Finanzmanagement

Das Haus des Finanzmanagements
Das Haus des Finanzmanagements
Finanzmanagement in Start-ups und Scale-ups

Das Haus des Finanzmanagements - eine Struktur für den CFO-Bereich

Viele Finance-Verantwortliche in Start-ups und Scale-ups stehen in rascher Folge vor immer neuen, oft unbekannten Herausforderungen. In dieser Serie stellt Dr. Veronika von Heise-Rotenburg, selbst erfahrene CFO, die zentralen Funktionen und Aufgaben im Finance-Bereich vor. Dazu ordnet sie die jeweilige Rolle von CFOs in der Entwicklung des Unternehmens wie auch des Finance-Bereichs im Besonderen ein. 
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Finanzmanagement-Literatur von der klassischen Finanzierungslehre bis zu modernen Finanzlösungen

An die Planung, Steuerung und Kontrolle der Mittelbeschaffung und -verwendung werden hohe Anforderungen gestellt. Ein gutes Finanzmanagement kann ein wesentlicher Erfolgsfaktor zur Sicherung und Entwicklung eines Unternehmens sein. Der Bogen von der klassischen Finanzierungslehre bis zu modernen Finanzlösungen spannt sich weit – wie die in dieser Ausgabe vorgestellten Bücher zeigen.
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