dienst Bundesverfassungsgericht Baugewerbe bAV (Betriebliche Altersversorgung) Abschlagsfreie Rente