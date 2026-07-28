Eigenkapital

Aus der Praxis ‒ für die Praxis ‒ Agio Ausweis des Agios bei Kapitalerhöhung über den Bilanzstichtag hinaus

In der Rubrik „Aus der Praxis ‒ für die Praxis“ greifen wir Kundenanfragen aus dem Bereich Jahresabschluss, Buchhaltung und Steuern auf, die ein Fachautor für uns beantwortet. Heute geht es um die Frage, wie eine Kapitalerhöhung in der Bilanz auszuweisen ist, wenn die Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister erst nach dem Bilanzstichtag erfolgt.