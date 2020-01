Unterschiedliche Diagrammtypen in einem Diagramm kombinieren

Ein kombinierter Diagrammtyp vereint 2 unterschiedliche Diagrammtypen in einem Diagramm. Dies ermöglicht eine bewusste Unterscheidung zweier oder mehrerer Datenreihen (z. B. geplante und aktuelle Werte). Häufig handelt es sich dabei um eine Kombination aus Linien und Säulen.

In der obigen Abbildung werden die Ist-Werte in Säulen dargestellt. In Kombination dazu gibt es Linien für Plan und Vorschau (Forecast). Bei Bedarf können auch mehrere Linien für mehrere (aktualisierte) Vorschaurechnungen abgebildet werden, z. B. Vorschau 1 nach dem ersten Quartal, Vorschau 2 nach dem 2. Quartal und Vorschau 3 nach dem 3. Quartal eines Jahres.

Kombinierte Diagramme

Bei kombinierten Diagrammen ist die Versuchung groß, zwei unterschiedliche Skalen in einem Diagramm zu kombinieren (z. B. absolute Werte und eine prozentuelle Entwicklung). Allerdings gilt hier dieselbe Regel, wie bereits weiter vorne beschrieben: Die Verwendung von unterschiedlichen Skalen sollte vermieden werden.

Kombinierte Diagramme laufen rasch Gefahr, überfrachtet und damit schwer lesbar zu werden. Im Zweifel sollten die Datenreihen in getrennten Diagrammen dargestellt werden.

Tipp: Verzichten Sie bei kombinierten Diagrammen auf eine Sekundärachse. Kombinieren Sie nicht zu viele Datenreihen in einem Diagramm.

