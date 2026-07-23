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Systeme_Datenlandschaft_EU_Regulierung_Flagge
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Überblick

Die geplante EU Inc. – Eine neue europäische Rechtsform für Start-ups und innovative Unternehmen

Mit der Ankündigung einer paneuropäischen Unternehmensrechtsform, der „EU Inc.“, sorgte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen beim Weltwirtschaftsforum 2026 in Davos für große Aufmerksamkeit im europäischen Gründungs-Ökosystem. Das Vorhaben markiert einen möglichen Wendepunkt für den europäischen Binnenmarkt und zeigt den politischen Willen, bürokratische Hürden für innovative Unternehmen grundlegend abzubauen.
Produktion_Mann mit iPad in Produktionshalle
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EU-Maschinenverordnung 2023/1230

EU-Maschinenverordnung 2023/ 1230: Änderungen für Unternehmen

Die neue EU-Maschinenverordnung 2023/1230 ersetzt ab dem 20. Januar 2027 endgültig die alte Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Hersteller und Betreiber von Maschinen müssen ihre Gefährdungsbeurteilung und Konformitätsbewertungsverfahren auf die neue Verordnung umstellen. Was haben Unternehmen, die Maschinen und Anlagen betreiben, besonders zu beachten und wie sollten sie diesbezüglich handeln?
Hochhausfassaden in New York, USA
Hochhausfassaden in New York, USA
Justizstandort-Stärkungsgesetz

Commercial Courts: Sollten Unternehmen ihre Gerichtsstandsvereinbarungen anpassen?

Am 1.4.2025 ist das Justizstandort-Stärkungsgesetz in Kraft getreten. Zum Start dieser bemerkenswerten Reform im Bereich des deutschen Zivilprozessrechts haben bereits einige Länder Commercial Courts bei ihren Oberlandesgerichten eingerichtet. Bislang gibt es diese in Berlin, Bremen, Düsseldorf, Hamburg und Stuttgart und demnächst auch in München (ab Juni 2025) und Frankfurt (ab Juli 2025).
Taubken, Norbert
Taubken, Norbert
Interview mit Dr. Norbert Taubken

„Das Handeln ist in vielen Unternehmen deutlich zu kurz gekommen“

Die EU verändert nachträglich die Spielregeln, das sorgt für Unsicherheit und Frust bei Unternehmen, unabhängig davon, ob sie künftig einer Berichtspflicht unterliegen oder nicht. Wie aber berät man Unternehmen in Sachen Nachhaltigkeit, wenn der regulatorische Rollback droht? Ein paar Antworten hat Dr. Norbert Taubken, Partner und Geschäftsführer von Scholz & Friends Reputation.
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Haufe Shop: Mitarbeiterbindung
Mitarbeiterbindung

Mitarbeiterbindung senkt die betrieblichen Kosten und fördert Wertschöpfung, Flexibilität und Innovationskraft im Unternehmen. Gunther Wolf beschreibt, wie Sie fachliches Know-how und Kompetenzen binden und erklärt den Weg zu einer mitarbeiterzentrierten Erfolgskultur mit zahlreichen Beispielen. 
Erfolgreiche Personalarbeit: Praxishandbuch Personalmanagement
Praxishandbuch Personalmanagement

Alles, was Sie für Ihren Arbeitsalltag brauchen: Übersichtlich strukturiert orientiert sich das Buch am Arbeitslebens-Zyklus der Mitarbeitenden - von der Personalplanung und -gewinnung bis zum Ausscheiden aus dem Unternehmen. Mit vielen Bespielen und konkreten Handlungsempfehlungen.
Reibungsloser Ablauf: Crashkurs Geschäftsprozesse steuern
Crashkurs Geschäftsprozesse steuern

Um Unternehmen effektiv zu steuern, müssen Geschäftsabläufe optimal laufen. Wie Sie Prozesse analysieren, Abläufe genau planen und umsetzen, erfahren Sie in diesem Buch. Es zeigt auch, wie Sie bei Diskrepanzen reagieren und alle Beteiligten miteinbeziehen.
Fachbeiträge & Kommentare
Besonderer Kündigungsschutz... / 9 Massenentlassungen
Beitrag
Besonderer Kündigungsschutz... / 6.3 Ordentliche Kündigung
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Besonderer Kündigungsschutz... / 6.5 Initiatoren einer Betriebsratswahl
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Personenbedingte Kündigung:... / 11 Fehlende oder mangelhafte Eignung
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Arbeitnehmerkammern / 2.1 Beitragspflichtige Arbeitnehmer
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