Worum es in dieser Serie geht

Wie baut man eine Finanzfunktion auf, die mit dem Unternehmen wächst? Dieser Frage widmet sich diese siebenteilige Serie. Sie verdichtet die 13 Kapitel des Buches »Finanzmanagement in Start-ups und Scale-ups« zu einem Ordnungsrahmen, der sich als Haus darstellen lässt:

Das Fundament bilden Accounting, Controlling und Data: die belastbare Zahlenbasis.

Darauf stehen vier Säulen: das Schutzschild (Legal, Tax, Risikomanagement, Compliance, ESG), der Wachstumsmotor (Fundraising, Treasury), der Technologiehebel (Finance Technology, Künstliche Intelligenz) und der Multiplikator (People & Culture, Leadership).

Den Abschluss bildet das Dach: Kommunikation sowie Selbst- und Fremdführung, die alle Elemente verbinden und nach außen wirksam machen.

Jeder Teil der Serie stellt ein Element vor. Im Mittelpunkt stehen dabei zwei Fragen: Was bedeutet das Thema für das Unternehmen – und welche Rolle nimmt der/die CFO dabei ein?