Serie 16.05.2019 Congress der Controller 2019

Wie können die Chancen der Digitalisierung genutzt und ihre Risiken abgewendet werden? Auf dem Congress der Controller am 13. und 14. Mai in München wollten über 550 Controlling- und Finance-Experten Antworten auf diese Fragen hören. Die Optionen für Unternehmen und Menschen wurden konkret beschrieben und an vielen Beispielen, unter anderem den Gewinnern des Controlling Excellence Award erläutert.mehr