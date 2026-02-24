Online-Literaturforum

Alfred Biel
Alfred Biel
 Dipl.-Betriebswirt, Fachjournalist (DJFS)
Nachhaltigkeit umsetzen: 3 Wege für Unternehmenserfolg
Nachhaltigkeit bleibt relevant – trotz reduzierter Regularien. Dies gilt im Hinblick auf Geschäftsmodelle, Mitarbeitende sowie viele andere Stakeholder. Die hier vorgestellten Bücher beleuchten drei unterschiedliche Zugänge: regulatorische Orientierung, betriebliche Verankerung und Umsetzung sowie die Frage, wie Führung unter nachhaltigen Vorzeichen neu gedacht werden kann.

Regulatorik im Fokus: Umsetzung Standard VSME

Freiberg, Jens / Lanfermann (Hrsg.): VSME-Kompass – Praxisleitfaden für die freiwillige Nachhaltigkeitsberichterstattung nach VSME
Freiburg: Haufe 2026 – 498 Seiten, 88,00 € (Print). 88,00 € (E-Book)

Titel- und Themenaspekte

Buch:

  • Der VSME-Kompass bietet einen umfassenden, praxisnahen Leitfaden für Unternehmen, die freiwillig nach dem neuen VSME-Standard berichten möchten.
  • Der von der EFRAG im Auftrag der EU-Kommission entwickelte Voluntary Sustainability Reporting Standard for Small and Medium-sized Undertakings (VSME) soll kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) eine einheitliche, schlanke und digitale Berichtsarchitektur eröffnen.
  • Ziel des Buches ist, Orientierung zu schaffen und die Anschlussfähigkeit an die europäische Nachhaltigkeitsregulierung sicherzustellen.

Herausgeber:

Herausgegeben wird der Band von zwei ausgewiesenen Fachvertretern:

  • Dr. Jens Freiberg, Wirtschaftsprüfer und Vorstandsmitglied der BDO AG,
  • Georg Lanfermann, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater sowie Präsident und Vorsitzender des Fachausschusses Nachhaltigkeitsberichterstattung des DRSC e. V.

Neun Fachleute aus Prüfung, Beratung und Standardsetzung vermitteln die Inhalte.

Themen (Inhaltsübersicht)

  • Einführung in den Voluntary Sustainability Reporting Standard for Small and Medium-sized Undertakings (VSME-Standard),
  • Ziele, Struktur und Grundsätze des VSME-Standards,
  • Konzepte der value chain cap,
  • Allgemeine Informationen zum Unternehmen,
  • Energie und Treibhausgasemissionen,
  • Klimarisiken,
  • Luft-, Wasser- und Bodenverschmutzung,
  • Biodiversität/Biologische Vielfalt,
  • Wasser,
  • Ressourcennutzung, Kreislaufwirtschaft und Abfallmanagement,
  • Sozialkennzahlen,
  • Governance: Praktiken und Konzepte,
  • Value chain cap – Was Großunternehmen von KMU erwarten (können),
  • Value chain cap – Kritische Betrachtung aus KMU-Sicht,
  • Value chain cap aus Finanzierungssicht – Finanzwirtschaft zwischen Regulierungsanforderungen und partnerschaftlicher Transformationsbegleitung.

Buchmerkmale und Eindrücke

  • Der Leitfaden erfüllt seinen Anspruch, den VSME-Standard klar und verständlich zu vermitteln.
  • Die systematische Darstellung erleichtert das Verständnis der Anforderungen und unterstützt eine effiziente Umsetzung.
  • Zahlreiche Praxisbeispiele, Infoboxen, Tabellen und hervorgehobene Kernaussagen erhöhen den Nutzwert und erleichtern die Lektüre.
  • Die praxisnahe Auslegung des Standards und die einheitliche Interpretation der Vorgaben überzeugen.
  • Die didaktisch gelungene Aufbereitung mit visuellen Elementen unterstützt den Zugang zur Thematik.
  • Die Verbindung von Theorie und Umsetzungshilfen sowie die Sensibilisierung für die Bedeutung des Nachhaltigkeitsthemas erhöhen den Gebrauchswert.
  • Insgesamt bietet der Titel eine gut lesbare, fundierte und methodisch durchdachte Einführung in den VSME-Standard. Für KMU, Beraterinnen und Berater sowie alle, die sich mit freiwilliger Nachhaltigkeitsberichterstattung befassen, ist das Werk eine wertvolle Orientierungshilfe.

Zur Verlagspräsentation mit Leseprobe.

Impuls: Nachhaltigkeit im Unternehmen wirksam verankern

Posor, Hilke / Leppert, Thomas: Nachhaltigkeit im Unternehmen – ein Praxisleitfaden für den Transformationprozess
München: Carl Hanser 2025 – 231 Seiten, 59,99 € (Print), 59,99 € (E-Book)

Titel- und Themenaspekte

Buch: Der Titel versteht sich – dem Untertitel entsprechend – als praxisorientierter Leitfaden für Transformationsprozesse. Im Mittelpunkt steht das Konzept eines systematischen Nachhaltigkeitsmanagements, das Unternehmen Schritt für Schritt durch die Einführung, Verankerung und Weiterentwicklung nachhaltiger Strukturen führt.

Autorenteam:

Die Veröffentlichung stammt von zwei erfahrenen Beraterpersönlichkeiten:

  • Dr. Hilke Posor, geschäftsführende Gesellschafterin der Heldenrat GmbH, einer Nachhaltigkeitsberatung mit Sitz in Hamburg.
  • Dr. Thomas Leppert, ebenfalls geschäftsführender Gesellschafter der Heldenrat GmbH.

Themen:

  • Die Vorbereitungsphase: Was sollte am Anfang stehen?
  • Das Nachhaltigkeitsmanagement aufbauen,
  • Nachhaltigkeit im Unternehmen verankern,
  • Werkzeugkoffer.

Buchmerkmale und Eindrücke

  • Das Werk beschreibt einen praxisnahen Weg zu einem modernen betrieblichen Nachhaltigkeitsmanagement.
  • Die Schritt‑für‑Schritt‑Vorgehensweise unterstützt Unternehmen, Nachhaltigkeit systematisch in Strukturen und Prozesse zu integrieren. Die phasenweise Gliederung erleichtert die Orientierung und schafft Klarheit über notwendige Schritte, Aufgaben und Verantwortlichkeiten.
  • Der Beratungsfokus ist deutlich spürbar: Hinweise, Empfehlungen und Praxisimpulse ziehen sich durch das gesamte Buch. Infoboxen heben zentrale Punkte hervor, Beispiele verdeutlichen Umsetzungsfragen, Zusammenfassungen bringen Inhalte auf den Punkt.
  • Der Werkzeugkoffer verweist auf einschlägige Methoden und Systeme, die sich unmittelbar in der Praxis nutzen lassen.
  • Ein Pluspunkt ist das digitale Zusatzmaterial, das über eine separate Verlagsseite abrufbar ist. Der testweise Zugriff verlief problemlos.
  • Insgesamt ein anschauliches, gut strukturiertes und durchdachtes Konzept zur Einführung eines betrieblichen Nachhaltigkeitsmanagements. Vor allem geeignet für Unternehmen, die einen systematischen Einstieg suchen, sowie für Beratende, Projektleiter usw., die Transformationsprozesse gestalten und begleiten.

Zur Verlagspräsentation mit Leseprobe.

Reflexion: Nachhaltigkeit als Führungsprinzip

Kinne, Peter: Nachhaltig führen – Werkzeuge für erfolgreichere Organisationen und eine bessere Gesellschaft.
Stuttgart: Schäffer-Poeschel 2025 –155 Seiten, 29,99 € (Print), 29,99 € (E-Book)

Titel- und Themenaspekte

Buch: Gemäß Untertitel vermittelt der Band „Werkzeuge für erfolgreichere Organisationen und eine bessere Gesellschaft“. Der Autor stützt sich dabei nicht nur auf klassische Managementmethoden, sondern erweitert seinen Ansatz um Erkenntnisse aus sozial‑ökologischer Resilienzforschung, Biokybernetik, Systemtheorie und Verhaltensforschung.

Autor: Dr. Peter Kinne arbeitet nach den vorliegenden Informationen als Berater, Hochschuldozent und Buchautor tätig. Sein Schwerpunkt liegt auf integrativen Methoden zur Analyse, Entwicklung und Führung von Organisationen.

Themen und Aufbau

  • Zweifach legitimiert,
  • Mythen und andere Lasten,
  • Interaktion ist der Schlüssel,
  • Wie Ertrag entsteht,
  • Leadership Essentials,
  • Drei Phasen der Moderne,
  • Paradigmenwechsel,
  • Resonanzverlust,
  • Gesellschaft der Risiken,
  • Big Reconnect,
  • Glaubwürdigkeit,
  • Vom Verkauf der Zukunft,
  • Überforderte Gesellschaft,
  • Quellen gesellschaftlicher Konflikte,
  • Anstoß.

Buchmerkmale und Eindrücke

  • Das Buch erörtert zwei Themenkomplexe: Zum einen Grundlagen, Prinzipien und neue Werkzeuge nachhaltiger Führung. Zum anderen Nachhaltigkeit im gesellschaftlichen Kontext mit Reflexionen über Risiken, Erwartungen und systemische Zusammenhänge.
  • Der Autor entwickelt ein erweitertes Führungsverständnis, das Nachhaltigkeit als zentrales Element organisationaler Entwicklung begreift. Er hinterfragt klassische betriebswirtschaftliche Erfolgslogiken und ergänzt sie um Aspekte wie sozial‑ökologische Resilienz. Gleichzeitig integriert er den gesellschaftlichen Anspruch an Unternehmen.
  • Zentrales Modell ist das NEO‑Haus (Nachhaltige Entwicklungen in Organisationen), das im Anhang durch einen ausführlichen NEO‑Check ergänzt wird.
  • Das Buch ist theoretisch‑philosophisch geprägt. Es bietet Perspektiven, Impulse und Denkansätze für Leserinnen und Leser, die sich konzeptionell mit Führung und Nachhaltigkeit auseinandersetzen möchten. Die Lektüre stellt  Anforderungen an Lesende und verlangt Bereitschaft zur vertieften Reflexion.
  • Insgesamt ein anspruchsvoller, konzeptionell orientierter Beitrag zum Diskurs über nachhaltige Führung. Für die Praktikerinnen und Praktiker geeignet, die über klassische Managementlogiken hinausdenken und neue Bezugsrahmen für nachhaltige Organisationsentwicklung suchen.

Zur Verlagspräsentation mit Leseprobe.

Schlagworte zum Thema:  Literaturforum , Nachhaltigkeit , Change Management
