03.02.2016 | Veranstaltungskalender

Bild: ICV

„Planung und Steuerung im Zeitalter der digitalen Transformation: Veränderung. Impulse. Chancen“ – unter diesem Motto steht der diesjährige Congress der Controller. Die Veranstaltung des Internationalen Controller Vereins gibt Antworten auf die zahlreichen Fragen zu Industrie 4.0, Big Data, Business Analytics, Datenschutz und -sicherheit, denen sich die Controller stellen müssen.

Digitalisierung, Umsatzsicherung, Effizienzsteigerung

Wer heute die digitale Transformation verpasst, steckt spätestens morgen in Schwierigkeiten. Viele Unternehmen haben dies begriffen und wollen 2016 den Transformationsprozess systematisch in Angriff nehmen. Auf dem Congress der Controller 2016 präsentieren deshalb zahlreiche Referenten Unternehmensbeispiele, berichten über ihre Erfahrungen und geben wertvolle Empfehlungen zu den Dos and Don’ts in Digitalisierungsprojekten. Weiterhin im Fokus stehen Maßnahmen zur Umsatzsicherung und Effizienzsteigerung.

Die drei parallelen Themenzentren am Montagnachmittag umfassen folgende Schwerpunkte:

•Controller's Hot Topics - Open Space

•Predictive / Business Analytics: Auswirkungen auf das Controlling

•Das Controlling auf dem Weg von der Internationalisierung zur Globalisierung

Am Vormittag des 25. Aprils wird außerdem der ControllerPreis 2016 verliehen.

Termin und Ort

25.–26. April 2015 im CongressCentre im Hotel "The Westin Grand", München

Teilnahmegebühren

Für Mitglieder des ICV: 1.100 EUR

Für Nichtmitglieder: 1.300 EUR

Bei Anmeldungen bis zum 15. Februar 2016 erhalten Teilnehmer einen Frühbucherrabatt von 50 EUR.

Veranstalter und Anmeldung

Internationaler Controller Verein eV,

Münchner Str. 8, D-82237 Wörthsee

Tel. +49 - (0) 8153 - 88 974- 20 / Fax: +49 - (0) 8153 - 88 974-31

E-Mail: verein@icv-controlling.com oder online