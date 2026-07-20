Rechnungslegung

Controller Magazin 4/2026
Controller Magazin 4/2026
Controller Magazin Ausgabe 04/2.026

Ohne fundierte Planung steuern Sie im Blindflug

Planung ist und bleibt ein Herzstück der Controllerarbeit. Doch in einer Welt, die von Dynamik, Unsicherheit und Datenüberfluss geprägt ist, verändert sich ihr Charakter grundlegend. Planung ist heute weniger ein statisches Regelwerk als vielmehr ein flexibler, lernender Prozess – und damit anspruchsvoller denn je. Die Beiträge im Themenschwerpunkt Planung zeigen die Veränderungen bei Inhalten und Werkzeugen, insbesondere auch durch den KI-Einsatz auf. Auch der Einsatz von Objectives and Key Results (OKR) als Mittel zur besseren Zielerreichung in strategischen Initiativen wird beschrieben. Anwendungsmöglichkeiten von Künstlicher Intelligenz ist zudem das Thema vieler weiterer Beiträge in dieser Ausgabe.
ONE Miele Finance
ONE Miele Finance
Fachkonferenz Reporting & Konsolidierung 2026

ONE Miele Finance: Integration ermöglicht konsistente Berichterstattung und effiziente Steuerung

Wie gelingt es einem global agierenden Traditionsunternehmen, eine über Jahrzehnte gewachsene, heterogene Finanzlandschaft grundlegend zu transformieren? Gruppen-Controller Arthur Harder zeigte, wie das Projekt in zwölf Monaten von der Konzeptionsphase in die operative Realität umgesetzt wurde. Aus seinen Projekterfahrungen hat er auch „Lessons learned“ und Empfehlungen für ähnliche Projekte weitergegeben.
Controller Magazin 3/2026
Controller Magazin 3/2026
Controller Magazin Ausgabe 03/2.026

KI & Analytics

Künstliche Intelligenz & Analytics werden auch das Controlling nachhaltig verändern. Im aktuellen Schwerpunktthema beleuchten Expertinnen und Experten Chancen und Herausforderungen gleichermaßen: von Governance und Erfolgsfaktoren, über Anforderungen an Daten und Zielbilder, bis hin zu praxiserprobten Anwendungen. Sie zeigen, wie das Controlling eine zentrale Navigationsrolle übernehmen kann, um den zielgerichteten Einsatz von KI zu gestalten.
IFRS
IFRS
IFRS Rechnungslegung

Fachlicher Hinweis des IDW zu den Auswirkungen des Nahost-Krieges

Das Institut der deutschen Wirtschaftsprüfer (IDW) hat am 6. März 2026 einen Fachlichen Hinweis zu den Auswirkungen des Nahost-Krieges auf die Rechnungslegung und deren Prüfung veröffentlicht. Hiermit sollen Unternehmen und Wirtschaftsprüfern eine erste Orientierung zu Fragen geboten werden, die sich für Abschlüsse und Lageberichte stellen können, deren Aufstellung oder Prüfung in zeitlicher Nähe zum Ausbruch des Konflikts erfolgt. Im Fokus dieser News steht die Rechnungslegung nach IFRS.
CM 02 2026
CM 02 2026
Controller Magazin Ausgabe 02/2.026

RISIKOMANAGEMENT: Risiken analysieren, reduzieren, vermeiden

Seit 2020 ist Risikomanagement ein Dauerthema in deutschen Unternehmen: die Covid-Pandemie, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, Lieferkettenprobleme oder die labile US-Zollpolitik verhindern seit Jahren stabile Planungen. In dieser Ausgabe werden Strategien, Werkzeuge und Maßnahmen vorgestellt, um Unternehmen auch unter solchen Bedingungen stabiler zu machen.
Controller Magazin 1/2026
Controller Magazin 1/2026
Controller Magazin Ausgabe 01/2.026

Wirksames Kostenmanagement

Kostenmanagement gewinnt in Zeiten wirtschaftlich rauer See wieder deutlich an Bedeutung. Es ist aber weit mehr als das Kürzen von Budgets – es geht um strategische Steuerung, Transparenz und die Fähigkeit, flexibel auf Veränderungen zu reagieren. Im Schwerpunktthema dieser Ausgabe beleuchten wir moderne Ansätze, die Kostenstrukturen sichtbar machen und Handlungsspielräume eröffnen.  Viele weitere Beiträge widmen sich dem KI-Einsatz im Controlling.
CM 06 2025
CM 06 2025
Controller Magazin Ausgabe 06/2.025

Magic Numbers: Die besten Rezepte für ein zukunftsfähiges Reporting

Das Reporting ist ein gutes Beispiel dafür, dass auch in klassischen Themen hohe Dynamik und zahlreiche Innovationen stecken können. In Zeiten dynamischer Märkte, wachsender Datenmengen und steigender Anforderungen an Transparenz und Steuerung wird das Reporting zur strategischen Schlüsselkompetenz. Doch wie gelingt der Spagat zwischen Standardisierung und Flexibilität? Zwischen Automatisierung und Interpretation? Unsere Autorinnen und Autoren liefern dazu detaillierte Analysen, bewährte Konzepte und erfolgreiche Praxisbeispiele.
Titelbild: Fachkonferenz Reporting & Konsolidierung 2025
Titelbild: Fachkonferenz Reporting & Konsolidierung 2025
Fachkonferenz Reporting & Konsolidierung 2025

Konsolidierungssysteme: Trends von KI bis ESG und Software-Auswahl

Auf der Fachkonferenz "Reporting & Konsolidierung" präsentierten führende Softwarehersteller  ihre aktuellen Konsolidierungssysteme. Von KI-Trends bis hin zu ESG-Berichterstattung wurden die neuesten Entwicklungen beleuchtet. Für interessierte Unternehmen stellte Thomas Schmidt außerdem den SAFE-Ansatz von Horváth vor: Er führt Unternehmen in den Schritten Specify, Access, Filter, Execute durch den Auswahlprozess neuer Konsolidierungssoftware. Dabei werden individuelle Anforderungen sowie zukünftige IT-Strategien berücksichtigt.
Controller Magazin 5/2025
Controller Magazin 5/2025
Controller Magazin Ausgabe 05/2.025

Migration auf S/4HANA: Es wird höchste Zeit!

Neben dem Alltagsgeschäft stehen derzeit viele Controlling-Bereiche vor oder in einem "Once-in-a-Lifetime"-Projekt: der Migration auf SAP S/4HANA. Die neue Ausgabe des Controller Magazins unterstützt dabei mit Praxisberichten, Anwender-Interviews und Umsetzungs-Leitfäden. Sie bieten den Controllerinnen und Controllern  wertvolle Impulse und Empfehlungen, um das Steuerungsmodell ihres Unternehmens fit für die Zukunft zu machen. Weitere Themen sind u.a. künstliche Intelligenz, agile Konzepte im Controlling sowie Unternehmensplanung zwischen Integration und Flexibilität.
ControllerMagazin 4/2025
ControllerMagazin 4/2025
Controller Magazin Ausgabe 04/2.025

Wer plant, gewinnt! Planung und Forecasting – Durch Vorausschauen zum Erfolg

Die Welt wandelt sich - und die Rollenbilder im Controlling wandeln sich mit! Controllerinnen und Controller sind gefordert, als Gestalterinnen und Gestalter des Wandels aufzutreten. Das kann besonders im Rahmen des Planungsprozesses erfolgen. Dieses Controller Magazins ist daher dem Thema Planung und Forecasting gewidmet und stellt innovative Konzepte und kreative Praxislösungen vor. 
Controller Magazin 3/2025
Controller Magazin 3/2025
Controller Magazin Ausgabe 03/2.025

Vom Papier zum Predictive Analytics: Analytics und KI im Controlling

Analytics und Künstliche Intelligenz eröffnen dem Controlling Möglichkeiten, die vor nicht allzu langer Zeit noch pures Wunschdenken waren. Aber die technischen Entwicklungen fordern das Controlling auch heraus, mit dem rasanten Fortschritt mitzuhalten und diesen nutzbringend in die Unternehmenssteuerung zu integrieren. Einen Überblick über Entwicklung und Praxiseinsatz von BI-Software finden Sie im Themenschwerpunkt „Analytics und KI im Controlling“ in dieser Ausgabe.
Controller Magazin 2/2025
Controller Magazin 2/2025
Controller Magazin Ausgabe 02/2.025

PROJEKT-CONTROLLING: Ordnen, strukturieren, agil und zielgerichtet führen

Projekte – sie sind immer und überall um uns herum und begleiten uns. Gutes Projektmanagement ist dabei essenziell! Außerdem haben sich in den letzten Jahren neue, agile Methoden entwickelt, die einen völlig anderen Planungs- und Steuerungsansatz verfolgen. Bei der erfolgreichen Steuerung von Projekten können Controllerinnen und Controller als Business Partner einen wichtigen Beitrag leisten. In dieser Ausgabe beleuchten viele, ganz unterschiedliche Beiträge das Thema aus verschiedenen Perspektiven.
Controller Magazin 6/2024
Controller Magazin 6/2024
Controller Magazin Ausgabe 06/2.024

Reporting: Wie man entscheidungsrelevante Daten klar kommuniziert.

Reporting ist weit mehr als das bloße Auflisten von Zahlen und Fakten. Es ist ein essenzielles Instrument, um Transparenz zu schaffen, fundierte Entscheidungen zu treffen und die Unternehmensstrategie zu steuern – gerade in Zeiten von Digitalisierung und datengetriebenen Entscheidungen. In unseren Beiträgen beleuchten wir die neuesten Trends und Technologien im Reporting, die Rolle von Künstlicher Intelligenz und Machine Learning sowie die Herausforderungen, die mit der Integration von Big Data verbunden sind.
Controller Magazin 5/2024
Controller Magazin 5/2024
Controller Magazin Ausgabe 05/2.024

Controlling-Kompetenzen: digitaler, agiler, nachhaltiger

In der aktuellen Ausgabe stehen die künftig notwendigen Kompetenzen und Skills von Controllerinnen und Controllern im Mittelpunkt. In einer sich rasant verändernden Welt, geprägt von technologischen Innovationen und neuen Arbeitsmodellen, stehen Controller vor der Herausforderung, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und anzupassen. Der Arbeitsalltag von Controllern, d.h. das WIE, wird sich deutlich verändern – auf alle Fälle digitaler, agiler und nachhaltiger.
Controller Magazin 4/2024
Controller Magazin 4/2024
Controller Magazin Ausgabe 04/2.024

Planung & Forecasting - Entspannt planen trotz Unsicherheiten

Da Planung & Forecasting das Herzstück jeglicher Controllertätigkeit sind, haben wir den Schwerpunkt dieser Ausgabe diesem Thema gewidmet. Der Planungsprozess hat schon seit vielen Jahren deutliche Kritik auf sich gezogen: Zu aufwändig, zu langwierig, zu hoher Ressourcenverbrauch, zu geringer Nutzen. Das hat zu vielen neuen Konzepten in Wissenschaft und Praxis geführt. Weitere Themen sind u. a. die Steuerung von Nachhaltigkeitszielen oder das unentdeckte Potenzial von Humor im Controlling.
Controller Magazin 3/2024
Controller Magazin 3/2024
Controller Magazin Ausgabe 03/2.024

Kostenmanagement: Sicher und erfolgreich durch volatile Zeiten

Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland suchen Unternehmen verstärkt nach Einsparmöglichkeiten. Deswegen haben wir das Thema Kostenmanagement als Schwerpunkt des aktuellen Controller Magazins gewählt. Die Beiträge decken ein breites Spektrum von Werkzeugen, Praxisbeispielen sowie Projektmanagement ab und bieten konkrete Unterstützung und Lösungsansätze. 
Controller Magazin März/April 2024
Controller Magazin März/April 2024
Controller Magazin Ausgabe 02/2.024

Innovative Konzepte für das Controlling in Vertrieb und Marketing

Der Vertrieb spielt in jedem Unternehmen eine entscheidende Rolle. Für Controllerinnen und Controller steht der Vertrieb am Anfang einer integrierten Unternehmensplanung, von dessen Zahlen die weiteren Funktionsbereiche bestimmt werden. Die meisten Szenario- und Abweichungsanalysen betreffen den Vertriebsbereich. Im Themenschwerpunkt dieser Ausgabe des Controller Magazins widmen wir uns daher dem Thema Vertriebs- und Marketingcontrolling.
Controller Magazin 6/2023
Controller Magazin 6/2023
Controller Magazin Ausgabe 06/2.023

Wie sich Rollen und Kompetenzen im Controlling neu mischen

Ein echter Dauerbrenner ist die Frage, welche Rollen Controllerinnen und Controller bzw. CFOs einnehmen und wohin sich diese Rollen in Zukunft entwickeln werden. Die Informationen und Impulse aus diesem Themenschwerpunkt sollen u. a. auch die persönliche Entwicklungsplanung für das nächste Jahr unterstützen. Weitere Themen sind Nachhaltigkeitscontrolling, KI-Einsatz in Controlling und Finance, agile Unternehmenssteuerung und Risikomanagement. 
Controller Magazin 5/2023
Controller Magazin 5/2023
Controller Magazin Ausgabe 05/2.023

Analytics: Die mächtigen neuen Werkzeuge

Planung und Forecast ist das Tagesgeschäft der Controller – trotzdem ist die Unzufriedenheit groß. „Analytics“ zählt zu den Hoffnungsträgern hier, aber viele haben noch Bedenken und zögern mit der Umsetzung. Die Beiträge in diesem Schwerpunkt zeigen, wie Unternehmen Analytics bereits heute erfolgreich einsetzen, beleuchten Einsatzgebiete von Analytics-Instrumenten oder legen dar, wie man den Auswahlprozess für Predictive Analytics Software zielführend gestalten kann.
Skylight Frankfurt
Skylight Frankfurt
Ertragsteuerinformationsbericht

Offenlegungspflichten für Zweigniederlassungen ausländischer Kapitalgesellschaften

Mit dem Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/2101 im Hinblick auf die Offenlegung von Ertragsteuerinformationen durch bestimmte Unternehmen und Zweigniederlassungen sowie zur Änderung des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes und des Pflichtversicherungsgesetzes wurde mit der Neufassung des § 325a Abs. 1 HGB eine lange bestehende Ungleichbehandlung beseitigt.
Controller Magazin 4/2023
Controller Magazin 4/2023
Controller Magazin Ausgabe 04/2.023

Controlling und Governance im Wandel

Governance ist eine Voraussetzung für ein funktionierendes und effizientes Controlling, von der Business-Struktur über die Kennzahlenauswahl bis hin zur Datenqualität. Und auch wenn es sich um ein Querschnittsthema handelt, kann und soll das Controlling dabei eine wichtige Rolle spielen kann. Wie das funktioniert, zeigen u. a. das Beispiel der Datev sowie die Konzepte zur Controllingorganisation und zur Gestaltung der Data Governance. 
Controller Magazin 3/2023
Controller Magazin 3/2023
Controller Magazin Ausgabe 03/2.023

It's all in your head! Soft Factors für ein erfolgreiches Controlling

Das Controlling will Wege in die Zukunft aufzeigen. Dazu gehören auf Maßnahmen, die Veränderungen bei den Mitarbeitenden erfordern. Damit diese „sich verändern“, ist es wichtig, umfassend zu kommunizieren, um die Betroffenen abzuholen und mitzunehmen. Zahlen und Diagramme sind hier nicht ausreichend. Daher widmen wir den Schwerpunkt dieser Ausgabe dem Thema Soft Factors für ein erfolgreiches Controlling.
Controller Magazin März/April 2023
Controller Magazin März/April 2023
Controller Magazin Ausgabe 02/2.023

Wert-Schätzung: Wie das Controlling dazu beiträgt, den "richtigen" Preis zu finden

Sind Sie als Controllerin oder Controller in den Prozess der Preisgestaltung eingebunden? Erfahrungsgemäß ist das oft nicht der Fall, mal abgesehen von Kostenrechnung und Kalkulation. Denn über den „richtigen“ Preis entscheiden am Ende Vertrieb, Marketing, Geschäftsleitung. Dabei spielt der Preis eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung des operativen Ergebnisses. Dies gilt umso mehr in Zeiten wie diesen mit hohen Teuerungsraten und Lieferengpässen. Höchste Zeit also, das Thema Pricing in einem Themenschwerpunkt auszuleuchten.
Controller Magazin Januar Februar 2023
Controller Magazin Januar Februar 2023
Controller Magazin Ausgabe 01/2.023

Strategieumsetzung: Von der Vision zur Realität

Das Problem mit einer Strategie ist weniger ihre Entwicklung, sondern ihre Umsetzung. Um diese zu unterstützen, finden Sie deshalb im aktuellen Themenschwerpunkt „Strategieumsetzung“ typische Fehlerquellen, zuverlässige Instrumente und Best-Practice-Beispiele. Außerdem: Die Controller Magazin App wurde durch den exklusiven "Controlling Vordenker Podcast" erweitert. Darin berichten die CFOs renommierter Unternehmen über Herausforderungen und Lösungsansätze in ihren Unternehmen.
Controller Magazin 6/2022
Controller Magazin 6/2022
Controller Magazin Ausgabe 06/2.022

Reporting: Kennzahlen, Botschaften, Visualisierung

In dieser Ausgabe widmet sich das Controller Magazin mit dem Themenschwerpunkt Reporting einem der Eckpfeiler der Controllerarbeit. Das digitale Angebot wird zudem ab sofort ergänzt durch den exklusiven "Controlling Vordenker Podcast" in der Controller Magazin App. Darin berichten die CFOs renommierter Unternehmen über Herausforderungen und Lösungsansätze in ihren Unternehmen.
Controller Magazin 4/2022
Controller Magazin 4/2022
Controller Magazin Ausgabe 04/2.022

CONTROLLER ALS GESTALTER IM S/4HANA-PROJEKT

Als Themenschwerpunkt dieser Ausgabe haben wir ein Thema ausgewählt, das für viele Controllerinnen und Controller eine wichtige Rolle spielt, weil es ihre Arbeit über kurz oder lang verändern wird: SAP S/4HANA. Anhand einiger prägnanter Beispiele erhalten Sie Informationen zu diesem Tool und erfahren insbesondere, was bei der Implementierung zu beachten ist, damit der Übergang gelingt.
Shop
Themensuche
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
markupOutput(format=HTML, markup=Zum Thema Rechnungslegung)
Schnell und rechtssicher: Deutsche Rechnungslegungs Standards
Deutsche Rechnungslegungs Standards online

DRS 1–27, IFRS-Interpretationen und Anwendungshinweise in einer Datenbank – auf Deutsch und Englisch. Automatische Updates, schnelle Suche und sofortiger Zugriff. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen!
Bilanzfragen sicher gelöst: Rechnungslegung - Einzelabschluss
Handbuch der Rechnungslegung_Einzelabschluss online

Alle handelsrechtlichen Vorschriften zur Bilanzierung und Prüfung – fundiert kommentiert, praxisnah aufbereitet. Mit 7.600 Gerichtsentscheidungen und über 2.000 Verwaltungsvorschriften. Inklusive Spezialfragen zu E-Bilanz, Factoring & IFRS. Jetzt kostenlos testen.
IFRS-Wissen auf Knopfdruck: Rechnungslegung nach IFRS
Rechnungslegung nach IFRS online

Testen Sie jetzt kostenlos den führenden IFRS-Kommentar für die Praxis. Über 100 Autor:innen, aktuelle Standards, Checklisten, Anwendungshinweise für die Praxis und IFRS/HGB-Synopse – alles in einer Datenbank. Kein Installationsaufwand. Direkt loslegen!
Fachbeiträge & Kommentare
Teil II Mietprozessrecht / 2.3.1 Zwangsvollstreckung wegen Handlungen
Beitrag
Teil II Mietprozessrecht / 3.2 Streitwert
Beitrag
Kinne/Schach/Bieber, BGB § ... / 5.4 Fälligkeit des Anspruchs aus der Abrechnung
Kommentar
Kinne/Schach/Bieber, BGB § ... / 5.1 Grundsätze der Abrechnung
Kommentar
Insolvenzrechnungslegung na... / 3 Handels- und steuerrechtliche Rechnungslegung
Beitrag
Alle anzeigen
Meistgelesene Beiträge
BEEG (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)
979
Geringwertiges Wirtschaftsgut
865
Häusliches Arbeitszimmer absetzen
535
Reverse Charge Verfahren
374
Nebenkostenabrechnung erstellen: Rechte und Pflichten für Vermieter
371
Schenkung
308
Kurzfristige Beschäftigung
246
Eingruppierung TVöD
238
Doppelte Haushaltsführung
218
Festsetzungsverjährung
190
Verwandte Themen
Controlling Controller Strategie Weiterbildung Kongress Controller Magazin IFRS Künstliche Intelligenz (KI) IASB Bilanzierung Jahresabschluss Analytics Reporting HGB-Abschluss Bilanz Nachhaltigkeitscontrolling Offenlegung IDW Planung Kompetenzmanagement Nachhaltigkeitsberichterstattung Literaturforum Lieferkette Konzernabschluss ERP-Software Internationale Rechnungslegung Performance-Management Nachhaltigkeit Veranstaltung Immobilienunternehmen