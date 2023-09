Bild: Horváth Corinna Schmidt, Leiterin Controlling bei der DFL GmbH

Das Aufgabenspektrum der DFL Deutsche Fußball Liga GmbH hat sich in den letzten 20 Jahren maßgeblich verändert. Vom reinen operativen Spielbetrieb und der Rechtevermarktung hat sich das Geschäftsmodell zu einer Glass-to-Glass-Strategie gewandelt. Wie das Controlling den Wachstumskurs der DFL durch Best Practice Reporting- & Budgeting-Lösungen unterstützt, erläuterte Corinna Schmidt in einem spannenden Vortrag.