BI-Roadmap von Körber Technologies ist mit SAP-Tools gepflastert

Körber-Technologies hat eine ganzheitliche Business-Intelligence (BI)-Roadmap auf Basis von SAP-Lösungen erarbeitet. Parallel wurde auch die operative Steuerung umstrukturiert. Dr. Tobias Stamer und Tim Müller erläuterten, wie die fachlichen, prozessualen und technischen Anforderungen ausbalanciert wurden, damit die Umsetzung ein Erfolg wurde.

BI- und Analytics-Projekt startet in 2020

Im Jahr 2020 unternahm Körber Technologies (KTE) erste Schritte, um eine ganzheitliche BI-Roadmap zu erstellen. Ziel war es, eine globale BI- und Analytics-Plattform einzuführen, die alle Segmente, Funktionen und Länder umfasst. Für eine Verbesserung der Steuerung und Entscheidungsfindung auf Unternehmensebene wurde dabei auf

die Schaffung von Transparenz,

die Integration von digitalen Methoden sowie

die Effizienzsteigerung des Performance Managements

durch Verwendung eines "Single Point of Truths" abgezielt. Dabei sollte die Plattform von einem dedizierten BI-Team bereitgestellt und gewartet werden, welches eine end-to-end-Verantwortung und eine effiziente Anwendungsstruktur durch die Bündelung aller relevanten Kompetenzen gewährleisten kann.

Ablauf und Ergebnis des Projekts haben Dr. Tobias Stamer von Körber Technolgies und Tim Müller von Horváth auf der Fachkonferenz Reporting vorgestellt.

Vereinfachung der Systemstruktur angestrebt

Als zentrales technisches Ziel galt es, die BI-Architektur zu vereinfachen, zu integrieren und zu modernisieren:

Bisher umfassten die Datenquellen eine Bandbreite von Systemen, bestehend aus verschiedenen ERP und CRM-Lösungen.

Auch das bestehende SAP BW-System erforderte eine Migration zu BW/S4HANA.

Die bisherige Konsolidierungs-Lösung musste sich entweder einem umfangreichen Update unterziehen oder gar komplett durch ein anderes System ersetzt werden.

Ferner erschwerten ebenfalls die manuellen Aktivitäten entlang der Standardprozesse den Datenfluss von ERP zum Konsolidierungssystem.

Die neuen Strukturen der Segmentberichterstattung

Neben den umfangreichen technischen Zielen der BI-Roadmap sollten auch Optimierungen prozessualer Natur implementiert werden. So galt die Umsetzung der Segmentberichterstattung als ein Kernelement der BI-Roadmap. Einhergehend mit der Einführung der Segmentberichterstattung wurde ebenfalls eine Verschmelzung weiterer rechtlicher Einheiten mit Körber Technologies vereinbart. Im Rahmen dieser Umgestaltung der Organisationsstruktur folgte die Umsetzung einer Matrixorganisation, welche fortan mit der end-to-end-Verantwortung in den Segmenten kombiniert wurde.

Mit der Segmentberichterstattung sollte die Grundlage gebildet werden, um KTE in der neuen Struktur und im Rahmen der Segmente mithilfe moderner Technologien zu steuern. Die Ambition bestand darin, Körber Technologies ab 2021 nach Segmenten, Produktgruppen und anderen Dimensionen zu steuern und dabei die technischen Vorteile von BW/S4HANA und SAP Analytics Cloud (SAC) für die Berichterstattung zu nutzen. Dies beinhaltete eine verbesserte Konsolidierungslösung sowie eine moderne Kosten- und Ergebnisberechnung, insbesondere in SAP ECC-Umgebungen. Die Realisierung der neuen Steuerung umfasste:

die Optimierung der Datenerzeugung in SAP ERP,

die Speicherung und Anreicherung der Daten in BW/S4HANA,

die Konsolidierung in SAP Group Reporting und

die Berichterstattung in SAC/Analysis for Office (AfO).

Der Projektverlauf

In einem ersten Schritt wurde die Grundlage für eine integrierte Datenerzeugung in SAP ERP optimiert. Dies erforderte die Definition einheitlicher Kostenstellen- und Profitcenter-Strukturen über alle SAP-Gesellschaften hinweg sowie eine Optimierung der Wertströme in der Kostenrechnung und Marktergebnisrechnung in KTE Deutschland sowie dessen Rollout auf internationale Tochtergesellschaften. Anschließend wurden die Business-Warehouse-Systeme auf BW/4 aktualisiert und auf Gruppenebene zusammengeführt. Die neue Konsolidierungslösung SAP Group Reporting wurde implementiert und hochgradig integriert. Nach der Implementierung von Standardberichten in SAC konzentrierte man sich auf die Qualität der Daten und Prozesse sowie auf die Erstellung weiterer Berichte. Für eine hochgradige Integration wurde eine Schnittstelle zwischen den ERP-, Reporting- und Konsolidierungs-Anwendungen erstellt, welches einen Austausch der Daten zwischen ERP, BW/4 und Group Reporting ermöglichte.

Während des Projekts wurden mehrere Herausforderungen bewältigt; darunter interne Kapazitäten, unterschiedliche Nutzungsgrade von ERP-Lösungen in den Unternehmen, technische Komplexitäten (insbesondere in der Übergangsphase) und die Transformation von einem Unternehmensprojekt zu einem Körber-weiten Gruppenprojekt. Dennoch wurden auch erhebliche Verbesserungen erzielt, darunter die optimierte Generierung von Steuerungsinformationen, eine zukunftsorientierte Systemlandschaft, engere Zusammenarbeit mit und zwischen den Unternehmen(-seinheiten) und eine Grundlage für weitere Optimierungsanwendungen. Nach Abschluss des Projekts "Segmentreporting" wird die Umsetzung der BI-Roadmap mit der Implementierung weiterer Applikationen und Anwendungen kontinuierlich fortgesetzt.

Abb. 1: Graphic Recording zum Vortrag

Das Unternehmen

Die Körber AG ist eine international agierende Technologiegruppe mit rund 13.000 Mitarbeitenden und über 100 Standorten weltweit. Als Teil dieser Gruppe stellt Körber Technologies mit rund 4.000 Mitarbeitenden an über 20 Standorten weltweit eine tragende Säule dar. Körber Technologies (KTE) gilt dabei als führender globaler Anbieter für die Entwicklung von maßgeschneiderten Lösungen in den Bereichen Maschinen, Anlagen, Software, Messgeräte und Aromen sowie Serviceangeboten mit Schwerpunkt in der Genussmittelindustrie.