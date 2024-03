Auch Routiniers waren einmal Einsteiger

Yvonne Zwick prägt B.A.U.M. e.V. seit 2021 als Transformationsverband und Anlaufstelle für veränderungswillige Unternehmen. Zuvor war sie Stellvertretende Generalsekretärin des Rates für Nachhaltige Entwicklung und Leiterin des Büros Deutscher Nachhaltigkeitskodex. Außerdem arbeitet sie in der Expertenarbeitsgruppe KMU der European Financial Reporting Advisory Group – EFRAG am europäischen Nachhaltigkeitsberichtsstandard für mittelständische Unternehmen mit.