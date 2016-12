Eigenkapital

29.09.2016 | News Unternehmen

Der Projektentwickler Magna will 500 Millionen Euro in Bestandsimmobilien investieren

Bild: Lisa Schwarz

Magna plant für das Geschäftsjahr 2015/16 Investitionen in Projektentwicklungen von insgesamt rund einer Milliarde Euro. Geprüft werden auch Ankäufe von Immobilien zur Bestandshaltung. In diesem Bereich will Magna in den kommenden zwölf Monaten mindestens 500 Millionen Euro anlegen. Für die Investments stehen dem Unternehmen nach eigenen Angaben Mittel von mehreren 100 Millionen Euro zur Verfügung.mehr