Teilnehmende gesucht

Data Analytics spielt eine entscheidende Rolle in der Steuerung und im Controlling von Unternehmen. Durch den Einsatz fortschrittlicher Technologien können die strategische Finanzplanung, Kostenoptimierung und organisatorische Effizienz verbessert werden. Für eine neue Studie ist jetzt die Meinung von Führungskräften aus Controlling und Finance gefragt.

Hintergrund

Um fundierte Entscheidungen zu treffen und Wettbewerbsvorteile zu erlangen, wird es immer wichtiger, diese Daten ständig wachsenden Menge an Daten effektiv zu nutzen. Durch den Einsatz fortschrittlicher Technologien können Muster, Trends und Zusammenhänge in den Daten identifiziert werden, die traditionelle Methoden oft übersehen würden.

Zielsetzung der Studie

Die Studie zum Thema Data Analytics im Controlling hat zum Ziel, einen umfassenden Einblick in die aktuelle Nutzung und den Einfluss von Data Analytics in Unternehmen zu gewinnen. Durch die Erforschung der Hintergründe und Herausforderungen bei der Integration von Data Analytics im Controlling soll ein Verständnis für die treibenden Kräfte hinter dieser Entwicklung entstehen. Ein weiterer Fokus liegt darauf, die verschiedenen Tools, Technologien und Methoden zu untersuchen, die in der Praxis verwendet werden, sowie bewährte Verfahren und Erfolgsgeschichten aufzudecken. Dabei sollen nicht nur die Vorteile von Data Analytics, sondern auch mögliche Hindernisse und Risiken beleuchtet werden.

Die Studie entsteht in Zusammenarbeit des Centre for Performance Management & Controlling der Frankfurt School of Finance & Management mit dem Internationalen Controller Verein, der FH Oberösterreich, der Corvinus Universität Budapest, der Akademia Controllingu, Česká asociace pro finanční řízení und Poslovna učinkovitost.

Führungskräfte aus Controlling und Finance sind gefragt

Zur Teilnahme an der Studie eingeladen sind Führungskräfte aus dem CFO-Bereich wie z. B. Abteilungsleitung Controlling, Abteilungsleitung Finanzen, Abteilungsleitung Accounting sowie aus der Geschäftsführung eines Unternehmens mit mehr als 500 Mitarbeitenden.

Dauer der Befragung: Das Ausfüllen des Fragebogens dauert ca. 15 Minuten.

Vertraulichkeit: Die Ergebnisse werden anonym und vertraulich behandelt sowie nur in zusammengefasster Form veröffentlicht, so dass keine Rückschlüsse auf einzelne Unternehmen oder Personen möglich sind.

Ihr Nutzen

Alle Teilnehmende erhalten auf Wunsch die Ergebnisse der Studie. Darüber hinaus werden unter allen Teilnehmenden Bücher der Reihe „Der Controlling-Berater“ zu aktuellen Themen des Controllings verlost.

Zur Umfrage

Kontakt

Bei Fragen oder Anmerkungen zur Studie wenden Sie sich bitte an Nils Gimpl (E-Mail: cpmc@fs.de).