Die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) sowie die diese auslegenden European Sustainability Reporting Standards (ESRS) sind trotz der enthaltenden erläuternden Ausführungen sehr herausfordernd. Weitere begleitende Unterlagen fehlen aktuell noch. Das EFRAG Sustainability Reporting Board (EFRAG SRB) hat nun aber zumindest erste Einblicke in den ersten öffentlichen Arbeitsstand der Implementation Guidance zu den ESRS Standards gewährt.

Erhöhung der Schwellenwerte für betroffene Unternehmen angekündigt

Die Herausforderung ist besonders groß für die bereits ab 2025 verpflichteten großen Kapitalgesellschaften und zur Konzernrechnungslegung verpflichtete Mutterunternehmen. Zu beachten ist allerdings, dass die Europäische Kommission eine Erhöhung der monetären Schwellenwerte für diese Unternehmen in den §§ 267 und 293 HGB um jeweils 20 % angekündigt hat (knapper Inflationsausgleich seit 2013), die ab dem Geschäftsjahr 2024 greifen soll. Damit fallen einige bislang nur knapp über der Grenze liegende Unternehmen doch noch (ggf. aber nur vorübergehend) aus der Pflicht zur Erweiterung des (Konzern-)Lageberichts um einen Nachhaltigkeitsbericht.

Neuartige Inhalte und direkte Prüfung

Die besondere Herausforderung der Nachhaltigkeitsberichterstattung liegt für viele Unternehmen darin, dass über tendenziell neuartige Dinge (Umwelt-, Sozial- und Governanceaspekte in der gesamten Wertschöpfungskette und auch unter Einbezug von Auswirkungen auf die Unternehmensumwelt) in die Berichterstattung integriert werden müssen. Diese müssen sogar bereits ab der ersten Erstellung mit zumindest begrenzter Sicherheit von dem Abschlussprüfer oder ggf. einem anderen dafür akkreditierten Prüfer (die deutsche Umsetzung der CSRD steht noch aus, in der dies abschließend geklärt wird) geprüft werden. Daher stehen große Änderungen der Berichterstattungs- und der gesamten Steuerungs- und Überwachungssysteme (insb. Risikomanagementsystem, Compliance Managementsystem u.s.w.) an. Es ist zu empfehlen, bereits für 2024 einen freiwilligen Probebericht zu erstellen, um die Herausforderungen der verpflichtenden Anwendung für 2025 zu identifizieren und meistern zu können.

Leider fehlen weitere begleitende Unterlagen, so stehen etwa die angekündigten Standards für Branchenspezifika und KMU sowie die Taxonomie für die elektronische Berichterstattung weiter aus – es gibt bislang nicht einmal veröffentlichte Entwürfe. Die Taxonomie könnte als Checkliste der nötigen Datenpunkte fungieren und die Vollständigkeit der Berichterstattung gut unterstützen.

EFRAG arbeitet an Implementation Guidance zu den ESRS Standards

Das EFRAG Sustainability Reporting Board (EFRAG SRB) hat für die weiter verpflichteten Unternehmen nun aber zumindest erste Einblicke in den ersten öffentlichen Arbeitsstand der Implementation Guidance zu den ESRS Standards gewährt. Hierzu hat der SRB die ihm zur Diskussion vorgelegten entsprechenden Arbeitspapiere veröffentlicht. Dabei werden Ansätze zur Lösung der zentralen Herausforderungen erläutert:

zum einen die Wesentlichkeitsanalyse (Implementation guidance on materiality assessment, MAIG)

und zum anderen den Einbezug der Wertschöpfungskette (Implementation guidance on value chain, VCIG) in die nachhaltigkeitsbezogenen Angaben.

Leider wurde auf der Sitzung betont, dass es sich hierbei um Diskussionsgrundlagen handele, die in keiner Weise als endgültig anzusehen seien. Die SRB-Mitglieder hatten sowohl inhaltliche als auch prozessuale Anmerkungen und wurden gebeten, im Nachgang zur Sitzung eventuelle weitere Anmerkungen im Schriftwege zu adressieren. Somit zieht sich diese nötige Unterstützung der Unternehmen bei der Anwendung leider auch weiter hin. Dennoch wird die Komplexität etwa bezüglich des für die Wesentlichkeit von Auswirkungen nötigen Stakeholderdialogs deutlich – immerhin haben die beiden Leitfäden im Entwurf knapp 50 bzw. gut 30 Seiten, von denen jeweils die Hälfte die Erläuterung der Regelungen und die umfangreichen FAQs einnehmen.

Für die Auseinandersetzung mit dem nötigen Aufsetzen einer Wesentlichkeitsbestimmung und der Ausgestaltung von Systemen unter Einbezug der Wertschöpfungskette sind die Papiere aber bereits jetzt eine gute Unterstützung.

Ausblick: Konsultationsentwürfe sollen demnächst veröffentlicht werden

Im Anschluss an weitere Befassungen in SRB sollen in den nächsten Wochen Konsultationsentwürfe zu beiden Themen veröffentlicht werden. In dieser Hinsicht ist mit weiteren inhaltlichen Änderungen zu rechnen.

Die Arbeitsstände der erläuternden Unterlagen sind nur in englischer Sprache abrufbar:

EFRAG SRB Meeting 23 August 2023

