Analyse- und Planungsplattformen sind Softwarelösungen, die Unternehmen dabei unterstützen, Daten zu sammeln, zu analysieren und darauf basierend fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen. Das Praxisbuch "Controlling mit der SAP Analytics Cloud" erläutert anhand von zahlreichen Beispielen, wie die Planungs- und Analysetransformation bewältigt und ein modernes Controlling mit der SAP Analytics Cloud ausgestaltet wird.

Klein/Oehler: Controlling mit der SAP Analytics Cloud

Das Self-Service Business Analytics Tool "SAP Analytics Cloud" hat sich zu einer der weltweit führenden Analyse- und Planungsplattformen entwickelt. In der 2023 veröffentlichten Neuerscheinung von Prof. Dr. Andreas Klein und Prof. Dr. Karsten Oehler wird die Software grundlegend vorgestellt. Es wird beschrieben, wie diese cloudbasierte Lösung effektiv genutzt wird und darauf basierend fundierte Geschäftsentscheidungen getroffen werden können.

Zudem erhalten Sie wissenswerte Informationen zu Themen wie erweiterte Planung (xP&A), Nachhaltigkeitscontrolling, strategische Finanzsimulation und Predictive Analytics auf Basis von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen. Zahlreiche Praxisbeispiele und Erfahrungsberichte zeigen, wie dieses Softwarelösung in anderen Unternehmen bereits erfolgreich eingesetzt wird.

Inhalt

Integrierte Analyse und Planung mit der SAP Analytics Cloud

Treiberbasierte Simulation in der integrierten Planung

Den neutralen Blick der Daten mit dem Wissen der Fachbereiche kombinieren

Kontinuierliche strategische Finanzplanung mit der SAP Analytics Cloud

Predictive Analytics auf Basis von KI und maschinelles Lernen

Besondere Anforderungen im Sustainability Controlling

Central Forecasting @Corporate Controlling bei der SAP

Praxisbeispiele von Viega, DB Schenker, Freudenberg und Lonza

Die Herausgeber

Prof. Dr. Andreas Klein lehrt seit 2003 Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Controlling & International Accounting an der SRH Hochschule Heidelberg und verfügt über mehrjährige Erfahrung in einer internationalen Beratungsgesellschaft. Er ist Mitherausgeber der Schriftenreihe "Der Controlling-Berater" und als Unternehmensberater und Referent in der Industrie- und Dienstleistungsbranche tätig.

Prof. Dr. Karsten Oehler ist Domain-Experte für Advanced Analytics und Solution Architect bei der Targetic in Unterschleißheim sowie Professor für Rechnungswesen und Controlling an der Provadis School of International Management and Technology in Frankfurt. Zuvor war er über 20 Jahre als Product Manager, Marketing Vice President und Berater für Controlling-Software in verschiedenen Unternehmen tätig. Er hat mehrere Bücher über DV-gestütztes Rechnungswesen und Business Intelligence veröffentlicht und referiert regelmäßig auf Kongressen und Seminaren.

Die Autorinnen und Autoren verfügen über eine umfassende Expertise in der Anwendung von SAP Analytics Cloud und kommen aus der Unternehmenspraxis, der Beratung sowie von SAP selbst.

Bibliografische Angaben

Klein/Oehler: Controlling mit der SAP Analytics Cloud, 1. Auflage 2023, 250 Seiten, als Hardcover (ISBN 978-3-648-17370-1), Bestell-Nr. E10977, 89,99 EUR.

Weitere Informationen.