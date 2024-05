Rechnungslegung perfekt beherrschen durch umfassendes Üben

Buchhaltung und Jahresabschluss, ob nach HGB oder IFRS, sind anspruchsvolle Aufgaben. Die Titel dieser Themenbesprechung können Studierende prüfungssicher machen. Für Mitarbeitende in der Praxis sind sie eine Gelegenheit, Kenntnisse aufzufrischen und zu festigen.

Lehr- und Übungsbuch Buchhaltung und Jahresabschluss

Döring, Ulrich /Buchholz, Rainer: Buchhaltung und Jahresabschluss, Berlin: ESV 2021 – 478 Seiten, 17,95 EUR

Titel- und Themenaspekte

Zum Buch: Der Titel liegt in 16., neu bearbeiteter Auflage vor. Das Buch gliedert sich in einen Lehrbuchteil (Seite 1 - 212) und in einen Arbeitsbuchteil (Seite 213 – 460).

Zu den Autoren: Dr. Ulrich Döring ist em. Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Universität und langjähriger Co-Autor „des Wöhe“ (auflagenstärkstes BWL-Lehrbuch). Dr. Rainer Buchholz, StB, ist Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt sowie bekannter Fachautor.

Zum Inhalt: 01. Finanzbuchhaltung als Teil des Rechnungswesens, 02. Grundlagen der Buchhaltung, 03. Technik der Buchhaltung, 04. Verbuchung laufender Geschäftsvorfälle im Handelsbetrieb, 05. Verbuchung laufender Geschäftsvorfälle im Industriebetrieb, 06. Abschlussbuchungen, 07. Erfolgsverbuchungen, 08. Buchhaltung nach IFRS, 09. Organisation der Buchhaltung, 10. Übungsaufgaben mit Lösungen, 11. Multiple Choice-Aufgaben mit Lösungen, 12. Klausuraufgaben mit Lösungen.

Buchmerkmale und Eindrücke

Der Lehrbuchteil bietet einen verständlichen Überblick über das System der Buchführung und die Technik des Jahresabschlusses.

150 Übungsaufgaben mit Lösungen ermöglichen, sich schrittweise vertiefende Buchhaltungs- und Abschlusskenntnisse anzueignen. Die Aufgaben sind meistenteils zusammengesetzte Fallbeispiele und verfolgen ein gehobenes Anspruchsniveau. Die Lösungen sind im Allgemeinen ausführlich und enthalten oft erklärende Hinweise.

200 Multiple Choice-Aufgaben mit Lösungen vertiefen das Übungsangebot. Eine Testtechnik, bei der zwischen mehreren vorgegebenen Antworten zu wählen ist. Hier kommt es auf genaue begriffliche und inhaltliche Unterscheidungen an.

Acht Klausuraufgaben mit Lösungen ermöglichen, die Prüfungssicherheit zu testen. Die umfangreichen Klausuren sind in verschiedene Teilaufgaben gegliedert. Arbeitsanleitungen und die Angabe der Punktzahl erlauben eine Bearbeitung unter Prüfungsbedingungen.

Die mehrfarbige und übersichtliche Darstellung mit vielen Abbildungen und Hervorhebungen machen das Buch lesefreundlich.

Verlagspräsentation

Lehr- und Übungsbuch Internationale Rechnungslegung

Buchholz, Rainer: Internationale Rechnungslegung, Berlin: ESV 2023 – 526 Seiten, 26,95 EUR

Titel- und Themenaspekte

Zum Buch: Der Titel liegt in 16., neu bearbeiteter Auflage vor. Gemäß Untertitel geht es in diesem Buch um “die wesentlichen Vorschriften nach IFRS und HGB“. Ein kombiniertes Lehr- und Arbeitsbuch, das für vielfältige Zwecke eingesetzt werden kann.

Zum Autor: Dr. Rainer Buchholz, StB, ist Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt sowie bekannter Fachautor.

Zum Inhalt: 01. Grundlagen internationaler, 02. Grundsätze internationaler Rechnungslegung, 03. Internationale Bilanzierung, 04. Internationale Bewertung, 05. Internationale Gesamtergebnisrechnung, 06. Internationale Kapitalflussrechnung, 07. Weitere internationale Rechnungslegungsinstrumente, 08. Internationaler Konzernabschluss, 9. Internationale Rechnungslegung bei SMEs., 10. Aufgaben, 11. Lösungen.

Buchmerkmale und Eindrücke

Anhand von mehr als 300 (Verlagsangabe) Aufgaben mit Lösungen können Leserinnen und Leser ihren Kenntnisstand überprüfen. Die Aufgaben sind meistenteils zusammengesetzte Fallbeispiele und verfolgen ein gehobenes Anspruchsniveau. Die Lösungen sind im Allgemeinen ausführlich und enthalten oft erklärende Hinweise.

Der Anhang enthält eine umfangreiche Übungsklausur mit Lösungen auf der Basis des Lehrstoffs dieses Buches. Den Angaben zufolge ist diese anspruchsvolle Klausur in rund 100 Minuten zu bearbeiten. Sie kann eine hilfreiche Examensvorbereitung sein und zur Einschätzung des eigenen Fachniveaus dienen.

Der Anhang bietet zudem eine mehrseitige tabellarische Gegenüberstellung wichtiger Vorschriften nach HGB und IFRS. Darüber hinaus eine Übersicht der Standards nach IFRS und ein Verzeichnis der Abschlusspositionen Deutsch-Englisch.

Gegen Registrierung ist ein Zugriff auf umfangreiches Online-Material möglich (Abbildungen und Buchungsübung). Die testweise Überprüfung verlief erfolgreich.

Die mehrfarbige und übersichtliche Darstellung mit 237 Abbildungen sowie textliche Hervorhebungen fördern den Gebrauchsnutzen. Die gewählte kleine Schriftgröße hemmt möglicherweise das bequeme, flüssige Lesen.

Verlagspräsentation

Lehr- und Übungsbuch IFRS

Lüdenbach, Norbert: IFRS, Freiburg: Haufe 2024 – 411 Seiten, 69,99 EUR / E-Book 69,99 EUR

Titel- und Themenaspekte

Zum Buch: Der Band erscheint in 10., überarbeitete und aktualisierte Auflage 2024. Gemäß Untertitel widmet sich die Neuauflage dem Training für Ausbildung und Praxis. Das Buch erscheint mit festem Einband (Hardcover).

Zum Autor: Dr. Norbert Lüdenbach ist Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Leiter der Zentralabteilung Technical Accounting Center of Excellence bei der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

Zum Inhalt: 01. Perspektiven einer Internationalisierung der Rechnungslegung, 02. Struktur und Grundannahmen des IFRS-Regelwerks, 03. Immaterielles Vermögen und Sachanklagevermögen, 04. Finanzvermögen, 05. Vorräte, 06. Eigenkapital, 07. Rückstellungen, 08. Verbindlichkeiten, 09. Tatsächliche und latente Steuern, 10. Gewinn- und Verlustrechnung, 11. Weitere Abschlussbestandteile, 12. Konzernabschluss, 13. Einführung von IFRS, 14. IFRS für kleine und mittlere Unternehmen, 15. Checkliste wesentlicher Abweichungen der IFRS vom HGB.

Buchmerkmale und Eindrücke

Der Titel ist auf das Erarbeiten der IFRS durch systematisches Üben ausgelegt.

Der Band folgt einem klar strukturierten Aufbau. Zunächst werden die jeweiligen Sachgebiete kompakt beschrieben und erläutert. Am Ende jeden Kapitels findet sich ein zusammenfassender Text, der das Wesentliche wiederholt. Es schließen sich Fragen und Antworten an. Den Angaben zufolge bietet das Buch insgesamt 111 Fragen mit Antworten. Diese sind in drei Schwierigkeitsstufen unterteilt und erlauben daher auch eine Einschätzung des eigenen Kenntnisstandes.

Eine Vielzahl von Beispielen, Tipps mit vertiefenden Darlegungen und Anwendungshinweisen sowie zahlreiche Tabellen und Abbildungen bereichern das Werk.

Gegen Registrierung besteht der Zugriff auf ein E-Training mit zahlreichen Lerneinheiten einschließlich Abschlusstest. Der Online-Teil erweitert das Lern- und Übungsangebot merklich. Die testweise Überprüfung verlief erfolgreich.

Die Themenauswahl, die gelungene didaktische Aufbereitung sowie die übersichtliche Gestaltung sind bemerkenswert. Die relativ kleine Schrift beeinträchtigt möglicherweise den Lesefluss. Insgesamt eine Beachtung verdienende IFRS-Einführung.

Verlagspräsentation