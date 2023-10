ESRS Datenpunkte

Die EFRAG gibt mit einem Entwurf einen Überblick über alle Datenpunkte in Set 1der ESRS.

Set 1 der ESRS enthält 1178 Datenpunkte, von denen 265 freiwillig sind. Der kürzlich veröffentlichte Entwurf einer Übersicht all dieser Datenpunkte soll Unternehmen dabei helfen herauszufinden, welche Daten sie gegebenenfalls bereits im Rahmen anderer Berichtsstandards erheben.

Am 25. Oktober 2023 veröffentlichte die EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) den ersten Entwurf einer Übersicht zu allen Datenpunkten des Set 1 der European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Gleichzeitig wurden überarbeitete Arbeitsdokumente für die Wesentlichkeitsanalyse (MAIG) und die Einbeziehung der Wertschöpfungskette (VCIG) für die Sitzung des EFRAG Sustainability Reporting Board (SRB) am 25. Oktober bereitgestellt.

Mit der Übersicht will die EFRAG nicht-rechtsverbindliche Anwendungshilfen für die Umsetzung der ESRS-Anforderungen geben. Die Übersicht kann von Unternehmen unter anderem als Grundlage für eine Gap-Analyse genutzt werden. Das heißt, mit ihrer Hilfe können Unternehmen überprüfen, welche nach ESRS geforderten Datenpunkte sie bereits nach anderen internationalen Berichtsstandards und Rahmenwerken berichten. Der Entwurf der Liste bildet allerdings nicht die digitale Taxonomie des ESRS ab und kann nicht als Grundlage für die Erstellung der maschinenlesbaren Nachhaltigkeitsberichterstattung verwendet werden.

Excel-Tabelle mit allen Datenpunkten zur Set 1 der ESRS

Eine Excel-Liste mit allen Datenpunkten zu Set 1 der ESRS ist hier abrufbar.

Sie enthält 1178 Datenpunkte, von denen 265 freiwillig sind. Die Datenpunkte werden aufgeteilt in narrative, quantitative und monetäre. Die doppelte Wesentlichkeitsanalyse entscheidet maßgeblich darüber, zu welchen Daten letztendlich berichtet werden muss.

Die Datenpunkte lassen sich den folgenden Bereichen zuordnen:

Themenübergreifend Umwelt Soziales Unternehmensführung ESRS 1

Allgemeine Grundsätze Keine Datenpunkte ESRS E1

Klimawandel 220 Datenpunkte ESRS S1

Eigene Belegschaft 199 Datenpunkte ESRS G1 Geschäftsverhalten 51 Datenpunkte ESRS 2

Allgemeine Angaben 193 Datenpunkte ESRS E2 Umweltverschmutzung 68 Datenpunkte ESRS S2 Beschäftigte in der Wertschöpfungskette 67 Datenpunkte ESRS E3

Wasser- und Meeresressourcen 48 Datenpunkte ESRS S3

Betroffene Gemeinschaften 65 Datenpunkte ESRS E4

Biodiversität und Ökosysteme 119 Datenpunkte ESRS S4 Verbraucher und Endnutzer 64 Datenpunkte ESRS E5 Ressourcennutzung und Kreislaufwirtschaft 84 Datenpunkte