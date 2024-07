ReThink Strategy! Strategie neu denken

Die Jahreskonferenz Strategie & Transformation fand am 6. Juni 2024 in Stuttgart unter dem Motto „ReThink Strategy – Neue Erfolgsmuster für das 21. Jahrhundert" statt. Die Vorträge befassten sich u.a. mit der Zukunft der Strategiearbeit, Erfolg in rückläufigen Märkten sowie neuen Wegen zur Wachstumsstrategie. Hier ein Überblick.

Viele Ansätze zur Strategieentwicklung und -umsetzung – von der SWOT-Analyse, über die Ansoff-Matrix bis zum Portfolio Management – stammen noch aus dem letzten Jahrtausend. Die Herangehensweisen haben sich bewährt - doch lassen sich mit ihnen auch die richtigen Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit geben? Welche Weiterentwicklungen sind nötig, um auch in Zukunft erfolgreiche Strategien zu entwickeln?

Antworten auf diese Fragen gab die diesjährige Jahreskonferenz Strategie & Transformation von Horváth am 6. Juni 2024 in Stuttgart. Unter dem Motto "ReThink Strategy – Neue Erfolgsmuster für das 21. Jahrhundert" führten die beiden Moderatoren Svenja Stöveken und Patrick Heurich (Heads der Business Unit Strategy bei Horváth) die über 120 Konferenzteilnehmenden durch ein spannendes und kurzweiliges Programm. Referenten aus verschiedenen Branchen berichteten über die erfolgreichen strategischen Erfolgsmuster ihrer Unternehmen und gaben viele interessante, praxisrelevante Impulse. Dazu gab es neben den Vorträgen für die Teilnehmenden die Möglichkeit, sich in Networking-Sessions und interaktiven Roundtables miteinander auszutauschen und zu vernetzen.

Die Zukunft der Strategiearbeit: Sechs Superkräfte

Zum Auftakt der Konferenz gaben Dr. Oliver Greiner, Partner bei Horváth, und Dr. Nikolai Brosch, Principal bei Horváth, in ihrem Vortrag einen ganzheitlichen Einblick in die Zukunft der Strategiearbeit. Zu Beginn zeigten sie, wie bereits heute schon mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz eine "Strategie in 60 Sekunden" mit soliden Ergebnissen entwickelt werden kann. Allerdings wurden auch die Grenzen anhand der sogenannten "Commodity Falle der Strategieentwicklung" deutlich.

Um der Commodity-Falle zu entkommen und Unternehmen nachhaltig "anders" und "besser" zu machen, zeigte Dr. Brosch, welche sechs "Superkräfte" moderne Strategiearbeit im Zeitalter von KI benötigt. Moderne Strategiearbeit sollte

datenbasiert, partizipativ, agil, purpose-driven, zukunftsmutig und umsetzungsstark

sein. Dabei ist es entscheidend, möglichst viele Mitarbeitenden in die Strategieentwicklung einzubinden und als Unternehmen flexibel auf verschiedene Szenarien reagieren zu können. Der inhaltliche Fokus sollte auf einer klaren Ausrichtung an einem Nordstern, der mutigen Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen und einer frühzeitigen Verantwortungsübernahme für die Strategieumsetzung liegen. Ausgerüstet mit diesen sechs Superkräften macht die Zukunft der Strategiearbeit laut Dr. Greiner und Dr. Brosch #bockaufstrategie.

Erfolg in rückläufigen Märkten

Referent Guido Mockel, Sprecher der Geschäftsführung der Radeberger Gruppe, brachte den Teilnehmenden die strategische Relevanz von Ökosystemen nah. Die Radeberger Gruppe hat es eindrucksvoll geschafft, trotz eines rückläufigen, umkämpften und von COVID-19 gebeutelten Biermarktes sich vom Bierbrauer zum Ökosystem für Getränke zu entwickeln. Durch Partnerschaften, Übernahmen und ganzheitlicher Betrachtung des Getränkemarktes über sämtliche Wertschöpfungsebenen hinweg hat die Radeberger Gruppe einen Sweetspot im Markt erreicht und konnte sich so eine höchstattraktive Marktposition sichern.

Neue Wege zur Wachstumsstrategie bei Mann & Schröder

In ihrem Vortrag "ReThink Growth: Neue Wege zur Wachstumsstrategie" zeigte Christine Steger, Geschäftsführerin von Mann & Schröder, wie nachhaltig Wachstum sein kann. Durch die Verankerung von Nachhaltigkeit im Kern der Unternehmensstrategie konnte sie das Unternehmen mit der strategischen Neuausrichtung auf Wachstumskurs bringen. Essenziell dafür, so Steger, sei der buy-in der Mitarbeitenden sowie die Entwicklung einer greifbaren Vision gewesen. Heute steht Mann & Schröder als geeintes und erfolgreiches Familienunternehmen da, welches Strategie und Umsetzung ganzheitlich angeht und verstanden hat.

Transformation und nachhaltiges Wachstum bei Körber AG

Dr. Hartmut Ruh, Head of Group Strategy, M&A and Venture Capital bei der Körber AG, führte die Konferenzteilnehmenden durch die tiefgreifende Transformation der Körber AG. Er verdeutlichte eindrucksvoll, wie das Unternehmen in den vergangenen Jahren seinen Fokus durch eine strategische Neuausrichtung verschoben hat, sich auf weniger Geschäftsbereiche konzentriert, in diesen aber stark wächst. Dieses Wachstum sei sowohl organisch als auch anorganisch zustande gekommen. Mit einer klaren M&A-Strategie und der Schaffung eines holistischen Ökosystems konnte Körber so seine Marktposition festigen und weitere Marktanteile erobern. Besonders hob Dr. Ruh die Bedeutung eines starken Mindsets, klarer Fokussierung, konsequenter Umsetzung und strategischer Partnerschaften für den Erfolg der Unternehmens-Transformation hervor.

Erfolgreiche Portfolio-Transformation bei ZEISS

Auf der Konferenz präsentierte André Kutz, Head of Strategic Corporate Development bei der Carl Zeiss AG, spannende Einblicke in die strategische Transformation des Unternehmens. Kutz erläuterte, wie ZEISS seine Innovationskraft und vertikale Integration nutze, um sich in einem dynamischen Marktumfeld zu behaupten. Besonders betonte er die Bedeutung eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen einer innovationsgetriebenen und einer datenbasierten Organisation. Kutz erklärte zudem, wie ZEISS durch eine klare Fokussierung auf IT-System-Bereitschaft, Datenbereitschaft, Prozessoptimierung und Team-Bereitschaft seine Wachstumsziele erreicht und die Herausforderungen geopolitischer Risiken meistert.

Nachhaltige Mobilität: Von der Vision zur Umsetzung bei Daimler Truck

Zum Abschluss der Konferenz gab Dr. Frank Zimmermann, Head of Corporate Strategy bei Daimler Truck, Einblicke in die Strategiearbeit des größten Nutzfahrzeugherstellers der Welt. Neben regionalen Unterschieden im Nutzfahrzeugmarkt bestimmen insbesondere globale Trends des Mobilitätssektors seine Strategiearbeit. Unter der Vision "Leading Sustainable Transformation" wurde die Strategie von Daimler Truck entwickelt. Zur erfolgreichen Umsetzung der Vision setzt das Unternehmen unter anderem den Fokus auf vier Erfolgsfaktoren: