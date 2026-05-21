Spend Management Prävention statt Korrektur: Wie KI Finance-Teams vom Kontrolleur zum Steuerungsorgan macht

Wenn der Beleg im Finance-Team ankommt, ist das Geld meist schon ausgegeben. Im klassischen Workflow-Modell wird im Nachhinein geprüft – und dann kann nicht mehr gesteuert werden. Künstliche Intelligenz ermöglicht heute einen anderen Ansatz: Ausgaben werden gesteuert, bevor sie entstehen. Laura Lettau, erklärt, was das konkret bedeutet – und warum Compliance dabei keine Einschränkung ist, sondern eine Voraussetzung.