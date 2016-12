kostenpflichtig Controller Magazin 4/2016

Agiles Management

Was ist der Unterschied zwischen klassischem Management und agilem Handeln? Agiles Management bedeutet, kleine, überschaubare Schritte zu realisieren anstatt mit einer aufwändigen Planung das Erreichen von Zielen in einer weiter entfernten Zukunft anzustreben. Doch was machen Controller, wenn der "Planungshorizont" nur noch zwei bis vier Wochen beträgt? Die Auswirkungen auf das Controlling stehen im Fokus-Beitrag "Agiles Management: Chance oder Bedrohung für Controller?" in dieser Ausgabe.