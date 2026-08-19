Finanzmanagement in Start-ups und Scale-ups

Das Haus des Finanzmanagements - eine Struktur für den CFO-Bereich

Viele Finance-Verantwortliche in Start-ups und Scale-ups stehen in rascher Folge vor immer neuen, oft unbekannten Herausforderungen. In dieser Serie stellt Dr. Veronika von Heise-Rotenburg, selbst erfahrene CFO, die zentralen Funktionen und Aufgaben im Finance-Bereich vor. Dazu ordnet sie die jeweilige Rolle von CFOs in der Entwicklung des Unternehmens wie auch des Finance-Bereichs im Besonderen ein. 
Veronika von Heise-Rotenburg
Veronika von Heise-Rotenburg
 CFO & Managing Director @Everphone
Serienelemente
Das Haus des Finanzmanagements
Bild: Dr. Veronika von Heise-Rotenburg Das Haus des Finanzmanagements – der Ordnungsrahmen dieser Serie

Worum es in dieser Serie geht

Wie baut man eine Finanzfunktion auf, die mit dem Unternehmen wächst? Dieser Frage widmet sich diese siebenteilige Serie. Sie verdichtet die 13 Kapitel des Buches »Finanzmanagement in Start-ups und Scale-ups« zu einem Ordnungsrahmen, der sich als Haus darstellen lässt:

  • Das Fundament bilden Accounting, Controlling und Data: die belastbare Zahlenbasis.
  • Darauf stehen vier Säulen: das Schutzschild (Legal, Tax, Risikomanagement, Compliance, ESG), der Wachstumsmotor (Fundraising, Treasury), der Technologiehebel (Finance Technology, Künstliche Intelligenz) und der Multiplikator (People & Culture, Leadership).
  • Den Abschluss bildet das Dach: Kommunikation sowie Selbst- und Fremdführung, die alle Elemente verbinden und nach außen wirksam machen.

Jeder Teil der Serie stellt ein Element vor. Im Mittelpunkt stehen dabei zwei Fragen: Was bedeutet das Thema für das Unternehmen – und welche Rolle nimmt der/die CFO dabei ein?

Schlagworte zum Thema:  Unternehmensführung , Unternehmenssteuerung , Finanzmanagement , CFO , Startup
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