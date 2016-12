18.02.2016 | News IFRS 10 und IAS 28

EFRAG äußert sich kritisch zu vorzeitiger Anwendung der Änderungen an IFRS 10 und IAS 28

Die EFRAG hat in einem Schreiben an die Europäische Kommission ihre Bedenken zu der Option der frühzeitigen Anwendung in Bezug auf die Anpassungen betreffend der Bewertung von Beteiligungen at equity (IAS 28) mitgeteilt.mehr