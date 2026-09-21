EFRAG

Aktuelles zur Nachhaltigkeitsberichterstattung
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Nachhaltigkeitsberichterstattung

Unterstützung bei Formulierung und Beschreibung von Übergangsplänen (Transitionsplänen)

Ein zentraler Aspekt der Nachhaltigkeitsberichterstattung nach den ESRS ist die Einbindung der strategischen Perspektive in die Berichterstattung. Es wird nicht nur das vergangene Geschäftsjahr betrachtet und auch nicht wie im Lagebericht eine Prognose der weiteren Entwicklung mit 12-monatigem Betrachtungszeitraum verlangt, sondern auch längerfristige Übergangspläne bzw. Transitionspläne gefordert.
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Nachhaltigkeitsberichterstattung

Weitere Konkretisierung der Nachhaltigkeitsberichterstattung

Die Nachhaltigkeitsberichterstattung stellt viele Unternehmen vor große Herausforderungen. Dies wird verschärft durch den hohen Zeitdruck der Regulierung durch die EU unter Einbezug auch nicht offizieller Stellen, insbesondere der European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) sowie der schleppenden deutschen Umsetzung. Der vorgesehene Termin zur Umsetzung am 6.7.2024 ist verstrichen, es bleibt zu hoffen, dass eine Umsetzung noch im Kalenderjahr 2024 erfolgt, zumal die Berichtspflicht für bestimmte kapitalmarktorientierte Unternehmen bereits rückwirkend zum 1.1.2024 gelten soll.
Aktuelles zur Nachhaltigkeitsberichterstattung
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Nachhhaltigkeitsberichterstattung

EFRAG veröffentlicht Implementierungshinweise zur EU-Nachhaltigkeitsberichterstattung

Die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) sowie die diese auslegenden European Sustainability Reporting Standards (ESRS) sind trotz der enthaltenden erläuternden Ausführungen sehr herausfordernd. Zur Unterstützung hat die EFRAG nun 3 Anwendungshinweise (Implementation Guidance) sowie eine Sammlung von 68 Fragen und Antworten (Q&A) veröffentlicht.
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XBRL-Taxonomie

EFRAG veröffentlicht XBRL-Taxonomien zu ESRS und EU-Umwelttaxonomie-Verordnung

Die EFRAG hat den Entwurf einer XBRL-Taxonomie zum Set 1 der European Sustainability Reporting Standards (ESRS) und den Entwurf einer XBRL-Taxonomie zur Berichterstattung nach der Umwelttaxonomie-Verordnung veröffentlicht und eine öffentliche Konsultation dazu gestartet. Das DRSC und XBRL Deutschland haben eine kostenlose, digitale und öffentliche Diskussion zur EFRAG-Konsultation der beiden XBRL-Taxonomien angekündigt.
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