Tools für Management, Marketing und Beratung

Für die Lösung komplexer Themen in Unternehmen gibt es eine Vielzahl von Methoden und Tools mit standardisierten Anleitungen und Vorgehensweisen. In dieser Themenbesprechung werden Publikationen mit vielfältigen „Werkzeugkästen“ vorgestellt.

Überblick über Tools für Marketing und Management

Kreutzer, Ralf T.: Toolbox für Marketing und Management, Wiesbaden: Springer Gabler 2024 – 355 Seiten, 59,99 € / E-Book 44,99 €

Titel- und Themenaspekte

Buch: Der Band erscheint in der 2., überarbeiteten und erweiterten Auflage und vermittelt gemäß Untertitel „Kreativkonzepte, Analysewerkzeuge und Prognoseinstrumente“. Das Buch ist eine Problemlösungs-Toolbox mit einer Reihe von Denkansätzen und vielfältigen Techniken.

Autor: Prof. Dr. Ralf T. Kreutzer ist emeritierter Professor für Marketing an der HWR Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin sowie Marketing und Management Consultant. Er war 15 Jahre in verschiedenen Führungspositionen bei Bertelsmann, Volkswagen und der Deutschen Post tätig, bevor er 2005 zum Professor für Marketing berufen wurde.

Themen: 01. Präsentationen – Transmissionsriemen Ihres Erfolges, 02. Purpose – Vision – Mission – Ziele, 03. Strategische Analyseinstrumente, 04. Prognoseverfahren, 05. Konzepte zur Entwicklung von Strategien, 06. Kundenwertmodelle, 07. Kreativmethoden, 08. Innovative Instrumente des Projektmanagements, 09. Konzepte zur Budgetierung, 10. Strategischer und operativer Marketingplan, 11. Instrumente für das Change-Management.

Buchmerkmale und Eindrücke

Dieses Buch präsentiert kompakt, verständlich und anschaulich wesentliche Marketing- und Managementwerkzeuge.

Der Titel ist breit angelegt und vermittelt vielfältige „Arbeits- und Denkhilfen“ für die praktische Arbeit.

Der Kommunikationserfolg ist aus Sicht des Autors entscheidend. Wichtige Begriffe im Management und im Leben sind, wie es heißt, Klarheit und Wertschätzung im Umgang miteinander.

Der Titel ist gut aufbereitet. Die tiefe Gliederung und die Unterüberschriften verbessern Übersichtlichkeit und Lesbarkeit. Eine Vielzahl von Abbildungen veranschaulicht Sachverhalte und hilft, Kerninformationen schnell zu erfassen. Eine angemessene Schriftgröße sowie Hervorhebungen und Aufzählungen unterstützen den Lese- und Lernprozess. Infokästen betonen besonders relevante Informationen. Das detaillierte Inhaltsverzeichnis und das umfangreiche Stichwortverzeichnis erleichtern das Auffinden bestimmter Themen oder Begriffe.

Die inhaltliche Qualität, Didaktik und Aufbau machen das Buch im Ganzen zu einer nützlichen Praxishilfe.

Verlagspräsentation mit Leseprobe

Überblick über Tools für Beratung und Management

Lippold, Dirk: Die 80 wichtigsten Management- und Beratungstools, Berlin: de GruyterBrill 2023 - 235 Seiten, Broschur 29,95 € / E-Book 29,95 €

Titel- und Themenaspekte

Buch: Der Band erscheint in der 2., erweiterten Auflage und präsentiert gemäß Untertitel Tools „von der BCG-Matrix zu den agilen Tools“. Der Titel vermittelt eine Sammlung grundsätzlicher Tools für Beratung und Management.

Autor: Prof. Dr. Dirk Lippold ist Dozent an verschiedenen Hochschulen in MBA-, Master- und Bachelor-Studiengängen. Zuvor war er über drei Jahrzehnte in der Software- und Beratungsbranche tätig, zuletzt als Geschäftsführer einer großen internationalen Unternehmensberatung.

Themen (Ausgriff nach alphabetischer Reihenfolge): 4-C-Modell, ADL-Matrix, Befragung, Brainwriting, Company Profiling, Diskussion, EPK-Methode, Erfahrungskurve, IT-Kanban, Kartenabfrage, Korrelationsdiagramm, Kritische Erfolgsfaktoren, Lebenszyklusmodell, Methode 635, Panel, Pareto-Diagramm, Scrum, Szenariotechnik, Umfeldanalyse, Wertkettenanalyse, Zeitreihenanalyse.

Buchmerkmale und Eindrücke

Tools, also Werkzeuge und Hilfsmittel, sind aus Sicht des Autors wesentliche Bausteine professioneller Beratungsleistungen. Beratungstools, so der Autor, sind auch immer Managementtools.

Der Aufbau des Buches folgt dem Ablauf von Beratungsleistungen und der Beratungsarbeit, z. B. Analysephase, Workshops, Moderation, Szenariotechnik oder Wertkettenanalyse.

Der Autor beschreibt und erläutert die einzelnen Tools, ordnet sie entlang der Phasen des Beratungsprozesses ein und stellt sie in einen spezifischen Zusammenhang.

150 (Verlagszahl) Abbildungen und Inserts bereiten komplexe Sachverhalte und Zusammenhänge visuell auf und unterstützen das Textverständnis.

Als Zusatzmaterial stehen über ein Kennwort im Buch 120 Folien zum kostenlosen Download bereit. Die Überprüfung verlief erfolgreich.

Der Text ist lesefreundlich gestaltet und fördert den Zugang zu den Informationen.

Das Buch spricht eine breite Zielgruppe (Manager, Berater, Studierende) an, bietet eine gute Übersicht über verfügbare und geeignete Tools. Die Ausführungen umfassen auch Einführungen in Anwendung und Nutzung der Tools.

Verlagspräsentation mit Leseprobe

Standard-Lehrbuch zum Wissensmanagement

Lehner, Franz: Wissensmanagement, München: Carl Hanser 2025 – 574 Seiten, 49,99 € / E-Book 49,99 €

Buch: Der Titel liegt in 8., aktualisierter Auflage vor. Er behandelt Grundlagen und Methoden des Wissensmanagements sowie Fragen der technischen Unterstützung. Das Buch bietet einen fundierten Überblick auf dem neuesten Stand des Wissensmanagements.

Autor: Professor Dr. Franz Lehner ist den Angaben zufolge Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschaftsinformatik an der Universität Passau.

Inhalt: 01. Die Herausforderung: Wandel und Bewältigung von Wandel in Unternehmen, 02. Grundlagen des Wissensmanagements, 03. Referenzdisziplinen des Wissensmanagements, 04. Methodische und softwaretechnische Unterstützung des Wissensmanagements, 05. Wissensmanagement in der Praxis.

Buchmerkmale und Eindrücke

Wissensmanagement befasst sich aus betriebswirtschaftlicher Sicht insbesondere mit der systematischen Erfassung, Strukturierung und Weitergabe von unternehmensrelevantem Know-how. Es können beispielsweise Entscheidungsprozesse verbessert, Innovationen gefördert und Kompetenzverluste vermieden und damit insgesamt die Wettbewerbsfähigkeit gestärkt werden. Instrumente zum Aufbau und zur Nutzung des geistigen Kapitals kommen zentrale Bedeutung zu.

Das vorliegende Standard-Lehrbuch verfolgt einen breiten Ansatz und bettet das Wissensmanagement in ein größeres Themenfeld ein. Hierzu Beispiele: Trends und Paradigmen in der Organisationsgestaltung, Einsatz von Managementmethoden, organisatorisches und kollektives Wissen, organisatorischen Lernen, Personalentwicklung, KI, Organisationspsychologie, Datenmanagement usw.

Den Abschluss des Buches bildet ein Kapitel mit ausgewählten Beispielen, Erfahrungen aus der Praxis und Hinweise für die Umsetzung des Wissensmanagements in Unternehmen.

Der Stoff ist didaktisch aufbereitet. Kapitelweise Lernziele definieren die angestrebten Ziele der Informationsvermittlung und damit auch des Lernens. Knappe Zusammenfassungen wiederholen die Kernaussagen. Fragen zur Selbstkontrolle helfen den Lesenden zu überprüfen, ob sie die Inhalte verstanden haben.

Zahlreiche Tabellen und Abbildungen veranschaulichen und verdeutlichen den Text, Infokästen beleuchten Wichtiges oder erörtern ausgewählte Probleme. Beispielsweise findet sich in diesem Buch eine aussagekräftige Übersicht über Barriere- und Erfolgsfaktoren des Wissensmanagements.

Diese Neuauflage bietet in gut lesbarer Form umfassende Informationen für eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Wissensmanagement einschließlich der Anwendung und Nutzung.

Verlagspräsentation mit Leseprobe