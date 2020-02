Wie Mehrfachdiagramme in Berichten dargestellt werden können

Mehrfachdiagramme bzw. englisch Small Multiples werden als Serie gleichartiger Diagramme definiert. Diese Serie kann grundsätzlich aus den unterschiedlichen klassischen Diagrammtypen bestehen.

Mehrfachdiagramme zur Informationsverdichtung nutzen

In der Praxis werden einzelne Diagramme oft sehr groß dargestellt. Dies hat zur Folge, dass Berichte sehr viele Seiten umfassen bzw. Dashboards viele Verlinkungen benötigen. Mehrfachdiagramme sind ein probates Mittel, um Informationen zu verdichten, was zudem den Vergleich der Diagramme untereinander unterstützt.

Die obige Abbildung zeigt beispielhaft ein Mehrfach-Säulendiagramm zur Visualisierung eines Trends in Kombination mit strukturellen Informationen (Entwicklung von Segmenten im Zeitverlauf).

Small Multiples einheitlich skalieren

Bei Mehrfachdiagrammen ist darauf zu achten, dass die in einer Übersicht kombinierten Diagramme miteinander verglichen werden können. Dabei ist auf eine einheitliche Skalierung zu achten. Sollte es nicht möglich sein, eine einheitliche Skalierung für alle Diagramme zu verwenden, sollten zumindest alle Diagramme in einer Reihe die gleiche Skalierung aufweisen. Unterschiede müssen in diesem Fall über die Darstellung der Achse (mit Anfangs- und Endwert) beim jeweils ersten Diagramm in einer Reihe erkenntlich gemacht werden.

Soll neben den einzelnen Segmenten auch die Summe dargestellt werden, kann eine einheitliche Skalierung oft nicht eingehalten werden. Das sollte durch entsprechende Kennzeichnung sichtbar gemacht werden. Folgende Abbildung zeigt ein Mehrfach-Balkendiagramm, in dem bspw. die Gesamtkosten und die einzelnen Kostenkategorien einzelner Werke miteinander verglichen werden. Die andere Skalierung bei den Gesamtkosten wird durch eine dunklere Farbe kenntlich gemacht:

Bild: Internationaler Controller Verein

Mehrfach-Liniendiagramme gestalten

Folgende Abbildung zeigt noch beispielhaft ein Mehrfach-Liniendiagramm, in dem die Ist-Produktionsleistung einzelner Werke untereinander und mit dem jeweiligen (konstanten) Planwert verglichen wird. Die Spartensumme im rechten unteren Feld ist bewusst grau hinterlegt, um auf die spezielle Stellung als Gesamtwert und die andere Skalierung hinzuweisen.

Bild: Internationaler Controller Verein

