Spend Management

Prävention statt Korrektur: Wie KI Finance-Teams vom Kontrolleur zum Steuerungsorgan macht

Wenn der Beleg im Finance-Team ankommt, ist das Geld meist schon ausgegeben. Im klassischen Workflow-Modell wird im Nachhinein geprüft – und dann kann nicht mehr gesteuert werden. Künstliche Intelligenz ermöglicht heute einen anderen Ansatz: Ausgaben werden gesteuert, bevor sie entstehen. Laura Lettau, erklärt, was das konkret bedeutet – und warum Compliance dabei keine Einschränkung ist, sondern eine Voraussetzung.
Optimierung des Reportings

Warum Reporting-Anpassungen im Unternehmen so lange dauern - ... und was Controller konkret tun können

Moderne Reportingsysteme sind vorhanden — und trotzdem wartet das Controlling monatelang auf eine neue Kennzahl. Das ist kein Technologieproblem, sondern ein Organisationsproblem. Stefan Maxones zeigt, warum Reporting in den meisten Unternehmen keinen Product Owner hat. Dazu stellt er 5 Maßnahmen vor, mit denen Controller:innen dieses Defizit beseitigen können.
Reporting_Mehrkanal_Strategie_Wachstumspfeile
Reporting_Mehrkanal_Strategie_Wachstumspfeile
Online-Literaturforum

Einkommensteuererklärung 2025 im Griff

Die jährliche Steuererklärung gehört zu den Pflichten, die selten Begeisterung auslösen – zu kompliziert, zu zeitintensiv, zu viele Detailfragen. Umso wertvoller sind verlässliche Ratgeber und Fachbücher, die Orientierung schaffen, Sicherheit vermitteln und beim Ausfüllen spürbar entlasten. Diese Ausgabe stellt fünf maßgebende Neuerscheinungen vor, jeweils zugeschnitten auf unterschiedliche Bedürfnisse und Herangehensweisen.
Technology Business Management

Verrechnungspreismanagement für IT-Dienstleistungen: Balance zwischen Compliance und Controlling

Die Verrechnung von IT-Dienstleistungen in multinationalen Unternehmen ist kompliziert und muss den Anforderungen mehrerer Parteien gerecht werden. Technology Business Management (TBM) bietet ein kennzahlenbasiertes, transparentes Modell für das IT-Finanzmanagement, das nicht nur die steuerliche Compliance, sondern auch die interne Verantwortlichkeit, Kostenoptimierung und strategische Abstimmung zwischen IT- und Geschäftsbereichen unterstützt.
Online-Literaturforum November

Fundiertes Fachwissen zur korrekten Anwendung der IFRS-Rechnungslegung

Als international anerkanntes Regelwerk stellt die IFRS-Rechnungslegung hohe Anforderungen an Bilanzierende, Prüfer und Berater. Die Standards sind komplex und unterliegen laufender Weiterentwicklung – entsprechend ist die Praxis auf verlässliche Erläuterungen angewiesen. Diese Ausgabe des Literaturforums stellt zwei aktuelle IFRS-Kommentare mit führender Fachreputation sowie ein einführendes Lehrbuch vor.
Haufe Onlinetraining
Praxiswissen für Ihren Arbeitsalltag
Lernen Sie von ausgewiesenen Expert:innen: Unsere Online-Seminare bringen Sie auf den neuesten Stand und helfen Ihnen bei Dauerbrennern in Ihrem Fachgebiet - live und als Aufzeichnung.
Prompt Engineering in Controlling und Finance: Präzise Ergebnisse für Datenanalysen
22.09.2026
10:00
mehr
KI-Agenten in Controlling und Finance einsetzen: Schalten Sie auf Autopilot
06.10.2026
10:00
mehr
Kostenmanagement nachhaltiger gestalten: Werkzeuge, Erfolgsfaktoren und Erfahrungen
13.10.2026
10:00
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Controlling mit ChatGPT in Excel: So nutzen Sie das enorme Potenzial
15.10.2026
10:00
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