Controller

Controller Magazin 4/2026
Controller Magazin 4/2026
Controller Magazin Ausgabe 04/2.026

Ohne fundierte Planung steuern Sie im Blindflug

Planung ist und bleibt ein Herzstück der Controllerarbeit. Doch in einer Welt, die von Dynamik, Unsicherheit und Datenüberfluss geprägt ist, verändert sich ihr Charakter grundlegend. Planung ist heute weniger ein statisches Regelwerk als vielmehr ein flexibler, lernender Prozess – und damit anspruchsvoller denn je. Die Beiträge im Themenschwerpunkt Planung zeigen die Veränderungen bei Inhalten und Werkzeugen, insbesondere auch durch den KI-Einsatz auf. Auch der Einsatz von Objectives and Key Results (OKR) als Mittel zur besseren Zielerreichung in strategischen Initiativen wird beschrieben. Anwendungsmöglichkeiten von Künstlicher Intelligenz ist zudem das Thema vieler weiterer Beiträge in dieser Ausgabe.
Dr. Andreas Aschenbrücker bei TRUMPF
Dr. Andreas Aschenbrücker bei TRUMPF
Congress der Controller 2026

Umstellung der Produktergebnisrechnung bei TRUMPF: Vom lokalen EBIT zum globalen Wertbeitrag

Eine Transformation des Controllings verändert Steuerungslogiken, Verantwortlichkeiten, Entscheidungsrechte und damit auch die Organisation selbst. Dr. Andreas Aschenbrücker zeigte am Beispiel TRUMPF Werkzeugmaschinen, wie das Unternehmen seine Controlling-Logik, Organisation und Vertriebssteuerung konsequent auf globale Wertschöpfungsketten ausgerichtet hat.
Uta Anders bei CC 26
Uta Anders bei CC 26
Congress der Controller 2026

Kompass in unsicheren Zeiten: Neue Aufgaben des Controllings bei der Kapitalmarktkommunikation

Unsicherheit ist für Unternehmen inzwischen Teil des Alltags. Speziell für kapitalmarktorientierte Unternehmen ist das eine Herausforderung, da die Börse nichts mehr hasst als Unsicherheit. Uta Anders, CFO der Krones AG, zeigte, welche Bedeutung Kapitalmarktkommunikation in einem Umfeld gewinnt, das von geopolitischen Risiken, volatilen Märkten, Transformation und steigenden Erwartungen geprägt ist.
Dirk Baukmann auf dem 50. Congress der Controller
Dirk Baukmann auf dem 50. Congress der Controller
Congress der Controller 2026

Transformation zum Business Partner: Wie das Controlling mit KI-Agents und echter Fachbereichsnähe zum Value Creator wird

Auf dem 50. Controller Congress des ICV wurde deutlich: Das Controlling steckt mitten in einer Transformation: Von der Reporting Factory zum Value Creator. Was lange als Rollenbeschreibung abstrakt blieb, bekommt durch Künstliche Intelligenz eine konkrete Mechanik. KI-Agents übernehmen Routineaufgaben, automatisieren Analysen und machen Daten dialogfähig. Sie schaffen die Kapazität, die Controller brauchen, um das zu tun, was Maschinen nicht können: Fachbereiche verstehen, Entscheidungen begleiten, Vertrauen aufbauen. Kurz: um echte Business Partner zu sein.
Controller Magazin 3/2026
Controller Magazin 3/2026
Controller Magazin Ausgabe 03/2.026

KI & Analytics

Künstliche Intelligenz & Analytics werden auch das Controlling nachhaltig verändern. Im aktuellen Schwerpunktthema beleuchten Expertinnen und Experten Chancen und Herausforderungen gleichermaßen: von Governance und Erfolgsfaktoren, über Anforderungen an Daten und Zielbilder, bis hin zu praxiserprobten Anwendungen. Sie zeigen, wie das Controlling eine zentrale Navigationsrolle übernehmen kann, um den zielgerichteten Einsatz von KI zu gestalten.
Green Controlling Preis wird an Peer Brauer überreicht.
Green Controlling Preis wird an Peer Brauer überreicht.
Congress der Controller 2026

Sartorius Group gewinnt Green Controlling Preis 2026 für Aufbau eines integrierten ESG Performance Managements

Der ICV Péter Horváth Green Controlling Preis 2026 geht an ein Controllerteam der Sartorius Group. Ausgezeichnet wurde die Entwicklung eines ESG Performance Managements, das ökologische, soziale und ökonomische Aspekte in die Unternehmenssteuerung einbindet. Peer Brauer, Head of Finance & Controlling, nahm den Preis auf dem 50. Congress der Controller entgegen.
Die Gewinner des Albrecht-Deyhle-Awards 2026
Die Gewinner des Albrecht-Deyhle-Awards 2026
Congress der Controller 2026

Digitaler Controlling-Assistent der BASF gewinnt Albrecht-Deyhle-Award des ICV

Der Albrecht Deyhle Award für Controlling Excellence 2026 geht an ein Controlling-Team von BASF. Der Award wurde auf dem 50. Congress der Controller am 27. April in München verliehen. Ausgezeichnet wurde die Entwicklung eines digitalen KI-Assistanten für Finance & Controlling, der als zentraler Zugangspunkt zu Wissen, Daten und Prozessen dient. Controlling-Teams von Kärcher und Börlind kamen gemeinsam auf Platz 2.
CM 02 2026
CM 02 2026
Controller Magazin Ausgabe 02/2.026

RISIKOMANAGEMENT: Risiken analysieren, reduzieren, vermeiden

Seit 2020 ist Risikomanagement ein Dauerthema in deutschen Unternehmen: die Covid-Pandemie, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, Lieferkettenprobleme oder die labile US-Zollpolitik verhindern seit Jahren stabile Planungen. In dieser Ausgabe werden Strategien, Werkzeuge und Maßnahmen vorgestellt, um Unternehmen auch unter solchen Bedingungen stabiler zu machen.
50. Congress der Controller am 27. 28. April 2026 in München
50. Congress der Controller am 27. 28. April 2026 in München
Veranstaltungskalender

Congress der Controller: Prepared for uncertainty - Strategien und Lösungsbeispiele (27./28.04.2026)

Der 50. Congress der Controller beleuchtet die drängendsten Risiken und Chancen der Unternehmenssteuerung und zeigt praxisnahe Lösungsansätze. Renommierte Referierende geben Einblicke in die neuesten Entwicklungen rund um KI im Controlling, zukunftsfähigen Controllingorganisationen sowie Krisenfrüherkennung  und -bewältigung. Bis Ende Februar gilt ein Frühbucherrabatt.
Controller Magazin 1/2026
Controller Magazin 1/2026
Controller Magazin Ausgabe 01/2.026

Wirksames Kostenmanagement

Kostenmanagement gewinnt in Zeiten wirtschaftlich rauer See wieder deutlich an Bedeutung. Es ist aber weit mehr als das Kürzen von Budgets – es geht um strategische Steuerung, Transparenz und die Fähigkeit, flexibel auf Veränderungen zu reagieren. Im Schwerpunktthema dieser Ausgabe beleuchten wir moderne Ansätze, die Kostenstrukturen sichtbar machen und Handlungsspielräume eröffnen.  Viele weitere Beiträge widmen sich dem KI-Einsatz im Controlling.
CM 06 2025
CM 06 2025
Controller Magazin Ausgabe 06/2.025

Magic Numbers: Die besten Rezepte für ein zukunftsfähiges Reporting

Das Reporting ist ein gutes Beispiel dafür, dass auch in klassischen Themen hohe Dynamik und zahlreiche Innovationen stecken können. In Zeiten dynamischer Märkte, wachsender Datenmengen und steigender Anforderungen an Transparenz und Steuerung wird das Reporting zur strategischen Schlüsselkompetenz. Doch wie gelingt der Spagat zwischen Standardisierung und Flexibilität? Zwischen Automatisierung und Interpretation? Unsere Autorinnen und Autoren liefern dazu detaillierte Analysen, bewährte Konzepte und erfolgreiche Praxisbeispiele.
Controller Magazin 5/2025
Controller Magazin 5/2025
Controller Magazin Ausgabe 05/2.025

Migration auf S/4HANA: Es wird höchste Zeit!

Neben dem Alltagsgeschäft stehen derzeit viele Controlling-Bereiche vor oder in einem "Once-in-a-Lifetime"-Projekt: der Migration auf SAP S/4HANA. Die neue Ausgabe des Controller Magazins unterstützt dabei mit Praxisberichten, Anwender-Interviews und Umsetzungs-Leitfäden. Sie bieten den Controllerinnen und Controllern  wertvolle Impulse und Empfehlungen, um das Steuerungsmodell ihres Unternehmens fit für die Zukunft zu machen. Weitere Themen sind u.a. künstliche Intelligenz, agile Konzepte im Controlling sowie Unternehmensplanung zwischen Integration und Flexibilität.
Early Bird Jekel
Early Bird Jekel
Controlling rockt

Vom Early Bird zum Speedy Bird: Effizienz im Controlling neu gedacht

Schnell, präzise und anpassungsfähig: Diese Fähigkeiten zu entwickeln, stellt Controllerinnen und Controller vor neue Herausforderungen. Gleichzeitig eröffnet diese Transformation enorme Chancen, die eigene Rolle im Unternehmen neu zu definieren und zu stärken. Hier sind drei Wege, wie wir von einem Early Bird zu einem Speedy Bird werden: 1. Automatisierung, 2. Daten in Echtzeit und 3. agiles Arbeiten.
ControllerMagazin 4/2025
ControllerMagazin 4/2025
Controller Magazin Ausgabe 04/2.025

Wer plant, gewinnt! Planung und Forecasting – Durch Vorausschauen zum Erfolg

Die Welt wandelt sich - und die Rollenbilder im Controlling wandeln sich mit! Controllerinnen und Controller sind gefordert, als Gestalterinnen und Gestalter des Wandels aufzutreten. Das kann besonders im Rahmen des Planungsprozesses erfolgen. Dieses Controller Magazins ist daher dem Thema Planung und Forecasting gewidmet und stellt innovative Konzepte und kreative Praxislösungen vor. 
Nachdenklicher Geschäftsmann steht auf Leinwand mit Zeichnungen
Nachdenklicher Geschäftsmann steht auf Leinwand mit Zeichnungen

Controlling Grundlagen

Controlling bedeutet zielorientierte Unternehmenssteuerung und erfolgt nach dem Zyklus von Planung, Information, Konstrolle/Analyse und Steuerung. Controlling ist ein zentraler Bestandteil der Unternehmensführung und sollte als Philosophie unternehmensübergreifend und über alle Hierarchieebenen hinweg verankert sein. In diesem Top-Thema werden Aufgaben, Beruf sowie die wichtigsten Ausprägungen und Instrumente zum strategischen und operativen Controlling vorgestellt.
Congress der Controller: Tim Harrenkamp
Congress der Controller: Tim Harrenkamp
Congress der Controller 2025

Resilienz im Automobilsektor: Controlling bei BENTELER als Erfolgsfaktor

Der Automobilmarkt befindet sich im Umbruch. Globale Krisen, volatile Märkte, hohe Kostenbelastungen und ein verschobenes Kräfteverhältnis zwischen OEMs und Zulieferern prägen die aktuelle Realität. Tim Harrenkamp erläuterte, wie sich das Familienunternehmen BENTELER in diesem schwierigen Umfeld strategisch neu aufstellt und welche Schlüsselrolle das Controlling dabei spielt.
Congress der Controller 2025: Sabrina Bouchenak
Congress der Controller 2025: Sabrina Bouchenak
Congress der Controller 2025

Controlling als strategischer Partner der Supply Chain

Der Congress der Controller 2025 stellte unter dem Motto "Global Competition" die strategische Rolle des Controllings im internationalen Wettbewerb in den Mittelpunkt. Sabrina Bouchenak, Partnerin bei BCG, zeigte in ihrem Vortrag, wie sich Controlling in der Supply Chain vom operativen Zahlenwerk zum strategischen Steuerungsinstrument wandelt – als Antwort auf Disruption, geopolitische Risiken und steigende Transparenzanforderungen.
Controller Magazin 3/2025
Controller Magazin 3/2025
Controller Magazin Ausgabe 03/2.025

Vom Papier zum Predictive Analytics: Analytics und KI im Controlling

Analytics und Künstliche Intelligenz eröffnen dem Controlling Möglichkeiten, die vor nicht allzu langer Zeit noch pures Wunschdenken waren. Aber die technischen Entwicklungen fordern das Controlling auch heraus, mit dem rasanten Fortschritt mitzuhalten und diesen nutzbringend in die Unternehmenssteuerung zu integrieren. Einen Überblick über Entwicklung und Praxiseinsatz von BI-Software finden Sie im Themenschwerpunkt „Analytics und KI im Controlling“ in dieser Ausgabe.
Controller Magazin 2/2025
Controller Magazin 2/2025
Controller Magazin Ausgabe 02/2.025

PROJEKT-CONTROLLING: Ordnen, strukturieren, agil und zielgerichtet führen

Projekte – sie sind immer und überall um uns herum und begleiten uns. Gutes Projektmanagement ist dabei essenziell! Außerdem haben sich in den letzten Jahren neue, agile Methoden entwickelt, die einen völlig anderen Planungs- und Steuerungsansatz verfolgen. Bei der erfolgreichen Steuerung von Projekten können Controllerinnen und Controller als Business Partner einen wichtigen Beitrag leisten. In dieser Ausgabe beleuchten viele, ganz unterschiedliche Beiträge das Thema aus verschiedenen Perspektiven.
Controller Magazin 6/2024
Controller Magazin 6/2024
Controller Magazin Ausgabe 06/2.024

Reporting: Wie man entscheidungsrelevante Daten klar kommuniziert.

Reporting ist weit mehr als das bloße Auflisten von Zahlen und Fakten. Es ist ein essenzielles Instrument, um Transparenz zu schaffen, fundierte Entscheidungen zu treffen und die Unternehmensstrategie zu steuern – gerade in Zeiten von Digitalisierung und datengetriebenen Entscheidungen. In unseren Beiträgen beleuchten wir die neuesten Trends und Technologien im Reporting, die Rolle von Künstlicher Intelligenz und Machine Learning sowie die Herausforderungen, die mit der Integration von Big Data verbunden sind.
Controller Magazin 5/2024
Controller Magazin 5/2024
Controller Magazin Ausgabe 05/2.024

Controlling-Kompetenzen: digitaler, agiler, nachhaltiger

In der aktuellen Ausgabe stehen die künftig notwendigen Kompetenzen und Skills von Controllerinnen und Controllern im Mittelpunkt. In einer sich rasant verändernden Welt, geprägt von technologischen Innovationen und neuen Arbeitsmodellen, stehen Controller vor der Herausforderung, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und anzupassen. Der Arbeitsalltag von Controllern, d.h. das WIE, wird sich deutlich verändern – auf alle Fälle digitaler, agiler und nachhaltiger.
Controller Magazin 4/2024
Controller Magazin 4/2024
Controller Magazin Ausgabe 04/2.024

Planung & Forecasting - Entspannt planen trotz Unsicherheiten

Da Planung & Forecasting das Herzstück jeglicher Controllertätigkeit sind, haben wir den Schwerpunkt dieser Ausgabe diesem Thema gewidmet. Der Planungsprozess hat schon seit vielen Jahren deutliche Kritik auf sich gezogen: Zu aufwändig, zu langwierig, zu hoher Ressourcenverbrauch, zu geringer Nutzen. Das hat zu vielen neuen Konzepten in Wissenschaft und Praxis geführt. Weitere Themen sind u. a. die Steuerung von Nachhaltigkeitszielen oder das unentdeckte Potenzial von Humor im Controlling.
Controller Magazin 3/2024
Controller Magazin 3/2024
Controller Magazin Ausgabe 03/2.024

Kostenmanagement: Sicher und erfolgreich durch volatile Zeiten

Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland suchen Unternehmen verstärkt nach Einsparmöglichkeiten. Deswegen haben wir das Thema Kostenmanagement als Schwerpunkt des aktuellen Controller Magazins gewählt. Die Beiträge decken ein breites Spektrum von Werkzeugen, Praxisbeispielen sowie Projektmanagement ab und bieten konkrete Unterstützung und Lösungsansätze. 
Controller Magazin März/April 2024
Controller Magazin März/April 2024
Controller Magazin Ausgabe 02/2.024

Innovative Konzepte für das Controlling in Vertrieb und Marketing

Der Vertrieb spielt in jedem Unternehmen eine entscheidende Rolle. Für Controllerinnen und Controller steht der Vertrieb am Anfang einer integrierten Unternehmensplanung, von dessen Zahlen die weiteren Funktionsbereiche bestimmt werden. Die meisten Szenario- und Abweichungsanalysen betreffen den Vertriebsbereich. Im Themenschwerpunkt dieser Ausgabe des Controller Magazins widmen wir uns daher dem Thema Vertriebs- und Marketingcontrolling.
Controller Magazin 6/2023
Controller Magazin 6/2023
Controller Magazin Ausgabe 06/2.023

Wie sich Rollen und Kompetenzen im Controlling neu mischen

Ein echter Dauerbrenner ist die Frage, welche Rollen Controllerinnen und Controller bzw. CFOs einnehmen und wohin sich diese Rollen in Zukunft entwickeln werden. Die Informationen und Impulse aus diesem Themenschwerpunkt sollen u. a. auch die persönliche Entwicklungsplanung für das nächste Jahr unterstützen. Weitere Themen sind Nachhaltigkeitscontrolling, KI-Einsatz in Controlling und Finance, agile Unternehmenssteuerung und Risikomanagement. 
Controller Magazin 5/2023
Controller Magazin 5/2023
Controller Magazin Ausgabe 05/2.023

Analytics: Die mächtigen neuen Werkzeuge

Planung und Forecast ist das Tagesgeschäft der Controller – trotzdem ist die Unzufriedenheit groß. „Analytics“ zählt zu den Hoffnungsträgern hier, aber viele haben noch Bedenken und zögern mit der Umsetzung. Die Beiträge in diesem Schwerpunkt zeigen, wie Unternehmen Analytics bereits heute erfolgreich einsetzen, beleuchten Einsatzgebiete von Analytics-Instrumenten oder legen dar, wie man den Auswahlprozess für Predictive Analytics Software zielführend gestalten kann.
Controller Magazin 4/2023
Controller Magazin 4/2023
Controller Magazin Ausgabe 04/2.023

Controlling und Governance im Wandel

Governance ist eine Voraussetzung für ein funktionierendes und effizientes Controlling, von der Business-Struktur über die Kennzahlenauswahl bis hin zur Datenqualität. Und auch wenn es sich um ein Querschnittsthema handelt, kann und soll das Controlling dabei eine wichtige Rolle spielen kann. Wie das funktioniert, zeigen u. a. das Beispiel der Datev sowie die Konzepte zur Controllingorganisation und zur Gestaltung der Data Governance. 
Controller Magazin 3/2023
Controller Magazin 3/2023
Controller Magazin Ausgabe 03/2.023

It's all in your head! Soft Factors für ein erfolgreiches Controlling

Das Controlling will Wege in die Zukunft aufzeigen. Dazu gehören auf Maßnahmen, die Veränderungen bei den Mitarbeitenden erfordern. Damit diese „sich verändern“, ist es wichtig, umfassend zu kommunizieren, um die Betroffenen abzuholen und mitzunehmen. Zahlen und Diagramme sind hier nicht ausreichend. Daher widmen wir den Schwerpunkt dieser Ausgabe dem Thema Soft Factors für ein erfolgreiches Controlling.
Controller Magazin März/April 2023
Controller Magazin März/April 2023
Controller Magazin Ausgabe 02/2.023

Wert-Schätzung: Wie das Controlling dazu beiträgt, den "richtigen" Preis zu finden

Sind Sie als Controllerin oder Controller in den Prozess der Preisgestaltung eingebunden? Erfahrungsgemäß ist das oft nicht der Fall, mal abgesehen von Kostenrechnung und Kalkulation. Denn über den „richtigen“ Preis entscheiden am Ende Vertrieb, Marketing, Geschäftsleitung. Dabei spielt der Preis eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung des operativen Ergebnisses. Dies gilt umso mehr in Zeiten wie diesen mit hohen Teuerungsraten und Lieferengpässen. Höchste Zeit also, das Thema Pricing in einem Themenschwerpunkt auszuleuchten.
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Haufe Shop: Unternehmenssteuerung im Zeitalter von Industrie 4.0
Unternehmenssteuerung im Zeitalter von Industrie 4.0

Experten erläutern die Auswirkungen von Industrie 4.0 auf das Controlling. Sie zeigen, wie Controller ihre Kompetenzen weiterentwickeln und zum Treiber einer strategischen Neuausrichtung werden können. Nutzen Sie dieses Grundlagenwissen und die Erfahrungsberichte für die erfolgreiche Unternehmenssteuerung von morgen.
Sichern Sie sich die Interpretationshoheit : Tricks für Controller
Tricks für Controller

Wer weiß, wie man mit Zahlen umgeht und sie geschickt darstellt, entscheidet im Unternehmen mit. Das Buch zeigt Ihnen Tricks und Manipulationstechniken, mit denen Sie objektiven Zahlen eine spezifische Aussagekraft geben können. So präsentieren Sie Berichte abhängig von der Zielgruppe und kommunizieren die Botschaften, die Ihnen wichtig sind.
Haufe Shop: Einkaufscontrolling
Einkaufscontrolling

Controlling-Experten zeigen an Beispielen Grundsätze und Konzepte zur Optimierung von Einkauf und Lieferantenmanagement auf, damit Sie sowohl Kosten- und Nutzenpotenziale als auch Chancen und Risiken frühzeitig erkennen und aktiv steuern.
Fachbeiträge & Kommentare
Grundlagen des Human-Resour... / 1.1 Definition des HR-Controlling
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Grundlagen des Human-Resour... / 2.6 Kompetenz-Controlling
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Demografischer Wandel: Aufg... / 1.3 Rolle des HR-Controllings beim Demografie-Management
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Grundlagen des Human-Resour... / 4 Neue Herausforderungen an das HR-Controlling
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Grundlagen des Human-Resour... / 1.2 Aufgaben des HR-Controllings
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