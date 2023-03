BMF-Schreiben zum Nullsteuersatz für Photovoltaikanlagen

Hinweis: Entnahmebesteuerung der Altanlage Ob die Finanzverwaltung bei der Frage der "Entnahmebesteuerung" der Altanlage aus dem Unternehmen richtig liegt, kann bezweifelt werden. Leider hat sie es versäumt, die schon im Entwurf vertretene Auffassung trotz detailliert vorgetragener Bedenken anzupassen. Zum einen besteht für die Sichtweise der Finanzverwaltung keine systematische oder gesetzliche Grundlage – bei Gegenständen, die sowohl unternehmerisch als auch nichtunternehmerisch genutzt werden, besteht ein Zuordnungswahlrecht, dann muss auch ein Entnahmewahlrecht bestehen. Wenn dann die Entnahme dem Nullsteuersatz unterliegt, ist dies systematisch hinzunehmen. Bisher war es in der Vergangenheit auch kein "Problem", wenn ein Gegenstand beim Kauf z. B. 16 % Vorsteuer auslöste, bei einer Entnahme aber zu 19 % Umsatzsteuer führte. Es besteht auch keine "moralische" oder wirtschaftliche Begründung für die Sichtweise der Finanzverwaltung – ob einem Unternehmer "null" Umsatzsteuer berechnet wird oder ihm 19 % Umsatzsteuer berechnet wurde, die er als Vorsteuer abgezogen hat, ist wirtschaftlich identisch. Insoweit wäre die Entnahme einer Altanlage mit einer "Nullsteuer" auch kein Steuergeschenk, sondern lediglich die wirtschaftliche Gleichstellung von Alt- und Neuanlagen. Die Besteuerung der Entnahme einer Altanlage – und dies wird jeden Betreiber betreffen, der in den letzten 5 Jahren die Anlage erworben hat und deshalb nicht in die Kleinunternehmerbesteuerung wechseln kann – wird von den Gerichten zu klären sein, die Finanzverwaltung hat hier unnötigerweise eine Chance vertan.