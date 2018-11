Bild: Haufe Online Redaktion 1.1.2018 traten zahlreiche Neuregelungen durch das Investmentsteuergesetz in Kraft.

Das BMF hatte im November 2017 zu dringlichen Fragen in Bezug auf Anwendungsfragen zum Investmentsteuergesetz in der am 1.1.2018 geltenden Fassung Stellung bezogen. In einem aktuellen Schreiben ergänzt das BMF Hinweise zur Meldung von Unterschiedsbeträgen.