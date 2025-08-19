Bestseller-Bücher für Wirtschaftsprüfung und Compliance

Rechnungslegung, Berichterstattung und Compliance erfordern fundiertes Wissen. Diese Buchbesprechung stellt zwei Bestseller vor, die Fach- und Führungskräften helfen, gesetzliche Vorgaben und interne Richtlinien sicher umzusetzen und unterstützen das Ziel der Prüfungssicherheit. Zudem bespricht diese Ausgabe eine Einführung in die Interne Revision.

Spitzentitel der Wirtschaftsprüfung

IDW (Hrsg.): WP Handbuch, Düsseldorf: IDW Verlag 2025 – 2.791 Seiten, 174,00 € (Online: Bezug im Abonnement möglich)

Titel- und Themenaspekte

Buch: Das WP Handbuch ist ein bedeutendes Standardwerk für Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberichterstattung. Es erscheint als Hauptband in der WPH Edition und liegt nun in der 19., vollständig überarbeiteten Auflage vor.

Herausgeber: Das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW) ist ein eingetragener Verein, der die Fachgebiete der Wirtschaftsprüfer sowie die Weiterentwicklung des Berufsbildes der Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer fördert und unterstützt. Die drei Säulen der IDW-Arbeit sind nach eigenen Angaben die Facharbeit, die Interessenvertretung sowie die Aus- und Fortbildung. Eine Vielzahl von Expertinnen und Experten hat die vorliegende Neuauflage bearbeitet unter der Gesamtverantwortung von WP StB Melanie Sack und der Gesamtredaktion von Dipl.-Ök. Annette Preuß.

Inhalt: 01. Beruf und Dienstleistungen des Wirtschaftsprüfers, 02. Verantwortung der Unternehmensorgane für Rechnungslegung und Prüfung, 03. Unternehmensverbindungen, 04. Qualitätsmanagement in der Wirtschaftsprüferpraxis, 05. Externe Kontrolle von Wirtschafsprüferleistungen, 06. Rechnungslegung im Jahresabschluss und Lagebericht nach Handelsrecht und Publizitätsgesetz, 07. Rechnungslegung im Konzernabschluss und Konzernlagebericht nach Handelsrecht und Publizitätsgesetz, 08. Nachhaltigkeitsberichterstattung und deren Prüfung, 09. Ergänzende Vorschriften zu Abschlüssen und Lageberichten für eingetragene Genossenschaften, 10. Rechnungslegungsbezogene Besonderheiten bei Kapitalmarktorientierung, 11. Überblick über die IFRS-Rechnungslegung, 12. Die Durchführung der Abschlussprüfung, 13. Berichterstattung über die Abschlussprüfung, 14. Pflichten nach Erteilung des Bestätigungsvermerks, 15. Erweiterung des Prüfungsauftrages, 16. Prüferische Durchsicht von Abschlüssen, insbesondere von Zwischenberichten.

Buchmerkmale und Eindrücke

Aus Verlagssicht werden auch in der 19. Auflage des WP Handbuchs alle Grundlagen der Unternehmensberichterstattung nach HGB und PublG für Unternehmen und Konzerne dargestellt und korrespondierend dazu die Handlungserfordernisse für die Einzel- und Konzernabschlussprüfung aufgezeigt.

Der Aufbau des Buches und die Art der Darstellung erschließen gut den komplexen Stoff der handelsrechtlichen Pflicht- und Sonderprüfungen, der betriebswirtschaftlichen Revision sowie Aspekte der Unternehmensberichterstattung.

Den Angaben zufolge sind alle Kapitel mit Blick auf die aktuelle Gesetzgebung und Rechtsprechung, neue und überarbeitete IDW Verlautbarungen sowie das diesbezügliche Fachschrifttum überarbeitet worden. Darüber hinaus sind zahlreiche inhaltliche Ergänzungen und Verbesserungen erfolgt. Beispielsweise zu den aktuellen Entwicklungen im Bereich der Nachhaltigkeitsberichterstattung und deren Prüfung

Das Buch richtet sich an alle, die verlässliche Informationen auf dem Gebiet der Wirtschaftsprüfung und der Unternehmensberichterstattung suchen. Prüfern ist das WP Handbuch ein richtungsweisender Leitfaden, Unternehmen können sich auf Prüfungen ausrichten und vorbereiten, Lernende, Studierende und Examenskandidaten von der Substanz des Handbuchs profitieren.

Das mehrseitige Inhaltsverzeichnis, das detaillierte Stichwortverzeichnis und die tiefe Kapitel- und Abschnittsgliederung fördern den Überblick, lassen Zusammenhänge erkennen und erleichtern den gezielten Zugriff.

Die mehrfarbige Textgestaltung, leseunterstützende Formatierungen etwa Hervorhebungen und Aufzählungen, machen den Text lesefreundlich, Informationen leichter zugänglich und insgesamt verständlicher.

Zahlreiche Infoboxen lockern den Text auf, richten die Aufmerksamkeit auf fachliche Vertiefungen oder Erweiterungen, insbesondere auf aufschlussreiche Hinweise, gezielte Praxistipps und veranschaulichende Beispiele.

Die vielfältige visuelle Unterstützung durch Abbildungen, Tabellen und Grafiken macht komplexe Sachverhalte verständlich und fördert den Einblick in die jeweilige Thematik.

Das umfangreiche Literaturverzeichnis (ca. 60 Seiten) hat den Charakter eines allgemeinen Quellennachweises. Es besteht aus fünf Teilen: 1. Kommentare und Standardliteratur, 2. Monografien und Beiträge in Sammelwerken, 3. Beiträge in Zeitschriften, 4. Andere Quellen, 5. IDW Verlautbarungen.

Eine Vielzahl von Anmerkungen am Fuß der jeweiligen Seite vermitteln Erläuterungen oder Ergänzungen zum Text.

Das WP Handbuch in der vorliegenden Neuauflage ist von hoher fachlicher Substanz und wegweisendem Charakter, klar strukturiert, verständlich geschrieben und formal ansprechend gestaltet. Es kann Orientierung und Sicherheit in den behandelten Themenfeldern vermitteln, ein tieferes Verständnis für das Fachgebiet heranbilden und die Umsetzung der Anforderungen in die Unternehmenspraxis unterstützen.

Zur Verlagspräsentation

Spitzentitel des Compliance Managements

Wieland, Josef / Steinmeyer, Roland / Grüninger, Stephan (Hrsg.): Handbuch Compliance-Management, Berlin: ESV 2025 – 1.140 Seiten, fester Einband, 206,00 € / E-Book 187,00 €

Titel- und Themenaspekte

Buch: Ein führendes Standardwerk, das in 4., völlig neu bearbeiteter Auflage erscheint. Der Untertitel „Konzeptionelle Grundlagen, praktische Erfolgsfaktoren, globale Herausforderungen“, umreißt Inhalt und Ausrichtung.

Herausgeber: Prof. Dr. habil. Josef Wieland ist Inhaber des Lehrstuhls für Institutional Economics, Organisational Governance, Integrity Management & Transcultural Leadership an der Zeppelin Universität Friedrichshafen. Prof. Dr. Roland Steinmeyer, LL.M., ist Rechtsanwalt und Notar a.D. sowie Honorarprofessor an der Hochschule Konstanz für Technik, Wirtschaft und Gestaltung und Mitglied des Konstanz Institut für Corporate Governance (KICG). Prof. Dr. Stephan Grüninger ist Wissenschaftlicher Direktor des Konstanz Institut für Corporate Governance (KICG) und Vorsitzender des Vorstands des Deutschen Netzwerk Wirtschaftsethik – EBEN Deutschland e. V. (DNWE). Das Handbuch ist das Ergebnis des Zusammenwirkens der bemerkenswerten Zahl von 77 Co-Autorinnen und Co-Autoren.

Inhalt: 01. Grundlagen, z. B. Rechtliche Grundlagen, 02. Compliance-Management-System, z. B. Risiken und Regeln 03. Business Conduct Compliance, z. B. Künstliche Intelligenz, 04. Compliance im internationalen Geschäft, z. B. Corporate Risikomanagement in China.

Buchmerkmale und Eindrücke

Das Handbuch fasst den aktuellen Wissenstand zum Compliance-Management systematisch zusammen. Dazu vereint das Werk Beiträge von 77 Autorinnen und Autoren. Eine Vielzahl von Mitwirkenden behandelt eine Vielfalt von Fachthemen.

Angesichts der wachsenden Anforderungen und den sich ausweitenden Anwendungsfeldern der Compliance-Funktion, z. B. durch die KI oder die geopolitischen Entwicklungen, ist eine aktualisierte Fassung der Präventions-, Risikomanagement- und Wertschöpfungsfunktion der Compliance hilfreich und nützlich. So wird in diesem Buch die Doppel-Rolle der KI einerseits als Werkzeug und andererseits als potenzielles Risikofeld treffend und anschaulich vermittelt.

Der erste Teil befasst sich mit den Management- und Rechtsgrundlagen, z. B. ESG- und Digital-Compliance. De zweite Teil widmet sich dem Aufbau von Compliance Management Systemen (CMS), und u. a. der Compliance-Kultur. Unter Business Conduct Compliance werden im dritten Teil u. a. Anti-Korruption, Kartellrecht, Geldwäsche usw. erörtert. Der vierte Teil gilt den Problemen und Risiken globaler Wertschöpfungsketten mit Beiträgen zu Afrika, China und Lateinamerika.

Die tiefe inhaltliche Gliederung sowie das detaillierte Stichwortverzeichnis erschließen das Gesamtgebiet und ermöglichen das schnelle Auffinden bestimmter Themen und Sachverhalte.

Abbildungen und Tabellen ergänzen und erklären visuell den Text. Manche komprimierte visuelle Darstellung ist nicht leicht zu lesen.

Literaturhinweise und Fußnoten bekräftigen und vertiefen die Ausführungen.

Das Handbuch lässt sowohl als Lehrbuch als auch als Nachschlagwerk nutzen. Es gelingt den Verfassenden, Compliance sowohl theoretisch-konzeptionell klar zu vermitteln als auch das praktische Anwendungsfeld der Compliance stringent darzustellen. Die Neuauflage weiß zu überzeugen.

Zur Verlagspräsentation mit Leseprobe

Einführung in die Interne Revision

Peemöller, Volker / Krege, Joachim: Grundlagen der Internen Revision, Berlin: ESV 2022, 470 Seiten, 84,95 € / E-Book 77,40 €

Titel- und Themenaspekte

Buch: Der Titel erscheint als Band 1 der Reihe „Handbücher der Revisionspraxis“ und liegt in 3., neu bearbeiteter Auflage vor. Der Untertitel „Standards, Aufbau und Führung“ skizziert den Inhalt des Buches.

Autoren: Prof. Dr. Volker H. Peemöller ist Geschäftsführer der Wirtschaftscampus GmbH mit dem Schwerpunkt Compliance und als Referent, Gutachter und Autor tätig. Peemöller hatte den Lehrstuhl für Allg. BWL und Prüfungswesen der Universität Erlangen/Nürnberg inne und u. a. zu Controlling-Themen publiziert. Joachim Kregel, CIA, war in drei internationalen Konzernen in der Konzernrevision als Revisionsleiter tätig. Zurzeit arbeitet er als Unternehmensberater mit Schwerpunkt Governance und IT-Revision.

Themen: 01. Gründe für die Einrichtung einer Internen Revision, 02. Abgrenzung der Internen Revision, 03. Verhaltensgrundsätze (Code of Ethics) der IR, 04. Standards bzw. Grundsätze des IIA und DIIR, 05. Regelungen zur Internen Revision, 06. Entwicklungstendenzen der Internen Revision, 07. Strategie und Organisation der Internen Revision, 08. Risikoorientierte Revisionsplanung, 09. Revisionsobjekt-(RO)-planung und Prüfungsarbeiten vor Ort, 10. Berichterstattung, 11. Qualitätsmanagement in der IR, 12. Die Interne Revision in ihrer Außenansicht, national und international.

Buchmerkmale und Eindrücke

Das Buch behandelt die interne Revision als zentralen Bestandteil der Corporate Governance und entspricht der zunehmenden Bedeutung der internen Revision.

Die Autoren betonen zunächst Notwendigkeit und Relevanz der Internen Revision und schildern die Arbeitsweise. Veränderungen und Weiterentwicklungen werden in den Ausführungen entsprechend berücksichtigt. Strategien und Führung thematisiert und damit Themen wie Geschäftsordnung, Geschäftsauftrag, Mitarbeiterorientierung usw. aufgegriffen. Planung und Durchführung der Revisionsarbeit sind ebenso Bestandteil der Buchveröffentlichung wie Qualitätsanforderungen und eine wirkungsvolle Kommunikation. Verschiedene Sichten auf die Interne Revision sowie Schnittstellen zu anderen Funktionsbereichen, etwa Controlling, runden die Ausführungen ab.

Die tiefe Gliederung, Abbildungen, Hervorhebungen usw. fördern die Lesefreundlichkeit.

Kernthesen fassen die einzelnen Kapitel zusammen. Einige Kapitel erfahren durch Kapitelanhänge Vertiefungen und Erweiterungen. Ein Glossar erläutert wichtige Begriffe. Ein knapper Ausblick wirft einen Blick auf offene Fragen und mögliche weitere Entwicklungen.

Diese Neuauflage vermittelt fundiertes Grundlagenwissen und richtet sich an Einsteiger, die eine systematische und hochwertige Hinführung zur Internen Revision suchen. Zudem kann das Buch zur gezielten Wiederholung und Vertiefung herangezogen werden.

Zur Verlagspräsentation mit Leseprobe



