Digitalisierung und Künstliche Intelligenz verstehen und meistern

Digitalisierung und KI bestimmen zunehmend das gesellschaftliche Leben und insbesondere auch die Arbeitswelt. Daraus leitet sich die Herausforderung ab, informiert zu sein, Nützliches zu entdecken, mitwirken und mitreden zu können. Die in dieser Ausgabe vorgestellten Fachbücher können dabei helfen, diesen Anforderungen zu entsprechen.

Einführendes Informatik-Lehrbuch

Eichstädt, Timm / Spieker, Stefan: 52 Stunden Informatik. Wiesbaden: Springer Vieweg 2024 – 37,99 € / E-Book 29,99 €

Titel- und Themenaspekte

Zum Buch: Der Band liegt in 2. Auflage vor. „Was jeder über Informatik wissen sollte“, ist gemäß Untertitel Ziel- und Gegenstand dieser Neuerscheinung. 52 Lektionen führen durch die wesentlichen Themen der Informatik.

Zu den Autoren: Timm Eichstädt ist den Angaben zufolge Leiter in der IT & Digitalisierung bei Schaeffler. Stefan Spieker arbeitet als Softwarearchitekt und DevOps Ingenieur.

Zum Inhalt (Ausgriff): 01. Informatik lernen, 02. Suchmaschinen, 03. Wikis, 04. Code, 05. Webbrowser, 06. Netzwerke und Protokolle, 07. Informationssicherheit, 08. Datenschutz, 09. Rechnerarchitektur, 10. Betriebssysteme, 11. Software, 12. Digitale Kommunikation, 13. Modellierung, 14. Testen, 15. Künstliche Intelligenz, 16. ChatGPT, 17. Ethik in der Informatik, 18. IT-Betrieb, 19. Internet der Dinge.

Buchmerkmale und Eindrücke

Das Buch ermöglicht in 52 abgeschlossene Lerneinheiten mit jeweils etwa einer Stunde Bearbeitungszeit einen fundierten Einstieg in die Themen und Begriffe der Logistik.

Dabei kann der Titel sowohl als Begleitbuch zur Aus- und Weiterbildung als auch zum persönlichen Selbststudium dienen.

Die Ausführungen erfolgen verständlich und mit hohem Praxisbezug. Der Theorieanteil ist auf das erforderliche Mindestmaß begrenzt.

Übungen, Fragen bzw. Diskussionspunkte und weiterführende Links können die Lesenden zur tieferen Auseinandersetzung mit dem Stoff anregen und motivieren. Zusätzliche Fragen zum Buch bietet die Springer Nature Flashcards App.

Das Buch bietet eine Möglichkeit, Stück für Stück grundlegendes Informatikwissen auf lernfreundliche Art zu erwerben.

Verlagspräsentation mit Leseprobe

Umfassende Einführung in die KI und ihre Anwendung

Berens, Andreas / Bolk, Casten: Content Creation mit KI

Bonn: Rheinwerk 2024 – 508 Seiten, 34,90 € / E-Book 34,90 € / Bundle Buch + E-Book 39,90 €

Titel- und Themenaspekte

Zum Buch: Der Titel liegt kurz nach der Erst-Veröffentlichung bereits in der 2., aktualisierten und erweiterte Auflage 2024 vor. In diesem Buch geht es darum, Content zu erstellen mit KI für Marketing, Journalismus, Studium und zahlreiche weitere Einsatzfelder. Dabei ist eine zentrale Botschaft der Autoren, KI revolutioniert die Content-Erstellung.

Die Autoren: Der Verlag präsentiert die Autoren wie folgt: Andreas Berens ist kreativer Marken-Stratege, begeisterter Blogger und motivierender Coach. Carsten Bolk ist Creative Director, Designer, Storyteller, Blogger, Brand Strategist. Das Kapitel 12 „KI und Recht“ ist verfasst von Dr. Oliver Scherenberg.

Zu den Themen: 01. Co-Creation mit KI als Inspirationsmaschine, 02. Prompting – KI präzise und kreativ briefen, 03. Texte mit KI schreiben, optimieren und zusammenfassen, 04. Bilder mit KI generieren und variieren, 05. Audio und Musik mit KI produzieren und optimieren, 06 Video mit KI konzipieren und produzieren, 07. Gestalten mit KI-Design-Plattformen, 08. Content-Marketing – Strategie und Kampagnen mit KI inspirieren und multimodal umsetzen, 09. Storytelling mit KI – mit ChatGPT auf Heldenreise und Customer Journey, 10. Neue Kreativberufe durch generative KI, 11. KI-News und -Tools im Überblick, 12 KI und Recht – die zu klärenden Fragen des geistigen Eigentums und Urheberrechts, 13. Leitlinien für Einführung und Einsatz von KI im Unternehmen, 14. Ausblick: Neue kreative Welten mit Sora, GPT-5 und autonomen generativen Medien.

Buchmerkmale und Eindrücke

Die Veröffentlichung bietet einen weitreichenden Zugang zur KI-Technologie sowie zu deren Anwendung und Nutzung.

Die Autoren verstehen dabei ihre Neuauflage ausdrücklich als „Mutmacher-Buch“ und als „Buch für Neugierige“.

Zum einen versuchen die Autoren, durch die Art der Aufmachung des Buches für die vielschichtige KI-Thematik von Grund auf zu interessieren. Zum anderen vermittelt das Buch vielfältigen Anwendungsbezug und zeigt den möglichen praktischen Nutzen der KI.

Zahlreiche Infoboxen heben wichtige Informationstexte hervor, eine Vielzahl von Abbildungen veranschaulicht Sachverhalte und Zusammenhänge. Beispiele und Tipps fördern den Anwendungsbezug. Ein tief gegliedertes Inhaltsverzeichnis und ein umfangreiches Stichwortverzeichnis erleichtern den gezielten Zugriff.

Mithilfe dieses Buches lassen sich KI-Kenntnisse aneignen und praktisches Umsetzungswissen erwerben. Dabei lässt sich der Titel einsetzen als Nachschlagewerk, themenbezogenes Lehrbuch und auch als Übungsbuch.

Verlagspräsentation mit Leseprobe

Sammelband zur digitalen Transformation

Gassmann, Oliver / Sutter, Philipp: Digitale Transformation gestalten. München: Carl Hanser 2023 – 371 Seiten, 39,99 € / E-Book 39,99

Titel- und Themenaspekte

Zum Buch: Der Band erscheint in 3., aktualisierter Auflage. Der Untertitel „Geschäftsmodelle, Erfolgsfaktoren, Checklisten“ umreißt den Gegenstand der Veröffentlichung.

Zu den Herausgebern: Prof. Dr. Oliver Gassmann ist Professor für Innovationsmanagement und leitet das Institut für Technologiemanagement an der Universität St. Gallen. Philipp Sutter ist Geschäftsführer der Zühlke Engineering AG in Schlieren (Zürich) und als Partner Mitglied der Zühlke Gruppenleitung. In diesen Sammelband fließt die Expertise von fast 40 Autorinnen und Autoren ein.

Zum Inhalt (Auszug): 01. Gewinnen im digital-vernetzten Wettbewerb, 02. Management von KI-Initiativen, 03. Der Plattform Navigator, 04, Digitale Servicesysteme, 05. Cybersicherheit, 06. Digitales Vertrauen in der vernetzten Wirtschaft, 07. 3D-Druck, 08. Muster erfolgreicher Geschäftsmodelle.

Buchmerkmale und Eindrücke

Der Sammelband thematisiert die digitale Transformation als die Integration digitaler Technologien in alle Bereiche eines Unternehmens mit dem Ziel, die Art und Weise des Arbeitens im Unternehmen weiterzuentwickeln.

Dazu gliedert sich das Buch in zwei Teile. In einen konzeptionell-strategischen Teil mit Beiträgen zur digitalen Transformation in verschiedenen Bereichen sowie in einen Fallstudienteil mit Beiträgen zur praktischen Umsetzung.

Das Buch vermittelt ein facettenreiches und zugleich ganzheitliches Bild der digitalen Transformation. Dabei stellt es sowohl auf die Zwecke und Ziele der digitalen Transformation ab als auch auf die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten sowie auf die gebotenen Umsetzungsschritte.

Der Band ist lesefreundlich gestaltet. Zahlreiche Infoboxen betonen Wichtiges, Abbildungen veranschaulichen Sachverhalte, die tiefe Gliederung erleichtert den gezielten Zugriff und erlaubt einen differenzierten Überblick.

Insgesamt erschließt der Sammelband die Problematik der digitalen Transformation mit der Expertise vieler Expertinnen und Experten und bereitet das Thema sachkundig und lesefreundlich auf.

Verlagspräsentation mit Leseprobe