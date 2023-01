Umsatzsteuer: BMF zu Photovoltaikanlagen und Nullsteuersatz

Wichtig: Zu beachten ist dabei aber, dass die unentgeltliche Übertragung zumindest in den Fällen, in denen der Erwerber weiterhin Strom einspeist und damit als Unternehmer im Rahmen seines Unternehmens tätig wird, als nicht steuerbare Geschäftsveräußerung (§ 1 Abs. 1a UStG - dies gilt sowohl für entgeltlich als auch für unentgeltliche Vorgänge) anzusehen ist. In diesen Fällen tritt der Erwerber in die Rechtsposition des Veräußerers ein - auch für Zwecke der Vorsteuerberichtigung (§ 15a Abs. 10 UStG). Wenn dann der Erwerber bei den Altanlagen – anders als der Veräußerer - die Kleinunternehmerbesteuerung anwendet, muss innerhalb des maßgeblichen Vorsteuerberichtigungszeitraums eine Vorsteuerberichtigung (§ 15a Abs. 7 UStG) vorgenommen werden.