Controlling unterstützt die Unternehmensführung bei der Planung, Steuerung und Kontrolle wirtschaftlicher Prozesse. Es verbindet Finanzdaten mit strategischen Zielen und sorgt dafür, dass unternehmerische Entscheidungen auf fundierten Analysen, Kennzahlen und Prognosen basieren.

Auf den Haufe-Portalen Controlling, Finance und Steuern finden Fach- und Führungskräfte fundierte Fachbeiträge, methodische Grundlagen, Praxisbeispiele sowie Arbeitshilfen für die operative und strategische Ausgestaltung des Controllings.

Weitere Hintergründe und Informationen zum Controlling finden Sie auf der entsprechenden Wissensseite .

Controlling auf dem Portal Controlling

Auf dem Newsportal Haufe Controlling steht die betriebswirtschaftliche Unternehmenssteuerung im Mittelpunkt. Das Portal richtet sich an Controller*innen, Finanzverantwortliche und Geschäftsführung und bietet vertiefte Fachinformationen zu Methoden und Instrumenten des Controllings.

Planung, Budgetierung und Forecast

Haufe Controlling erläutert, wie Planungsprozesse strukturiert aufgebaut werden und wie sich Unternehmensziele in operative Budgets übersetzen lassen. Beiträge behandeln die Erstellung von Jahresbudgets, rollierenden Forecasts und Szenariorechnungen. Es wird praxisnah dargestellt, wie Plan-Ist-Abweichungen analysiert und geeignete Steuerungsmaßnahmen abgeleitet werden. Darüber hinaus finden sich Beiträge zur Liquiditätsplanung und zur integrierten Unternehmensplanung.

Kostenrechnung und Deckungsbeitragsrechnung

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der internen Kosten- und Leistungsrechnung. Das Portal erklärt die Systematik von Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung und zeigt, wie Deckungsbeiträge zur Steuerung einzelner Produkte oder Geschäftsbereiche eingesetzt werden. Praxisbeiträge erläutern Kalkulationsverfahren, Break-even-Analysen sowie Wirtschaftlichkeits- und Rentabilitätsberechnungen und ordnen deren Bedeutung für operative Entscheidungen ein.

Kennzahlensysteme und Reporting

Haufe Controlling bietet zudem vertiefende Inhalte zur Entwicklung von Kennzahlensystemen und Management-Reports. Es wird erläutert, wie Rentabilitäts-, Liquiditäts- und Effizienzkennzahlen gebildet und interpretiert werden. Beiträge zeigen, wie Reports adressatengerecht aufbereitet und als Entscheidungsgrundlage für Geschäftsleitung und Führungskräfte genutzt werden können.

Controlling auf dem Portal Finance

Auf dem Newsportal Haufe Finance wird Controlling im Zusammenhang mit Rechnungswesen, Jahresabschluss und Unternehmenssteuerung eingeordnet. Der Fokus liegt auf der Verbindung zwischen Finanzbuchhaltung, Abschlussdaten und Controlling-Analysen.

Controlling im Zusammenspiel mit Rechnungswesen und Jahresabschluss

Haufe Finance zeigt, wie Daten aus Finanzbuchhaltung und Jahresabschluss für Controllingzwecke genutzt werden können. Beiträge erläutern die Analyse von Bilanz- und GuV-Positionen, die Ermittlung von Kennzahlen sowie die Interpretation von Ergebnisentwicklungen. Zudem wird dargestellt, wie Controlling zur Bewertung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage beiträgt.

Investitionsrechnung und Wirtschaftlichkeitsanalysen

Darüber hinaus behandelt das Portal Methoden der Investitionsrechnung, etwa Kapitalwertmethode oder Amortisationsrechnung, und erläutert deren praktische Anwendung. Fachbeiträge zeigen, wie Investitionsentscheidungen unter Berücksichtigung von Rentabilität und Risiko vorbereitet und bewertet werden.

Controlling auf dem Portal Steuern

Auf dem Newsportal Haufe Steuern wird Controlling vor allem im Zusammenhang mit steuerlicher Planung und Liquiditätssteuerung behandelt.

Steuerliche Planung und Liquiditätswirkungen

Haufe Steuern erläutert, wie steuerliche Belastungen in Planungsrechnungen berücksichtigt werden können und welche Auswirkungen steuerliche Änderungen auf Ergebnis- und Liquiditätskennzahlen haben. Beiträge zeigen, wie Steuerzahlungen in Liquiditätsprognosen integriert und steuerliche Risiken in Szenarioanalysen einbezogen werden.

Betriebswirtschaftliche Auswirkungen steuerlicher Entscheidungen

Darüber hinaus werden steuerliche Gestaltungen im Hinblick auf ihre betriebswirtschaftlichen Effekte eingeordnet. Fachbeiträge analysieren, wie steuerliche Abschreibungen, Rückstellungen oder Investitionsanreize die Ergebnis- und Kennzahlenentwicklung beeinflussen und in die Controlling-Praxis eingebunden werden können.