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Controlling

Aktienkurse in Zeitung, Prozentzeichen
Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Controlling unterstützt die Unternehmensführung bei der Planung, Steuerung und Kontrolle wirtschaftlicher Prozesse. Es verbindet Finanzdaten mit strategischen Zielen und sorgt dafür, dass unternehmerische Entscheidungen auf fundierten Analysen, Kennzahlen und Prognosen basieren. 

Auf den Haufe-Portalen Controlling, Finance und Steuern finden Fach- und Führungskräfte fundierte Fachbeiträge, methodische Grundlagen, Praxisbeispiele sowie Arbeitshilfen für die operative und strategische Ausgestaltung des Controllings.

Weitere Hintergründe und Informationen zum Controlling finden Sie auf der entsprechenden Wissensseite .

Controlling auf dem Portal Controlling

Auf dem Newsportal Haufe Controlling steht die betriebswirtschaftliche Unternehmenssteuerung im Mittelpunkt. Das Portal richtet sich an Controller*innen, Finanzverantwortliche und Geschäftsführung und bietet vertiefte Fachinformationen zu Methoden und Instrumenten des Controllings.

Planung, Budgetierung und Forecast

Haufe Controlling erläutert, wie Planungsprozesse strukturiert aufgebaut werden und wie sich Unternehmensziele in operative Budgets übersetzen lassen. Beiträge behandeln die Erstellung von Jahresbudgets, rollierenden Forecasts und Szenariorechnungen. Es wird praxisnah dargestellt, wie Plan-Ist-Abweichungen analysiert und geeignete Steuerungsmaßnahmen abgeleitet werden. Darüber hinaus finden sich Beiträge zur Liquiditätsplanung und zur integrierten Unternehmensplanung.

Kostenrechnung und Deckungsbeitragsrechnung

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der internen Kosten- und Leistungsrechnung. Das Portal erklärt die Systematik von Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung und zeigt, wie Deckungsbeiträge zur Steuerung einzelner Produkte oder Geschäftsbereiche eingesetzt werden. Praxisbeiträge erläutern Kalkulationsverfahren, Break-even-Analysen sowie Wirtschaftlichkeits- und Rentabilitätsberechnungen und ordnen deren Bedeutung für operative Entscheidungen ein.

Kennzahlensysteme und Reporting

Haufe Controlling bietet zudem vertiefende Inhalte zur Entwicklung von Kennzahlensystemen und Management-Reports. Es wird erläutert, wie Rentabilitäts-, Liquiditäts- und Effizienzkennzahlen gebildet und interpretiert werden. Beiträge zeigen, wie Reports adressatengerecht aufbereitet und als Entscheidungsgrundlage für Geschäftsleitung und Führungskräfte genutzt werden können.

Controlling auf dem Portal Finance

Auf dem Newsportal Haufe Finance wird Controlling im Zusammenhang mit Rechnungswesen, Jahresabschluss und Unternehmenssteuerung eingeordnet. Der Fokus liegt auf der Verbindung zwischen Finanzbuchhaltung, Abschlussdaten und Controlling-Analysen.

Controlling im Zusammenspiel mit Rechnungswesen und Jahresabschluss

Haufe Finance zeigt, wie Daten aus Finanzbuchhaltung und Jahresabschluss für Controllingzwecke genutzt werden können. Beiträge erläutern die Analyse von Bilanz- und GuV-Positionen, die Ermittlung von Kennzahlen sowie die Interpretation von Ergebnisentwicklungen. Zudem wird dargestellt, wie Controlling zur Bewertung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage beiträgt.

Investitionsrechnung und Wirtschaftlichkeitsanalysen

Darüber hinaus behandelt das Portal Methoden der Investitionsrechnung, etwa Kapitalwertmethode oder Amortisationsrechnung, und erläutert deren praktische Anwendung. Fachbeiträge zeigen, wie Investitionsentscheidungen unter Berücksichtigung von Rentabilität und Risiko vorbereitet und bewertet werden.

Controlling auf dem Portal Steuern

Auf dem Newsportal Haufe Steuern wird Controlling vor allem im Zusammenhang mit steuerlicher Planung und Liquiditätssteuerung behandelt.

Steuerliche Planung und Liquiditätswirkungen

Haufe Steuern erläutert, wie steuerliche Belastungen in Planungsrechnungen berücksichtigt werden können und welche Auswirkungen steuerliche Änderungen auf Ergebnis- und Liquiditätskennzahlen haben. Beiträge zeigen, wie Steuerzahlungen in Liquiditätsprognosen integriert und steuerliche Risiken in Szenarioanalysen einbezogen werden.

Betriebswirtschaftliche Auswirkungen steuerlicher Entscheidungen

Darüber hinaus werden steuerliche Gestaltungen im Hinblick auf ihre betriebswirtschaftlichen Effekte eingeordnet. Fachbeiträge analysieren, wie steuerliche Abschreibungen, Rückstellungen oder Investitionsanreize die Ergebnis- und Kennzahlenentwicklung beeinflussen und in die Controlling-Praxis eingebunden werden können.

Monika Heldenberg
Monika Heldenberg
Fachkonferenz Reporting & Konsolidierung 2026

Eine Datenbasis statt zwei Welten: Wie die Harmonisierung von internem und externem Rechnungswesen gelingt

Wie lassen sich internes und externes Rechnungswesen auf einer gemeinsamen Datenbasis vereinen und gleichzeitig manuelle Abstimmungen, Medienbrüche sowie doppelte Datenpflege reduzieren? Monika Heldenberg von der Schörghuber-Gruppe zeigte, wie ein klar definiertes Zielbild, harmonisierte Datenstrukturen und eine integrierte EPM-Plattform zu mehr Effizienz, Transparenz und Steuerungsfähigkeit führen.
François Merliot (l.) und Philipp Gerasimenko von Sandoz (r.)
François Merliot (l.) und Philipp Gerasimenko von Sandoz (r.)
Fachkonferenz Reporting & Konsolidierung 2026

Konsolidierung 2.0 bei Sandoz: Neuausrichtung der Konzernkonsolidierung nach dem Spin-off

Mit dem Spin-off von Novartis musste Sandoz seine Finanzberichterstattung in kürzester Zeit neu aufstellen. François Merliot, Head of Consolidation & Reporting und Philipp Gerasimenko, Head of Financial Consolidation zeigten, wie es gelungen ist, eine moderne und integrierte Konsolidierungs- und Reporting-Lösung zu etablieren – und warum dabei insbesondere Datenintegration und klare Prozesse entscheidend waren.
Controller Magazin 4/2026
Controller Magazin 4/2026
Controller Magazin Ausgabe 04/2026

Ohne fundierte Planung steuern Sie im Blindflug

Planung ist und bleibt ein Herzstück der Controllerarbeit. Doch in einer Welt, die von Dynamik, Unsicherheit und Datenüberfluss geprägt ist, verändert sich ihr Charakter grundlegend. Planung ist heute weniger ein statisches Regelwerk als vielmehr ein flexibler, lernender Prozess – und damit anspruchsvoller denn je. Die Beiträge im Themenschwerpunkt Planung zeigen die Veränderungen bei Inhalten und Werkzeugen, insbesondere auch durch den KI-Einsatz auf. Auch der Einsatz von Objectives and Key Results (OKR) als Mittel zur besseren Zielerreichung in strategischen Initiativen wird beschrieben. Anwendungsmöglichkeiten von Künstlicher Intelligenz ist zudem das Thema vieler weiterer Beiträge in dieser Ausgabe.
Jahresforum Controlling
Jahresforum Controlling
Veranstaltungskalender (in eigener Sache)

Haufe Online Days: Jahresforum Controlling (16./17.09.): Die Verlosungsaktion ist beendet.

Bei den Haufe Online Days: Jahresforum Controlling stehen Chancen und Herausforderungen der Künstlichen Intelligenz im Fokus. An zwei Nachmittagen informieren Expert:innen über den Einsatz von KI im Controlling-Alltag, Predictive Forecasting, flexible Strategiearbeit, den Schutz sensibler Finanzdaten vor Cyberbedrohungen sowie die Aufgabe, wie Controller:innen ihre Rolle im Zeitalter der KI neu definieren. Die Verlosungsaktion ist beendet, die Gewinner wurden benachrichtigt.
ONE Miele Finance
ONE Miele Finance
Fachkonferenz Reporting & Konsolidierung 2026

ONE Miele Finance: Integration ermöglicht konsistente Berichterstattung und effiziente Steuerung

Wie gelingt es einem global agierenden Traditionsunternehmen, eine über Jahrzehnte gewachsene, heterogene Finanzlandschaft grundlegend zu transformieren? Gruppen-Controller Arthur Harder zeigte, wie das Projekt in zwölf Monaten von der Konzeptionsphase in die operative Realität umgesetzt wurde. Aus seinen Projekterfahrungen hat er auch „Lessons learned“ und Empfehlungen für ähnliche Projekte weitergegeben.
S FRK 2026
S FRK 2026
Fachkonferenz Reporting & Konsolidierung 2026

Wie sehen moderne Lösungen für Reporting und Konsolidierung im Zeitalter von KI aus?

Antworten auf diese Frage bot die Fachkonferenz Reporting & Konsolidierung 2026. Unter dem Leitthema „The Intelligence Shift“ trafen sich Fach- und Führungskräfte aus Finance, Controlling und IT, um aktuelle Entwicklungen rund um Konsolidierung, Reporting und datengetriebene Unternehmenssteuerung zu diskutieren. Über die Highlights berichten wir in einer neuen Serie.
KI_programmierung code interface
KI_programmierung code interface
Künstliche Intelligenz

Performance-Hebel statt Kostentreiber: Warum KI-Projekte ohne Controlling-Unterstützung scheitern

Die Implementierung Künstlicher Intelligenz (KI) wird im Mittelstand oft noch als reines IT-Projekt missverstanden. Doch während die Technik meist schnell einsatzbereit ist, scheitert die nachhaltige Wertschöpfung an einer entscheidenden Hürde: der fehlenden Integration in das betriebswirtschaftliche Steuerungssystem. Kristoffer Ditz stellt in diesem Artikel vier typische Herausforderungen und den Lösungsansatz für das Controlling vor.
Controller Magazin 3/2026
Controller Magazin 3/2026
Controller Magazin Ausgabe 03/2026

KI & Analytics

Künstliche Intelligenz & Analytics werden auch das Controlling nachhaltig verändern. Im aktuellen Schwerpunktthema beleuchten Expertinnen und Experten Chancen und Herausforderungen gleichermaßen: von Governance und Erfolgsfaktoren, über Anforderungen an Daten und Zielbilder, bis hin zu praxiserprobten Anwendungen. Sie zeigen, wie das Controlling eine zentrale Navigationsrolle übernehmen kann, um den zielgerichteten Einsatz von KI zu gestalten.
Titelbild S CPMC 2026 SE 6 Tabelar Foundation Models
Titelbild S CPMC 2026 SE 6 Tabelar Foundation Models
6. CPMC Jahreskonferenz Performance Management & Controlling

Tabular Foundation Models: Neues KI-Werkzeug für datengetriebenes Performance Management

Tabular Foundation Models (TFM) stellen eine neue Generation künstlicher Intelligenz dar, die speziell auf strukturierte Unternehmensdaten ausgerichtet ist. Prof. Matthias D. Mahlendorf (Frankfurt School) erläuterte, welche unmittelbaren strategischen und operativen Implikationen sich darauf für CFOs und Finanzorganisationen ergeben.
Dr. Matthias Hauser
Dr. Matthias Hauser
6. CPMC Jahreskonferenz Performance Management & Controlling

Transformation des CFO-Bereichs bei der Deutschen Bank: KI-gestütztes Performance Management

Angesichts steigender Komplexität, wachsendem Profitabilitätsdruck und der zunehmenden Bedeutung von Künstlicher Intelligenz hat sich der CFO-Bereich der Private Bank der Deutschen Bank grundlegend verändert. CFO Dr. Matthias Hauser erläuterte den Weg von einer historisch gewachsenen, fragmentierten Steuerungslandschaft hin zu einem integrierten, datengetriebenen und KI-unterstützten Performance-Management-Modell.
Harald Klaiber, CFO von ebm-papst
Harald Klaiber, CFO von ebm-papst
6. CPMC Jahreskonferenz Performance Management & Controlling

Performance Management bei ebm-papst: Wertbeitrag strategischer Initiativen im Fokus

Vor dem Hintergrund operativer und strategischer Defizite hat die ebm-papst Gruppe eine umfassende Transformation eingeleitet. Harald Klaiber, CFO & Chief Transformation Officer der ebm-papst Gruppe, stellte das Transformations- und Steuerungskonzept des Unternehmens vor. Im Zentrum steht die konsequente Ausrichtung des Performance Managements auf den messbaren Wertbeitrag strategischer Initiativen.
Hanno Höhn zeigt, wie man Strategien zügig umsetzen kann
Hanno Höhn zeigt, wie man Strategien zügig umsetzen kann
6. CPMC Jahreskonferenz Performance Management & Controlling

Progress over Perfection: Wie Performance Management zur Triebkraft der Transformation wird

Unter dem Leitgedanken „Progress over Perfection“ zeigt Hanno Höhn, Chief Performance Officer des Filterherstellers MANN+HUMMEL, wie Performance Management zum Motor einer nachhaltigen Transformation werden kann. Entscheidend sei, nicht in Konzepten zu verharren, sondern Strategie in konkretes Handeln zu übersetzen: schnell, fokussiert und messbar. In der Podiumsdiskussion stand "Maßnahmenplanung über Budgetierung" im Fokus.
Dr. Kim Luisa Dillenberger bei der Begrüßung
Dr. Kim Luisa Dillenberger bei der Begrüßung
6. CPMC Jahreskonferenz Performance Management & Controlling

Controlling Forward: Wie Performance Management in turbulenten Zeiten zum Steuerungsanker wird

Wie kann Steuerung in einem Umfeld permanenter Unsicherheit neu ausgerichtet werden? Antworten auf diese Frage lieferten Prof. Dr. Ronald Gleich und Dr. Kim Luisa Dillenberger und die Referierenden auf der 6. Jahreskonferenz Performance Management & Controlling. Zahlreiche Praxisbeispiele zeigten: Transformation im Controlling ist möglich - und lieferten auch die Erfolgsfaktoren dafür.
Controller Magazin 1/2026
Controller Magazin 1/2026
Controller Magazin Ausgabe 01/2026

Wirksames Kostenmanagement

Kostenmanagement gewinnt in Zeiten wirtschaftlich rauer See wieder deutlich an Bedeutung. Es ist aber weit mehr als das Kürzen von Budgets – es geht um strategische Steuerung, Transparenz und die Fähigkeit, flexibel auf Veränderungen zu reagieren. Im Schwerpunktthema dieser Ausgabe beleuchten wir moderne Ansätze, die Kostenstrukturen sichtbar machen und Handlungsspielräume eröffnen.  Viele weitere Beiträge widmen sich dem KI-Einsatz im Controlling.
Wie sieht das Organisationssystem der Zukunft aus?
Wie sieht das Organisationssystem der Zukunft aus?
Wirtschaftspolitik

Wie umgehen mit den Folgen einer erratischen Wirtschaftspolitik?

Für Unternehmen sind verlässliche wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen entscheidend für langfristige Entscheidungen und Investitionen. Auf diesen Erfolgsfaktor müssen Unternehmen angesichts der sprunghaften Dekret-Politik in den USA aktuell verzichten. Aber auch in Deutschland und Europa leiden Firmen unter einem Hin und Her in der Wirtschaftspolitik, wie Prof. Dr. Ronald Gleich in seiner jüngsten Kolumne analysiert.
CM 06 2025
CM 06 2025
Controller Magazin Ausgabe 06/2025

Magic Numbers: Die besten Rezepte für ein zukunftsfähiges Reporting

Das Reporting ist ein gutes Beispiel dafür, dass auch in klassischen Themen hohe Dynamik und zahlreiche Innovationen stecken können. In Zeiten dynamischer Märkte, wachsender Datenmengen und steigender Anforderungen an Transparenz und Steuerung wird das Reporting zur strategischen Schlüsselkompetenz. Doch wie gelingt der Spagat zwischen Standardisierung und Flexibilität? Zwischen Automatisierung und Interpretation? Unsere Autorinnen und Autoren liefern dazu detaillierte Analysen, bewährte Konzepte und erfolgreiche Praxisbeispiele.
Zukunft des Controllings
Zukunft des Controllings
Zukunft des Controllings

Agilität gestaltet die Zukunft des Controllings

VUCA und BANI fordern eine Neuausrichtung der Controllinginstrumente. Gleichzeitig behalten die Kernfunktionen des Controllings - Planung, Steuerung, Koordination - weiterhin ihre Relevanz. Die Controllingfunktion entwickelt sich weiter zum Business Partner mit dem Fokus auf Wertorientierung, Effizienz und Innovation. Führungskräfte spielen hier eine zentrale Rolle. Sie begleiten den Paradigmenwechsel von klassisch zu agil und setzen auf einen menschenzentrierten Führungsstil.
Dr. Lars Grünert beim WHU Campus for Controlling
Dr. Lars Grünert beim WHU Campus for Controlling
WHU Campus for Controlling 2025

Kostenmanagement und Restrukturierung bei TRUMPF mit flexiblen und strukturellen Maßnahmen

Schwache Konjunktur, geopolitische Krisen, wachsender Wettbewerbsdruck aus Asien: Auch TRUMPF bekommt den Gegenwind zu spüren. Gruppen-CFO Dr. Lars Grünert erklärte in seinem Vortrag, wie die Finanzorganisation zunächst zu einem kontrollierenden Kostenmanagement und später zu einer Restrukturierung beitrug, um das Unternehmen inmitten der externen Turbulenzen zu stärken.
Robald Gleich bei der 3. Jahreskonferenz
Robald Gleich bei der 3. Jahreskonferenz
Controlling-Standards

Controlling-Standards: Orientierung zur Etablierung eines modernen Controllings

Controller-Leitbild und Controlling-Prozessmodell der International Group of Controlling (IGC) sind zwei der wichtigsten Controlling-Standards. In seiner Kolumne schildert Prof. Dr. Ronald Gleich den Hintergrund ihrer Entstehung, die Weiterwicklung in den letzten Jahrzehnten und die Anwendung in der Praxis. Außerdem gibt er einen Ausblick auf das neue IGC-Prozessmodell, das in 2026 veröffentlicht werden wird.
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Verstehen und anwenden: KI und Data Science
Künstliche Intelligenz und Data Science verstehen und anwenden

Revolutionieren Sie Ihr Controlling mit KI und Data Science! Lernen Sie, wie Sie Tools wie Excel, Python & KNIME nutzen, KI-Agents in Forecasting und Reporting einsetzen und datengetriebene Methoden erfolgreich integrieren. Mit Best Practices zur sicheren Anwendung.
Wettbewerbsfähig bleiben: Controlling von Transformation
Controlling und Management von Transformation und Turnarounds

Das Buch ist ein umfassender Leitfaden für Unternehmen, die ihre Geschäftsmodelle anpassen müssen, um in einem sich verändernden Marktumfeld erfolgreich zu bleiben. Dazu liefert es Werkzeuge und Konzepte für die Implementierung von Transformationsprojekten.
Entscheidungen vorbereiten: Business Cases im Controlling
Business Cases im Controlling

Fassen Sie in Ihrem Business Case alle relevanten Informationen eines Projekts, einer Investition oder einer Produktentwicklung übersichtlich zusammen. Überzeugen Sie durch logische Argumentation und aussagekräftiges Zahlenmaterial, um von Entscheidungsträgern "grünes Licht" zu bekommen.
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