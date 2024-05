Michael Jahn-Kozma ist neuer Vorstandsvorsitzender der RMA

In der Mitgliederversammlung der RMA Risk Management & Rating Association e.V. wurde Michael Jahn-Kozma zum neuen Vorstandsvorsitzenden gewählt.

Die RMA ist eine unabhängige Interessenvertretung für die Themen Risikomanagement, Rating und Krisenmanagement im deutschsprachigen Raum. Der Verband ging aus der Risk Management Association e.V. (RMA) und dem Bundesverband der Ratinganalysten e.V. (BdRA) hervor und zählt rund 670 Mitglieder (insbesondere internationale Konzerne, mittelständische Unternehmen sowie Privatpersonen aus Wirtschaft, Wissenschaft und dem öffentlichen Sektor). Der Verein beschreibt sich als Kompetenzpartner, Impulsgeber und erster Ansprechpartner für Informationen, den unternehmensübergreifenden Dialog sowie die Weiterentwicklung des Risikomanagements und Ratings. Sitz des Verbandes ist in München.

Risk Management Congress 2024

Die RMA veranstaltet einmal im Jahr den Risk Management Congress. Die Veranstaltung fand in diesem Jahr am 13. und 14. Mai in Hamburg statt. Im Fokus standen Themen, wie

Risikolage der Welt

KI und Risikomanagement

Digitalisierung und Arbeitsmarkt

ESG-Faktoren und Rating

RM und Nachhaltigkeit

Krisenszenarien und Resilienz

Auf der diesjährigen Fachtagung präsentierte sich die RMA mit neuen Gesichtern im Vorstandsteam.

Vorstandschaft der RMA

Mit der Mitgliederversammlung Ende April 2024 ergaben sich Veränderungen in der Vorstandschaft:

Michael Jahn-Kozma wurde zum neuen Vorstandsvorsitzenden der RMA gewählt.

wurde zum neuen Vorstandsvorsitzenden der RMA gewählt. Ebenfalls dem Vorstand angehören wird nun Johannes Göllner .

. Brigitta John wird künftig die Position der Kassenwartin übernehmen.

Ralf Kimpel war zehn Jahre lang als Vorstandsvorsitzender der RMA tätig. Er wird nun von Jahn-Kozma als Vorstandsvorsitzender abgelöst. Kimpel wird zukünftig dem RMA-Beirat vorstehen.

Michael Jahn-Kozma ist neuer Vorstandsvorsitzender

Michael Jahn-Kozma ist bereits seit vielen Jahren in der RMA aktiv, unter anderem als Vorstandsmitglied, Regionalverantwortlicher und Betreuer des Arbeitskreises „ESG- (Environmental, Social, Governance) und Nachhaltigkeitsrisikomanagement“. Zudem hat Jahn-Kozma bereits über 30 Jahre Berufserfahrung im Bereich Risikomanagement im internationalen Umfeld gesammelt.

Expertenwissen im Controller Magazin bündeln

Der Austausch von Experten in Theorie und Praxis ist im Bereich des Risikomanagements von großer Bedeutung. Dieser Praxisaustausch wird durch eine enge Zusammenarbeit mit dem Controller Magazin gefördert, das das Organ der RMA wie auch des Internationalen Controller Vereins e. V. ist.