03.05.2012 | Top-Thema Top-Thema: Bilanzanalyse

Die Analyse der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) beschäftigt sich in erster Linie mit der Entwicklung der Erlös- und Kostenpositionen.

Da die GuV von Unternehmen zu Unternehmen bzw. von Branche zu Branche unterschiedlich ausfallen kann, ist ein direkter Vergleich meist schwierig. Die Analyse der GUV dient vor allem dazu, die Erlös- bzw. Kostenblöcke in Relation zueinander zu setzen. Die Aussagekraft wird verbessert, wenn man die Entwicklung dieser Relationen über mehrere Jahre hinweg betrachtet. Aus den Veränderungen der Positionen lassen sich Rückschlüsse auf die Ursachen ziehen. Beispielsweise können sich die Preise, die Absatzmengen oder der Ressourceneinsatz verändert haben.

Zur Erfolgsanalyse gehört auch die Erstellung von Umschlagskennziffern. Hierzu ist die Kombination von Zahlen von GuV und Bilanz notwendig. Um Zufallsschwankungen zu minimieren, wird häufig mit den Mittelwerten aus Anfangs- und Endbeständen einer Periode gerechnet. Umschlagskennzahlen werden u. a. für

das Kapital (Eigen- und Gesamtkapital),

Forderungen oder

Materialien

gebildet.

Umschlagskennziffern geben an, wie häufig Kapital, Forderungen oder Materialien verbraucht und ersetzt werden bzw. in Form von Erlösen zurückfließen. Bei der Kapitalumschlagshäufigkeit gilt z.B., dass ein rascher Umschlagsprozess einen geringen Kapitaleinsatz erfordert, da das Kapital in kurzen Abständen wieder vom Markt zurückfließt. Entsprechend günstig entwickelt sich die Liquidität. Die Umschlagshäufigkeit der Forderungen lässt Rückschlüsse auf Liquidität und Ausnutzung von Zahlungszielen (Kreditdauer) zu.