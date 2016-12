Liquidität

13.02.2014 | Top-Thema

Kommunales Schuldenmanagement

Bild: Haufe Online Redaktion

Wie kommt es zu Fehlentwicklungen kommunaler Schuldenverwaltung? Und was ist ein aktives kommunales Schuldenmanagement? Was verbindet Liquiditäts-, Zins- und Risikomanagement und welche Aufgaben haben diese Elemente? In unserem Top-Thema werden Instrumente aufgezeigt, mit denen eine effiziente Portfoliosteuerung erreicht werden kann - ergänzt mit Beispielen aus der Praxis.mehr