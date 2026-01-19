Literatur Forum Rezensionen für Jahresabschluss Bilanzierung

Jahresabschluss: Bilanzierung - Prüfung - Offenlegung
Systematisches Lehr- und Nachschlagewerk
Tanski, Joachim S.: Jahresabschluss
Freiburg: Haufe 2024 – 596 Seiten, 59,99 EUR (Print)
Buch: Im Mittelpunkt der Veröffentlichung stehen Bilanzen nach Handels- und Steuerrecht. Das Buch vermittelt umfassendes Wissen zur Bilanzierung und Bewertung.
Autor: Dr. Joachim Tanski ist Professor für Rechnungswesen, Steuern und Prüfungswesen an der Technischen Hochschule Brandenburg. Er leitet Seminare für Wirtschaftsprüfer und Innenrevisoren und hat zahlreiche Fachbücher zum Bilanz- und Steuerrecht verfasst. Laut Verlag verfügt er als anerkannter Experte über umfangreiche Praxis- und Beratungserfahrung.
Themen:
- Grundregeln der Bilanzierung und Buchführung
- Umfang der Bilanzierung
- Bewertung in Handels- und Steuerbilanz
- Regeln zum Aufbau des Jahresabschlusses
- Aktiva: Bilanzierung und Bewertung
- Passiva: Bilanzierung und Bewertung
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Jahresabschluss: Nebenrechnungen
- Der Anhang
- Der Lagebericht
- Weitere gesetzliche Regelungen zum Jahresabschluss
- Erstellung des Einzelabschlusses
- Prüfung des Jahresabschlusses
- Offenlegung des Jahresabschlusses
- Bilanzberichtigung und Bilanzänderung
- Verletzung der Regelungen zum Jahresabschluss und zur Buchführung
Buchmerkmale und Eindrücke
- Der Band führt in 16 Kapiteln systematisch durch die zentralen Aufgabenfelder und Fragestellungen des Jahresabschlusses.
- Die Schwerpunkte liegen auf Ansatz- und Bewertungsregeln, der Struktur und den Bestandteilen des Abschlusses, den rechtlichen Anforderungen sowie den Konsolidierungstechniken.
- Der Fokus richtet sich auf die Bilanzierung nach HGB und wesentliche Aspekte des Steuerrechts. Internationale Standards (IFRS) werden am Rande betrachtet.
- Zahlreiche Darstellungen, Anwendungshinweise sowie fast 200 Beispiele (Zählung des Verlags), Praxisfälle und Grafiken erleichtern das Verständnis und unterstützen die praktische Umsetzung.
- Auf einer speziellen Internetseite des Verlags stehen umfangreiche digitale Zusatzmaterialien bereit, darunter Gesetze, Verordnungen, Urteile, Entscheidungen und ausgewählte Checklisten.
- Eine Neuauflage, die 9. Auflage, erscheint laut Verlag im März 2026. Neu aufgenommen wurden den Angaben zufolge u. a. Änderungen durch das steuerliche Investitionssofortprogramm („Investitionsbooster“) und zur E Mobilität, neue Beispiele und Praxisfälle, aktuelle Rechtsprechung sowie Vertiefungen zu Umlaufvermögen, Herstellungskosten, Fremdkapitalzinsen, Emissionszertifikaten, Belegaufbewahrung und Rückstellungen.
- Das Werk vermittelt die wesentlichen Themen der handels- und steuerrechtlichen Bilanzierung in einer gut lesbaren, verständlichen Systematik und bietet hilfreiche und nützliche Informationen für Studium und Praxis. Aufgrund seines klaren Aufbaus eignet es sich zudem als Nachschlagewerk.
Verlagspräsentation mit Leseprobe
https://shop.haufe.de/prod/jahresabschluss-in-der-praxis
Umfangreiches Lehr- und Übungsbuch
Schäfer-Kurz, Jan: Buchführung und Jahresabschluss
Stuttgart: Schäffer-Poeschel 2025 – 790 Seiten, 44,99 EUR (Print), 44,99 EUR (E-Book)
Titel- und Themenaspekte
Buch: Das Lehrbuch liegt nun in der 5., aktualisierten und überarbeiteten Auflage vor. Die neue Ausgabe überzeugt durch ihren gehaltvollen Inhalt sowie ihr anspruchsvolles Design und bestätigt damit ihre Rolle als wichtiges Standardwerk. Durch die konsequente Ausrichtung an den DATEV‑Kontenrahmen SKR03 und SKR04 sowie am Industriekontenrahmen (IKR) orientiert sich die Veröffentlichung eng an praktischen Erfordernissen.
Autor: Prof. Dr. Jan Schäfer-Kunz ist Professor für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Rechnungswesen an der Hochschule Esslingen.
Themen:
- Das Rechnungswesen als Informationssystem
- Die Abbildung von Unternehmen in Jahresabschlussrechnungen
- Die Aufzeichnung von Geschäftsvorfällen auf Konten
- Organisatorische Rahmenbedingungen
- Gesetzliche Rahmenbedingungen
- Grundlegende Bewertungen
- Buchungen zur Abbildung der Umsatzbesteuerung
- Buchungen im Eigen- und Fremdkapital zur Abbildung von Finanzierungsprozessen
- Buchungen im Anlagevermögen zur Abbildung von Investitionsprozessen
- Buchungen im Umlaufvermögen zur Abbildung von Umsatzprozessen
- Buchungen zur Abbildung des Personaleinsatzes
- Buchungen zur Abbildung der Besteuerung
- Durchzuführende Abschlussprozesse
- Inventur zur Ermittlung des Mengengerüstes
- Bewertende Abschlussarbeiten
- Zeitlich abgrenzende Abschlussarbeiten
- Aufstellung von Jahresabschlüssen und Lageberichten
- Analyse von Jahresabschlüssen zur Beurteilung von Unternehmen
Buchmerkmale und Eindrücke
- Ziel des Lehrbuchs ist die Vermittlung von grundlegenden Kenntnissen und Fertigkeiten der Rechnungslegung.
- Drei Hauptkapitel (Grundlagen, Buchführung, Jahresabschluss) mit insgesamt 18 Unterkapiteln erläutern die zentralen Inhalte von Buchführung und Jahresabschluss.
- Zahlreiche anschauliche Abbildungen, durchgehende Fallstudien, vielfältige Praxisbeispiele und eine große Zahl an Übungen unterstützen den Lernprozess.
- Jedes Kapitel beginnt mit einem Themenüberblick und klar formulierten Lernzielen. Es endet mit Schlüsselbegriffen, Reflexionsfragen mit Verweisen auf relevante Lehrbuchseiten sowie Übungen, deren Lösungshinweise über eine Internetplattform bereitgestellt werden.
- Eine umfangreiche Internetplattform ergänzt und vertieft das Buch u. a. mit Übungslösungen, Materialien zur Klausurvorbereitung und weiteren Zusatzmaterialien, wie eine stichprobenweise Überprüfung bestätigt.
- Das Buch steht auf hohem didaktischen Niveau; der bemerkenswerte Lesekomfort erleichtert die Aufnahme des Lehrstoffs. Die eingehende und durchdachte Themenbehandlung verstärkt die Aussagekraft.
- Nach Angaben des Verfassers ist das Werk primär für den Einsatz in der Lehre konzipiert. Die konzeptionelle Gestaltung unterstützt Lehrende wirksam bei der Stoffvermittlung, die pädagogisch‑didaktische Ausrichtung fördert bei Lernenden die Aneignung von Wissen und Fertigkeiten. Die gelungene Verbindung von Theorie und Praxis erleichtert Fach- und Führungskräften die praktische Umsetzung.
- Insgesamt bietet diese Neuauflage detailliertes Grundlagenwissen für eine breite Zielgruppe in einer sehr ansprechenden und gut zugänglichen Form.
Verlagspräsentation mit Leseprobe
https://shop.haufe.de/prod/buchfuehrung-und-jahresabschluss-fuer-schule-studium-und-beruf
Vertiefendes Lehrbuch
Coenenberg, Adolf G. / Haller, Axel / Schultze, Wolfgang: Jahresabschluss und Jahresabschlussanalyse
Stuttgart: Schäffer-Poeschel 2024 – 1.571 Seiten, 59,99 EUR (Print), 59,99 EUR (E-Book)
Buch: Das Lehrbuch zählt zu den etablierten Standardwerken im Rechnungswesen. Es liegt inzwischen in der 27., aktualisierten und überarbeiteten Auflage vor – und ist damit ein „Longseller“. Der Band unterstützt die Einarbeitung in vielfältige Aufgaben im Zusammenhang mit der Erstellung und Auswertung des Jahresabschlusses. Das Werk behandelt Grundlagen aus der Perspektive von Betriebswirtschaft, Handelsrecht, Steuerrecht und internationaler Rechnungslegung für die Rechnungslegung nach HGB, IFRS, US-GAAP, DRS sowie CSRD/ESRS.
Autoren: Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Adolf G. Coenenberg (†) war bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2007 Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschaftsprüfung und Controlling an der Universität Augsburg. Prof. Dr. Axel Haller ist Inhaber des Lehrstuhls für Financial Accounting und Auditing an der Universität Regensburg. Prof. Dr. Wolfgang Schultze hat den Lehrstuhl für Wirtschaftsprüfung und Controlling an der Universität Augsburg inne.
Themen:
- Wesen und Grundlage des Jahresabschlusses
- Basiselemente der Bilanzierung
- Bilanzierung von Sachanlagen und immateriellem Vermögen
- Bilanzierung des Vorratsvermögens
- Bilanzierung von Finanzinstrumenten
- Bilanzierung des Eigenkapitals
- Bilanzierung des Fremdkapitals
- Übrige Bilanzposten
- Erfolgsrechnung
- Grundlagen des Konzernabschlusses
- Konsolidierungsmaßnahmen
- Kapitalflussrechnung
- Berichtsinstrumente und erweiterte Berichterstattung
- Kapitalmarktorientierte Berichterstattung
- Prüfung, Offenlegung und Enforcement
- Bilanzpolitik
- Grundlagen der Bilanzanalyse
- Finanzwirtschaftliche Bilanzanalyse
- Erfolgswirtschaftliche Bilanzanalyse
- Strategische Bilanzanalyse
- Prognose auf Grundlage der Bilanzanalyse
- Formelle Bilanztheorien
- Materielle Bilanztheorien
- Theorien der informationsorientierten Rechnungslegung
Titel- und Themenaspekte
- Der Band führt in drei Hauptkapiteln – Erstellung, Analyse und Theorien des Jahresabschlusses – sowie 24 Unterkapiteln durch das komplexe Themenfeld. Laut Vorwort dient das Lehrbuch „als Lerngrundlage zur Einarbeitung in die Probleme der Erstellung und Auswertung des Jahresabschlusses“.
- Das Standardwerk begleitet seit Jahrzehnten Studierende wie Praktikerinnen und Praktiker als umfassendes und richtungsgebendes Lehr‑ und Nachschlagewerk. Es verbindet Theorie und Praxis, verknüpft nationale und internationale Bilanzierungsregeln und ergänzt die klassische Bilanzierung um aktuelle Entwicklungen wie Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD/ESRS) und das Finanzmarktintegritätsgesetz (FISG).
- Charakteristisch sind die strukturierte Aufbereitung, die vielfältigen Visualisierungen, praxisbezogene Beispiele sowie gezielte Kontrollfragen.
- Ein detailliertes Inhaltsverzeichnis, ein umfangreiches Stichwortverzeichnis sowie mitlaufende Randbemerkungen erleichtern Orientierung und schnellen Zugriff.
- Insgesamt ein empfehlenswertes Lehr‑ und Nachschlagewerk für hohe Anforderungen.
Verlagspräsentation mit Leseprobe:
https://shop.haufe.de/prod/jahresabschluss-und-jahresabschlussanalyse-buch
