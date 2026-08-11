Finance

Senior Geschäftsmann redet
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Tandem-Übergaben

So sichern Unternehmen Wissen und Prozesse beim Führungswechsel

Führungswechsel werden in vielen Unternehmen noch immer primär organisatorisch betrachtet. Tatsächlich handelt es sich jedoch um eine hochsensible Phase der Unternehmenssteuerung. Denn mit dem Wechsel zentraler Verantwortlichkeiten gehen nicht nur Aufgaben über, sondern häufig auch implizites Steuerungswissen, operative Erfahrungswerte und kritische Entscheidungslogiken. Klassische Übergabedokumentationen reichen hierfür in vielen Fällen nicht aus.
Vielfalt Tetris Diversity
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Frühe Einbindung von Finance

Warum Unternehmen sonst Steuerungsfähigkeit verlieren

Die Frage ist nicht, ob Finance eingebunden wird. Die entscheidende Frage ist, ob wirtschaftliche Steuerung im Unternehmen tatsächlich vor der operativen Entscheidung stattfindet – oder erst im Nachgang erfolgt. Frühe Finance-Integration ist damit kein Effizienzthema und keine organisatorische Optimierung. Sie ist Voraussetzung für eine konsistente Ergebnis-, Liquiditäts- und Unternehmenssteuerung in komplexen Geschäftsmodellen.
Frau Handy schnelles buntes Licht
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Berufsfeld im Umbruch

Wie KI die Rollen im Finanzbereich bis 2030 neu definiert

Die Diskussion um KI in der Finanzbranche ist oft emotional aufgeladen, aber die Faktenlage für 2026 ist klar: Wir erleben keinen Ersatz, sondern eine erzwungene Evolution. Während Automatisierung die Datenerfassung übernimmt, reißt der demografische Wandel Lücken, die ohne Technologie nicht mehr zu schließen sind. Unternehmen finden kaum noch qualifiziertes Personal für ihre Finanzabteilungen. 
Team Zusammenhalt
Team Zusammenhalt
Vermeidung Liquiditätsbelastungen

„Wir zahlen nicht - die Leistung war unvollständig!“ Bessere Abstimmung zwischen Sales und Finance

In vielen Unternehmen ist Zahlungsverzug kein Zeichen mangelnder Zahlungsmoral, sondern das Ergebnis unklarer Prozessverantwortung. Häufig erfährt Finance erst im Mahnlauf von Konflikten - dann ist es meist zu spät. Dieser Beitrag zeigt, wie eine bereichsübergreifende Abstimmung zwischen Sales, After-Sales und Finance Liquidität sichert, Reibungsverluste reduziert und die Steuerungsfähigkeit des Unternehmens stärken kann.
Gestaltung einer hybriden Organisation
Gestaltung einer hybriden Organisation
Finance-Transformation: Erfolgreiche Umsetzung im Mittelstand

„Für eine Finanzorganisation ist diese hybride Organisation einem extremen agilen Ansatz überlegen.“

Klassisch funktionsbezogen oder agil? - Welche Organisationsstruktur ist für eine Finanzorganisation am besten geeignet? In Teil 2 des Interviews erläutern Dr. Thomas List und Leonis Petschmann einen hybriden Ansatz, der die klassische Unterscheidung zwischen Finanzen, Controlling und Unternehmensentwicklung ignoriert und dem tatsächlichen Prozessfluss folgt.
Interview List & Petschmann
Interview List & Petschmann
Finance-Transformation: Erfolgreiche Umsetzung im Mittelstand

„Bei einer Finance Transformation sollte man die Organisation von Grund auf neu denken!“

Während vielfach noch über Digitalisierung gefachsimpelt und agile Organisationsformen gerätselt wird, wird beim Maschinenbauer BHS Corrugated schon umgesetzt. Mit der Modernisierung seiner Finanzorganisation beweist das Unternehmen sowohl großen Veränderungswillen als auch Pragmatismus. In Teil 1 dieser Interviewserie berichten Dr. Thomas List (Group CFO) und Leonis Petschmann (Managing Partner Vindelici Advisors) über die Relevanz der Finance Transformation sowie Voraussetzungen und Erfolgsfaktoren für eine erfolgreiche Umsetzung.
Makler Roboter Digitalisierung Laptop Künstliche Intelligenz
Makler Roboter Digitalisierung Laptop Künstliche Intelligenz

Künstliche Intelligenz 2.0: Wie AI Multi-Agenten-Systeme Finance und Controlling verändern werden

AI Multi-Agenten Systeme (MAS) stehen im Fokus einer technologischen Revolution, die die Finance-Funktion und das Controlling nachhaltig verändern wird. Diese Systeme kombinieren mehrere künstliche Intelligenzen (AI-Agenten), die eigenständig Aufgaben übernehmen, interagieren und komplexe Entscheidungsprozesse optimieren. Dieser Artikel gibt einen Überblick über die Grundlagen, aktuelle Anwendungsfälle und die zukünftige Rolle von MAS in der Finanzwelt.
Strategie Meeting Zahlen Besprechung Planung
Strategie Meeting Zahlen Besprechung Planung
Digitalisierung

Digital Finance als Schlüssel zum Erfolg: Strategien für Startups, Scale-Ups und KMUs

"Digital Finance als Schlüssel zum Erfolg: Strategien für Startups, Scale-Ups und KMUs" beleuchtet die Bedeutung technologischer Lösungen im Finanzbereich, um Krisen zu meistern und Effizienz zu steigern. In Zeiten von Krieg, Lieferkettenengpässen und Funding-Krisen stehen Unternehmen vor der Herausforderung, schnell positive Cashflows zu erzielen und Talente zu gewinnen. Automatisierung und gezielte Tools, ob eigenentwickelt oder zugekauft, ermöglichen strategische Steuerung und platzieren Finance als Werttreiber. Klar definierte Verantwortlichkeiten und eine agile Kultur fördern den Erfolg.
Zentrum
Zentrum
Erfolgreiche Skalierung von KI in Controlling und Finance

Technologie & Infrastruktur: Ein stabiles Fundament für KI-Innovationen legen

Besonders im Controlling- und Finance-Bereich ist eine robuste technologische Basis unerlässlich, um KI-Innovationen effektiv und sicher einzusetzen. Basierend auf der Studie „Skalierung von Künstlicher Intelligenz: Reifegradmodell und Handlungsempfehlungen“ beleuchten Prof. Dr. Bernd Wallraff und Felix Broßmann die Rolle von Technologie und Infrastruktur für eine erfolgreiche Implementierung und Skalierung von KI-Technologien.
Verbindungen
Verbindungen
Erfolgreiche Skalierung von KI in Controlling und Finance

Ressourcen & Prozesse: Die notwendigen Mittel und Verfahren bereitstellen

Welche Bedeutung haben Ressourcen und Prozesse für die erfolgreiche Skalierung von KI im Unternehmen? Dies untersuchen Prof. Dr. Bernd Wallraff und Felix Broßmann auf Basis der Studie „Skalierung von Künstlicher Intelligenz: Reifegradmodell und Handlungsempfehlungen“. Besonders im Controlling- und Finance-Bereich ist die Bereitstellung der richtigen Mittel und die Optimierung der Prozesse entscheidend, um das volle Potenzial von KI-Technologien auszuschöpfen.
Lampen
Lampen
Erfolgreiche Skalierung von KI in Controlling und Finance

Kultur & Wissensmanagement: Den Nährboden für KI-Innovation bereiten

Die erfolgreiche Implementierung und Skalierung von Künstlicher Intelligenz (KI) im Controlling- und Finance-Bereich erfordert mehr als nur technologische Anpassungen. Basierend auf der Studie „Skalierung von Künstlicher Intelligenz: Reifegradmodell und Handlungsempfehlungen " beleuchten Prof. Dr. Bernd Wallraff und Felix Broßmann die entscheidende Rolle von Unternehmenskultur und Wissensmanagement bei der Integration von KI-Technologien.
Gehirn
Gehirn
Erfolgreiche Skalierung von KI in Controlling und Finance

Strategie & Organisation: Den roten Faden für die KI-Implementierung finden

Strategie und Organisation spielen entscheidende Rollen bei der Skalierung von KI im Unternehmenskontext. Dies ist ein Ergebnis der Studie „Skalierung von Künstlicher Intelligenz: Reifegradmodell und Handlungsempfehlungen“. Insbesondere im Controlling- und Finance-Bereich ist eine fundierte Strategie notwendig, um KI-Initiativen erfolgreich und nachhaltig zu integrieren.
Verknüpfungen
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Erfolgreiche Skalierung von KI in Controlling und Finance

Managementempfehlungen für 5 Handlungsfelder – der Überblick

Die Artikelserie "Erfolgreiche Skalierung von KI in Controlling und Finance" basiert auf einer umfassenden Studie zur Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) in Unternehmen. Im Rahmen dieser Studie wurden maßgebliche 5 Handlungsfelder identifiziert, die in dieser Serie vorgestellt werden: Strategie und Organisation, Kultur & Wissensmanagement, Ressourcen & Prozesse, Daten und Technologie und Infrastruktur.
Chatbot
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Künstliche Intelligenz

Was kann ChatGPT4 im Bereich Finance & Controlling und was (noch) nicht?

GPT4 und ähnliche generative KI kann bereits jetzt erfolgreich für einige Aufgaben in Controlling und Finance eingesetzt werden. Dazu zählen lt. einer aktuellen Studienübersicht Erklären, Ideengenerierung, Zusammenfassung und einfache Berechnungen. Woran die aktuelle Version von ChatGPT noch oft scheitert, sind komplexere Analysen, das Erstellen und Verarbeiten von GuV und Cashflow, Buchungssätze sowie das Erstellen von komplexeren Diagrammen. In dem Beitrag werden Use Cases für diese Fähigkeiten vorgestellt.
Steuerungsverständnis im klassischen Controlling
Steuerungsverständnis im klassischen Controlling
New Finance

Controlling in der Selbstorganisation: Mehr Kreisverkehr, weniger Ampel

Klassische Controlling-Ansätze stellen die Rationalitätssicherung in das Zentrum der Controllingarbeit und folgen dem Wenn-dann-Prinzip der Steuerung. Controller in der Selbstorganisation dagegen gehen davon aus, dass sich komplexe soziale Systeme wie Unternehmen nicht in einer gradlinigen Ursache-Wirkungsbeziehung von außen »steuern« lassen. Andreas Lerche stellt die verschiedenen Denkrichtungen gegenüber und plädiert für eine Perspektivenänderung im Controlling.
CA Fachtagung Finance
CA Fachtagung Finance
Veranstaltungskalender

CA Fachtagung Finance (4.5.2023)

Unternehmen stehen aktuell einer Vielzahl von Veränderungen gegenüber: Probleme in den Lieferketten, neue gesetzliche Vorschriften oder die wachsende Bedeutung der Compliance sind nur einige davon. Die Fachtagung Finance der Controller Akademie (CA) widmet sich den Herausforderungen, denen sich Controlling- und Finanzabteilungen zwischen wachsenden Anforderungen und neuen Möglichkeiten stellen müssen. Sie findet am 4.5.2023 in Hamburg statt.
Mark Frese WHU Campus for Controlling 2022
Mark Frese WHU Campus for Controlling 2022
WHU Campus for Controlling 2022

Wie Hapag-Lloyd seine Nachhaltigkeitsstrategie mit Milliardeninvestitionen umsetzt

Hapag-Lloyd, die fünftgrößte Linienreederei der Welt, befindet sich aktuell in einem weiterhin schwierigen und volatilen Marktumfeld. Trotz dieser externen Herausforderungen vollzieht Hapag-Lloyd seit einiger Zeit eine ambitionierte nachhaltigkeitsorientierte Transformation. Mark Frese, CFO & CPO von Hapag-Lloyd, konstatiert, dass beide Themen parallel gemeistert werden müssen und stellt konkrete Maßnahmen für die Umsetzung vor.
Digitalisierung: Effizienz-Booster im Accounting
Digitalisierung: Effizienz-Booster im Accounting
Praxisbericht zur Automatisierung in 3 Schritten

Digitalisierung: Effizienz-Booster im Accounting der CompuGroup Medical

Im Projekt „Optimierung des Shared Service Centers Accounting“ wird die Basis für ein effizientes Accounting der CompuGroup Medical (CGM) gelegt. Eine homogene Systemlandschaft, eBilling, vollautomatische Buchungen mit Hilfe von OCR und automatische Gegenbuchungen der Intercompany Verrechnung sind dabei Hebel für mehr Effizienz. Klare Verantwortungen, Qualität und Transparenz werden über Business Partner, Centers of Excellence, Schulungen und (Prozess-)Guidelines gesichert.

Digitalisierung: Effizienz-Booster im Accounting der CompuGroup Medical
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Haufe Shop: Digitale Transformation im Finanz- und Rechnungswesen
Digitale Transformation im Finanz- und Rechnungswesen

Ob Digital Finance/CFO4.0, E-Invoicing oder Robotic Accounting - das Buch greift verschiedene Facetten der digitalen Transformation im Finanz- und Rechnungswesen auf. Es zeigt, wie Handlungsbedarf frühzeitig erkannt, die Umsetzung praxistauglicher Strategien und der Einsatz generativer KI vorangetrieben werden können.
Haufe Shop: Haufe Finance Office Premium
Haufe Finance Office Premium

Haufe Finance Office Premium liefert Ihnen rechtssicheres Fachwissen für ein effizientes Arbeiten im gesamten Finanz-& Rechnungswesen inkl. Controlling & Steuern.
Haufe Shop: Haufe Finance Office Basic
Haufe Finance Office Basic

Das Finance Office Basic liefert Ihnen rechtssicheres Fachwissen für effizientes Arbeiten im Bereich des Rechnungswesens bei Buchhaltung, Bilanzierung und beim Jahresabschluss.
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