Eigenkapital

Hände
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Mitarbeiterbeteiligung

ESOP, VSOP & Co.: Möglichkeiten der Mitarbeiterbeteiligung

Viele Unternehmen suchen qualifizierte und motivierte Arbeits- und Nachwuchskräfte – der "War for Talents" tobt längst. Gerade für Start-Ups und junge Unternehmen, die keine Spitzengehälter zahlen können, kann die Beteiligung von Mitarbeitern am Erfolg des Unternehmens besonders attraktiv sein. Der sog. Skin-in-the-Game-Effekt motiviert die Mitarbeiter, sich langfristig und intensiv in das Unternehmen einzubringen.
Steuern lenken
Steuern lenken
Finanzanlagen und Eigenkapital

Finanzanlagen und Eigenkapital: Buchhalterische Behandlung am Beispiel Holdinggesellschaften

Finanzanlagen stellen eine Besonderheit des Anlagevermögens dar: Sie können auch bei voraussichtlich nicht dauernder Wertminderung außerplanmäßig abgeschrieben werden. In diesem Beitrag beschreibt Professor Drabek wie dies bei operativ tätigen Holdinggesellschaften buchhalterisch behandelt wird sowie die Auswirkungen auf das Eigenkapital der Tochterunternehmen.
Richter im Gerichtssaal
Richter im Gerichtssaal
BFH Kommentierung

Vertrauensschutz bei nachträglichen Anschaffungskosten

Die bis zum BFH-Urteil v. 11.7.2017, IX R 36/15 (BStBl II 2019, 208) anerkannten Grundsätze zur Berücksichtigung von nachträglichen AK aus eigenkapitalersetzenden Finanzierungshilfen sind weiter anzuwenden, wenn der Gesellschafter eine eigenkapitalersetzende Finanzierungshilfe bis zum 27.9.2017 geleistet hatte oder wenn eine Finanzierungshilfe des Gesellschafters bis zu diesem Tag eigenkapitalersetzend geworden war.
Bilanz Steigung mit roter Linie und Buntstiften
Bilanz Steigung mit roter Linie und Buntstiften
Aus der Praxis ‒ für die Praxis ‒ Agio

Ausweis des Agios bei Kapitalerhöhung über den Bilanzstichtag hinaus

In der Rubrik „Aus der Praxis ‒ für die Praxis“ greifen wir Kundenanfragen aus dem Bereich Jahresabschluss, Buchhaltung und Steuern auf, die ein Fachautor für uns beantwortet. Heute geht es um die Frage, wie eine Kapitalerhöhung in der Bilanz auszuweisen ist, wenn die Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister erst nach dem Bilanzstichtag erfolgt.
Ralph D. Martens
Ralph D. Martens
Jahreskonferenz Strategisches Management 2015

Aus der Defensive in die Offensive – wie eine Bank eine neue Strategie erarbeitet

Die Bankenbranche durchläuft derzeit einen starken Veränderungsprozess und befindet sich de facto in der Defensive. Ralph D. Martens, Leiter Strategie der DekaBank, erklärte, auf welche Herausforderungen Banken reagieren müssen und welche strategischen Wege die DekaBank gefunden hat, um auch in Zukunft zu den „Schnellsten und Besten“ zu gehören. 
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Fachbeiträge & Kommentare
Bertram/Kessler/Müller, Hau... / 3.1 Einreichungsfrist (Abs. 1a Satz 1)
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Frotscher/Geurts, EStG § 3a... / 5.1 Sanierungsertrag durch Schuldenerlass
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Bertram/Kessler/Müller, Hau... / 10.1 Wechsel der Rechtsform
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Bertram/Kessler/Müller, Hau... / 2.1.2.1.3 Vorschriften über die Gliederung (Abs. 1 Nr. 1 lit. c)
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