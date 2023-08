Die Welt verändert sich immer schneller und das stellt auch Unternehmen vor neue Herausforderungen. Doch wie können Unternehmen diese bewältigen? Christian Kümmel zeigt, wie sich Fressnapf von einem Unternehmen mit klaren Hierarchien zu einer Organisation mit agilen Strukturen entwickelt hat.

Die Werte von Fressnapf setzen sich unter anderem aus Menschlichkeit, Verlässlichkeit, Offenheit und Ehrlichkeit zusammen, wodurch das Unternehmen seine Unabhängigkeit und Resilienz zukünftig stetig steigern möchte. Das spiegelt sich auch in der Vision "Happier Pets. Happier People." wider. Allerdings führt dies zu der Herausforderung, sich vom pragmatischen, einkaufsgetriebenen Versorger zu einem emotionalen, technologiebefähigten, datengetriebenen und kundenzentrierten Umsorger zu entwickeln. Die sich immer schneller verändernde Welt bezeichnet Christian Kümmel, Managing Director Fressnapf Holding SE, als "BANI – brittle, anxious, non-linear und incomprehensible". Um dieser Welt entgegenzuwirken, zielt Fressnapf drauf ab, sich von einem Unternehmen mit klaren Hierarchien zu einer hybriden agilen Organisation zu entwickeln.

Bild: Horváth

Stabilität und Agilität steigern

Fressnapfs Antwort auf dieses Krisenumfeld ist "Stagilität". Einerseits verfolgt Fressnapf das Ziel, durch Werte, Zusammenarbeit, Mission und Vision eine innere Stabilität zu sichern. Andererseits möchte sich Fressnapf mit agilen Arbeitsmethoden und Produktteams schnell und flexibel anpassen können. Hierbei sind Führungskräfte der treibende Faktor: Bedeutsam sind sowohl die Mitarbeiterorientierung als auch die Kundenorientierung.

Zielbild und Planung nach dem 7-3-1-(4)-Prinzip

Um dabei nicht an Geschwindigkeit zu verlieren, arbeitet Fressnapf nach dem 7-3-1-(4)-Prinzip. Das Zielbild für die nächsten 7 Jahre besteht darin, ein Ökosystem um die Kunden und ihre Haustiere aufzubauen und ein fürsorglicher Partner zu werden. Dieses Zielbild wird in eine Mittelfristplanung heruntergebrochen, wodurch sich funktionale Ziele sowie Ableitungen für die Strategic Roadmap für die nächsten 3 Jahre ergeben.

Jedes Jahr schaut Fressnapf 7 Jahre voraus und bricht dies dann in eine 3-Jahresplanung herunter. Fressnapf wird darin konkreter, welche Initiativen auf die Roadmap kommen und wer dafür verantwortlich ist. Von dort aus geht es in die operative Planung, welche auf Teamebene herunter gebrochen wird. Daraus werden klar definierte Ziele für die nächsten 4 Monate gesetzt, welche in eindeutig festgelegte Aktivitäten herunter gebrochen werden. Sobald die 4 Monate vergangen sind, ist der Status der Zielerreichung genau abzusehen. Die letzten Monate können reflektiert werden und im Nachgang können neue Ziele für die nächsten 4 Monate gesetzt werden.

Wertorientiertes Management als Nordstern für die Unabhängigkeit

Fressnapf konzentriert sich stark darauf, was das Unternehmen rund um den Kunden erreichen möchte und wie produktiv die Prozesse, Organisation, IT, sowie die Mitarbeiter und die Führung sind. Das wird durch den Start zur Messung von Innovationen deutlich. Allgemein entwickelt und nutzt Fressnapf Mitarbeiter- und Kunden-KPIs, um bestimmte Tendenzen früh genug zu erkennen und gegensteuern zu können. Daraus wird der 3- bzw. 7-Jahres-Nordstern abgeleitet.

Auf der Finanzseite und Wirkungsseite ist Fressnapf in der Lage seinen Unternehmenswert fortlaufend zu steigern. Somit ist die Balance zwischen Wachstum, Rendite, Risiko und Liquidität zu jeder Zeit gegeben. Das ist wichtig, um schnell, selbstständig und unabhängig auf Veränderungen reagieren zu können.

Operationalisierung, Moals und Leadership

Die Moals (Midterm Goals) von Fressnapf setzen sich aus

operativer Exzellenz (z.B. Warenverfügbarkeit, Leadership & Culture),

Loyalität (z.B. Store Experience) und

Kundenakquise (z.B. Expansion, Investments und M&A)

zusammen. Zudem macht laut Kümmel der Mensch den Unterschied: "You grow, we grow". Dies entspricht dem Leadership-Verständnis bei Fressnapf: "Wie kommen wir vom "Ich" (jeder ist verantwortlich) zum "Team".

Transformation in eine rollenbasierte, integrierte Finanzorganisation ("OneFinance")

Laut Kümmel gilt die Finanzorganisation als aktiver Treiber der Transformation und Performance​ sowie als Schlüsselakteur für eine analytisch bessere Entscheidungsfindung. Daher hat Fressnapf eine rollenbasierte Organisation eingeführt, welche sich aufsplittet in

Governance,

Business Partner,

Data Science und

Design & Production.

Beispielsweise wurden die klassischen Accounting- und Controlling-Rollen miteinander verschmolzen, sodass es heute nur noch einen Finance Business Partner gibt. Zudem wird die Professionalität der Finanzfunktion durch die Bereitstellung von Richtlinien und Methoden gesichert (Governance). Des Weiteren wird durch das Data Science Cluster Transparenz sowie die Bündelung von digitalem und analytischem Know-how geschaffen. Eine effiziente Ausführung von transaktionalen und standardisierten Prozessen wird durch das Cluster Design & Production abgedeckt. Ziel ist es, eine internationale "One Finance Community" zusammenzuschweißen, um innerhalb der Communities voneinander und miteinander zu lernen. Dies fördert unter anderem agile, themenorientierte Zusammenarbeit, harmonisiertes Lösungsmanagement und konsistente und skalierbare Strukturen.

Zahlt es sich aus?

Die seit 2015 kontinuierlich fortlaufende Entwicklung des Steuerungssystems sowie die Einführung des neuen Transformations- und Strategieprozesses im Jahr 2019 fördern maßgeblich die Zusammenarbeit und Transparenz innerhalb der Fressnapf Organisation. Dies spiegelt sich in deutlich gesteigertem Umsatzwachstum und höherer Profitabilität wider. Ein weiterer Beweis für "Happier Pets. Happier People. Happier Results."





Lesen Sie auch:

Die Fressnapf Challenge – Data & Reporting in einem Ökosystem für Tiere

Vom klassischen Einzelhändler zu einem datengetriebenen Unternehmen