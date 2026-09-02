Kapitalmarkt

Finanzcharts mit Taschenrechner und Buntstift
Finanzcharts mit Taschenrechner und Buntstift
Reformvorhaben

Effizientere und schnellere Kapitalanleger-Musterverfahren

Das Kapi­tal­an­leger-Mus­ter­ver­fah­rens­ge­setz wird refor­miert und soll unbefristet weiter gelten. Der am 13.6.2024 vom Bundestag beschlossene Gesetz­ent­wurf sieht eine stärkere Position der Ober­lan­des­ge­richte, eine deutliche Straffung sowie die Digi­ta­li­sie­rung der Ver­fahren vor. Nach Prüfung durch den Rechtsausschuss sind noch einige Modifikationen in den ursprünglich vom BMJ vorgelegten Entwurf eingeflossen.
B 02.05.993
B 02.05.993
Insider-Informationen zum Diesel spät publiziert?

Kapitalanleger-Prozess gegen Porsche wird wegen Musterverfahren ausgesetzt

Nicht nur Käufer, auch Anleger sind Opfer des Abgasskandals: Die Porsche SE ist kapitalmarktrechtlich genauso in die Dieselfolgen verwickelt wie VW. Vom Landgericht Stuttgart wurde sie zur Zahlung von 47 Mio. Euro verurteilt, weil sie Publizitätspflichten verletzt hat. Das OLG hat das Verfahren jetzt pausiert, weil sich der Sachverhalt mit dem der anhängigen Diesel-Musterprozesse beim OLG-Braunschweig deckt.
Shop
Themensuche
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zum Thema Kapitalmarkt
Haufe Shop: Krypto-Asset-Compliance
Krypto-Asset-Compliance

Nationale und EU-weite Regulierung von Kryptowerten: Überblick zu kapitalmarkt- und bankaufsichtsrechtliche Fragen, Datenschutz, Tax- und Accounting-Compliance, Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Verstößen gegen Finanzsanktionen​.​

Fachbeiträge & Kommentare
Performance Management mit dem Konzept des EVA
Beitrag
Latente Steuern im Einzelab... / 8.2 Konzernabschluss
Beitrag
Lagebericht / 5.1 Gliederung des Lageberichts
Lexikonbeitrag
Krisenphasen und Konzepte d... / 1 Definition, Phasen und Ursachen von Krisen
Beitrag
Mezzanines Kapital / 4 Der Finanzierungsbedarf ist hoch
Buchungssatz
Alle anzeigen
Meistgelesene Beiträge
BEEG (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)
887
Geringwertiges Wirtschaftsgut
738
Entgeltumwandlung
488
Häusliches Arbeitszimmer absetzen
386
Schenkung
356
Nebenkostenabrechnung erstellen: Rechte und Pflichten für Vermieter
355
Reverse Charge Verfahren
337
Eingruppierung TVöD
233
Kurzfristige Beschäftigung
217
Doppelte Haushaltsführung
204
Verwandte Themen
Rating Urteil Verbraucherschutz Insolvenz Bundesgerichtshof (BGH) Nachhaltigkeitsberichterstattung CFO Unternehmenskultur Sozialversicherungspflicht Literaturforum Einkommensteuer Nachhaltigkeit Beamte Internationale Rechnungslegung Musterverfahren Finanzmanagement Startup ESG (Environmental Social Governance) Reform Gesellschafter Unternehmenssteuerung Unternehmen Finanzierung Anlageberatung Kapitalertrag GmbH-Gesellschafter Sozialversicherungsrecht Strategie Aufklärungspflicht Unternehmer