Diese Themenbesprechung präsentiert Controlling-Fachliteratur für unterschiedliche Zwecke: Ein Lehrbuch Klassiker als Wegweiser, eine Einstiegshilfe sowie ein Lehrbuch zum Zusammenspiel von Management und Controlling. Diese Bücher können als Verständnis- und Arbeitshilfe dienen sowie vielfältige Impulse vermitteln.

Lehrbuch-Klassiker

Horváth, Péter (†) / Gleich, Ronald / Seiter, Mischa: Controlling

München: Vahlen – 584 Seiten (Großformat), 69,00 EUR

Titel- und Themenaspekte

Zum Buch: Ein grundlegendes Controlling-Lehrbuch, Bestseller in 15., komplett überarbeiteter Auflage.

Zu den Autoren: Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Péter Horváth (†) hatte zwei Universitätsprofessuren inne, war Gründer und Aufsichtsratsvorsitzender der Managementberatungsgesellschaft Horváth. Prof. Dr. Ronald Gleich ist Academic Director des Centre Performance Management & Controlling der Frankfurt School of Finance & Management. Prof. Dr. Mischa Seiter ist Professor für Wertschöpfung- und Netzwerkmanagement an der Universität Ulm.

Zum Inhalt: 01. Das koordinationsorientierte Controlling, 02. Koordination der Planung und Kontrolle, 03. Koordination der Informationsversorgung, 04. Organisation des Controllings, 05. Corporate Governance.

Buchmerkmale und Eindrücke

Der Controlling-Klassiker präsentiert eine Gesamtdarstellung des State of the Art im Controlling aus der Perspektive des Koordinationskonzepts.

Der Band bietet einen Dreiklang aus der lehrbuchmäßigen Vermittlung des aktuellen und relevanten Controllingwissens, der vielfältige Verknüpfung von theoretischen Ansätzen mit praktischen Erfahrungen sowie einer sehr ansprechenden Textgestaltung.

Der Band bildet den neuesten Stand des Controllings ab. Die in Theorie und Praxis zu verfolgenden Entwicklungstendenzen fließen gebührend ein, beispielsweise der Einfluss der Digitalisierung.

Kapitelweise Zusammenfassungen, Wiederholungs- und Gestaltungsfragen, herausgehobene Beispiele und Empfehlungen verstärken den vielfältigen Nutzen dieser Veröffentlichung.

Insgesamt gelingt es den Autoren, Controlling sowohl wissens- als auch handlungsorientiert in einem ansprechenden Gestaltungsrahmen vielfältig zu vermitteln.

Verlagspräsentation mit Leseprobe

Basiswissen

Binder, Ursula: Schnelleinstieg Controlling

Freiburg: Haufe 2023 – 215 Seiten, Buch 29,99 EUR / E-Book 29,99 EUR

Titel- und Themenaspekte

Zum Buch: Der Untertitel umschreibt die vorliegende 8., aktualisierte und überarbeitete Auflage mit „verständlich und praxisnah auf den Punkt gebracht“. Der Band kann einen ersten, grundlegenden Zugang zum Controlling ermöglichen.

Zur Autorin: Dr. Ursula Binder ist Professorin für Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Rechnungswesen und Controlling an der TH Köln. Sie ist außerdem als Beraterin und Seminarleiterin tätig.

Zum Inhalt: 01. Einleitung, 02. Der Unternehmenserfolg, 03. Der Produkterfolg. 04. Kostenstellen, 05. Verrechnungspreise, 06. Der Profit-Center-Erfolg, 07. Die Deckungsbeitragsrechnung, 08. Controlling für digitale Geschäftsmodelle, 09. Planung/Budgetierung, 10. Liquidität, 11. Investitionen und Wirtschaftlichkeitsrechnungen, 12. Berichtswesen und Kennzahlen, 13. Das Controlling organisieren, 14. Nachhaltigkeitsberichterstattung kompakt.

Buchmerkmale und Eindrücke

Der Band öffnet einen grundsätzlichen Zugang zum Controlling als Führungsunterstützung als auch zu den wesentlichen Systemen und Methoden des Controllings.

Die Autorin vermittelt den Stoff seminarmäßig: Persönliche Ansprache (wenn Sie …), verständliche Sprache, anschaulich und beispielhaft.

Zusammenfassungen, Tabellen und Abbildungen, Checklisten etc. erleichtern Aufnahme und Verständnis der Darlegungen. Die kleine Schriftgröße hemmt möglicherweise den Lesefluss.

Wichtige Stichworte sind u. a.: Abweichungsanalyse, Berichtsstandard. Cashflow, Deckungsbeitragsrechnung, EBIT, EU-Taxonomie, Kontierung, Nachhaltigkeit, Planungskalender, Service Center, Verrechnungspreise, Wesentlichkeitsmatrix oder Zusatzkosten.

Zahlreiche Online-Materialien ergänzen das Buch. Der testweise Zugriff konnte dies bestätigen. Der Zugriff erfordert eine Registrierung.

Neulinge im Controlling können sich mithilfe dieser Veröffentlichung ein grundsätzliches Controllingverständnis erarbeiten und darüber hinaus mit den Arbeitsweisen im Controlling vertraut machen.

Für Klein- und Mittelbetriebe kann diese Buchveröffentlichung ein Lehr- und Arbeitsbuch für die eigene Unternehmenssteuerung sein.

Verlagspräsentation mit Leseprobe

Kombi-Lehrbuch Management-Controlling

Amann, Klaus / Petzold, Jürgen / Westerkamp, Markus: Management und Controlling

Wiesbaden. Springer Gabler 2020 – 269 Seiten, 34,99 EUR / E-Book 26,99 EUR

Titel- und Themenaspekte

Zum Buch: Der Titel erscheint in 3., aktualisierter Auflage. Gemäß Untertitel bilden Instrumente, die Organisation sowie die Digitalisierung und Ziele den Schwerpunkt dieser Buchveröffentlichung.

Zu den Autoren: Dr. rer. pol. Klaus Amann ist Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre sowie Finanzmanagement und Internationales Management an der Jade Hochschule Wilhelmshaven. Dr. rer. pol. Jürgen Petzold ist Dozent für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Controlling und Studiengangsleiter für das Studium „Wirtschaft im Praxisverbund" an der Jade Hochschule Wilhelmshaven. Markus Westerkamp (M.A) arbeitete als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachbereich Wirtschaft an der Jade Hochschule und ist jetzt als Lehrkraft für besondere Aufgaben (LfbA) im Bereich Wirtschaftsinformatik beschäftigt.

Zum Inhalt: 01. Grundlagen, 02. Zielbildungsprozess, 03. Strategisches Management, 04. Operatives Management, 05. Controlling-Informationssysteme. 06. Der Wertbeitrag des IT-Controllings, 07. Künstliche Intelligenz im Umfeld des Managements und Controllings, 08. Prädikative Analytik.

Buchmerkmale und Eindrücke

Der Band vermittelt Grundlagen von Management und Controlling. Weitere thematische Schwerpunkte sind das IT-Controlling, die Künstliche Intelligenz (KI) sowie die Prädikative Analytik.

Die Autoren beleuchten ergänzend Zusammenhänge und das wechselseitige Verhältnis von Management und Controlling.

Wesentliche Stichworte sind u. a.: Analyse, Analytik, Bewertung, Businessplan, Cloud, Dashboard, Entscheidungsregel, Fixkostenmanagement, Führungsstil, Informationsdefizite, Kennzahlensystem, Koordinationsfunktion, Lebenszyklus, Portfolio-Matrix, Prozesskostenrechnung, Reifegradmodell, Stärken-Schwächen-Profil, SWOT-Analyse, Umweltbedingung, Wissenstreppe und Zielkonkurrenz.

Zusammenfassungen, Hervorhebungen, Auflistungen, Abbildungen etc. unterstützen die Themenvermittlung.

Die Autoren wenden sich mit ihrer Veröffentlichung sowohl an Studierende als auch an Lesende aus der Praxis.

Ziel des Buches ist darzustellen, wie Manager/-innen als „Kapitäne/-innen“ und Controller/-innen als „Steuermänner/-frauen“ durch ihr Zusammenwirken den wirtschaftlichen Erfolg erzielen können.

Verlagspräsentation mit Leseprobe