Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Finanzberichterstattung ist für immer mehr Unternehmen von großer Relevanz. Eine aktuelle Studie zeigt, dass fast alle Unternehmen in naher Zukunft KI hier einsetzen wollen.

Die Beratungsgesellschaft KPMG hat für die Studie "AI in financial reporting and audit: Navigating the new era" 1.800 Finanzexpertinnen und -experten aus sechs Branchen und zehn Ländern befragt. An der Umfrage nahmen 300 Unternehmen aus Deutschland teil. Die Ergebnisse zeigen, wie schnell KI auch im Finanzbereich ankommt:

Die überwältigende Mehrheit der Umfrageteilnehmer (99 Prozent) plant in knapp drei Jahren den Einsatz von KI.

73 Prozent nutzen bzw. testen KI bereits.

Für den technologischen Fortschritt investieren viele Unternehmen ein erhebliches Budget: Im Schnitt sind knapp 10 Prozent des gesamten IT-Budgets für KI-Technologien vorgesehen.

"KI in der Finanzberichterstattung ist inzwischen als strategische Technologie in den Unternehmen angekommen. Diese Entwicklung wird rasant fortschreiten, wir erleben einen Übergang vom digitalen Zeitalter ins Zeitalter der KI," erklärt Sebastian Stöckle, Partner, Audit bei KPMG.

Was erhoffen sich Unternehmen vom KI-Einsatz?

Die hohen Investitionen sind auch mit hohen Erwartungen an den Einsatz von KI verbunden:

65 Prozent gehen davon aus, Trends und mögliche Auswirkungen auf ihr Geschäft noch besser vorherzusagen.

60 Prozent erhoffen sich Erkenntnisse zu möglichen Risiken in Echtzeit.

57 Prozent versprechen sich bessere datengestützte Entscheidungen und eine höhere Datengenauigkeit.

Hürden bei der Implementierung von KI

Obwohl sich die Umfrageteilnehmer viele Vorteile durch die Anwendung von KI erhoffen, gibt es noch einige Stolpersteine zu bewältigen:

Hindernisse und Bedenken beim KI-Einsatz Datenschutz und -sicherheit

Fehlendes Know-how und qualifizierte Mitarbeiter

Unzureichende Finanzierung

Einzuhaltende Regulierung

Risiko des vom Menschen unüberwachten Einsatzes von Algorithmen

Zweifel an der Genauigkeit der Ergebnisse

KI-Pioniere sind Telekommunikations- und Technologieunternehmen

Größere Unternehmen punkten bei der Geschwindigkeit der Implementierung neuer Technologien. Doch es kommt auch darauf an, in welchem Bereich das Unternehmen tätig ist. Einige Branchen konnten bereits große Fortschritte bei der Einführung von KI machen:

Bild: Sylvia Meier/Studiendaten KPMG

Erfolgreiche Einführung von KI

So vielversprechend KI-Technologien in der Finanzberichterstattung auch sind: Unternehmen müssen noch einige Hürden nehmen, damit die Umsetzung auch tatsächlich ein Erfolg wird.

"Die Herausforderungen bei der Einführung von KI in der Finanzberichterstattung sind vielfältig. Hier sollten die Unternehmen fachliche Beratung hinzuziehen. Das beginnt beim Management der Daten, geht über die Wahl von geeigneten Kooperationspartnern und endet bei regulatorischen Fragestellungen", empfiehlt Sebastian Stöckle.