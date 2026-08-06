Reporting umfasst die systematische Aufbereitung, Analyse und Kommunikation betrieblicher Kennzahlen und Informationen. Es dient dazu, wirtschaftliche Entwicklungen transparent darzustellen, Plan-Ist-Abweichungen zu identifizieren und Entscheidungsgrundlagen für Management, Aufsichtsorgane und externe Stakeholder bereitzustellen.

Auf den Haufe-Portalen Controlling, Finance, Recht und Sustainability finden Fach- und Führungskräfte fundierte Fachbeiträge, methodische Einordnungen, Arbeitshilfen und rechtliche Kommentierungen zum Aufbau, zur Struktur und zur Weiterentwicklung von Reporting-Systemen.

Weitere Informationen und Hintergründe zum Thema Reporting finden Sie auf der entsprechenden Wissensseite .

Reporting auf dem Portal Controlling

Auf dem Newsportal Haufe Controlling steht das interne Management-Reporting im Mittelpunkt. Das Portal richtet sich an Controller*innen, Finanzverantwortliche und Geschäftsleitung und bietet praxisnahe Inhalte zur Entwicklung und Optimierung von Berichtssystemen.

Aufbau von Management-Reports und Kennzahlensystemen

Haufe Controlling erläutert, wie Management-Reports strukturiert aufgebaut werden und welche Kennzahlen für unterschiedliche Entscheidungsebenen relevant sind. Fachbeiträge behandeln die Entwicklung von Kennzahlensystemen, die Definition von Zielgrößen sowie die Integration von Plan-, Ist- und Forecast-Daten. Praxisbeispiele zeigen, wie Berichte adressatengerecht aufbereitet und visuell strukturiert werden.

Abweichungsanalysen und Steuerungsimpulse

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Analyse von Plan-Ist-Abweichungen und der Ableitung von Steuerungsmaßnahmen. Das Portal stellt Methoden zur Ursachenanalyse dar und erläutert, wie Reporting zur Früherkennung von Risiken und zur Performance-Steuerung eingesetzt wird. Rechenbeispiele unterstützen bei der praktischen Anwendung von Deckungsbeitrags- und Rentabilitätsanalysen im Reporting-Kontext.

Reporting auf dem Portal Finance

Auf dem Newsportal Haufe Finance wird Reporting im Zusammenhang mit Rechnungswesen, Jahresabschluss und finanzieller Unternehmenssteuerung behandelt.

Finanzreporting und Jahresabschluss

Haufe Finance bietet Fachbeiträge zur Erstellung von Finanzreports auf Basis von Bilanz- und GuV-Daten. Erläutert werden Struktur, Inhalt und Aussagekraft von Monats-, Quartals- und Jahresberichten. Beiträge zeigen, wie Abschlusszahlen analysiert und in aussagekräftige Finanzberichte überführt werden. Arbeitshilfen unterstützen bei der systematischen Aufbereitung von Finanzkennzahlen.

Liquiditäts- und Investitionsreporting

Darüber hinaus behandelt das Portal die Berichterstattung zu Liquidität, Cashflow und Investitionen. Fachbeiträge erläutern, wie Liquiditätsentwicklungen dokumentiert und Investitionsprojekte hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Risiko bewertet werden. Reporting wird dabei als Instrument zur Sicherstellung der finanziellen Stabilität eingeordnet.

Reporting auf dem Portal Recht

Auf dem Newsportal Haufe Recht steht das Reporting im Kontext gesetzlicher Offenlegungs- und Dokumentationspflichten.

Offenlegungs- und Berichtspflichten

Haufe Recht kommentiert gesetzliche Berichtspflichten, insbesondere im Zusammenhang mit Jahresabschluss, Lagebericht und Offenlegung im Bundesanzeiger. Beiträge ordnen die rechtlichen Anforderungen an Inhalt, Form und Fristen der Berichterstattung ein und erläutern die Verantwortlichkeiten von Geschäftsführung und Vorstand.

Haftungsrisiken und Compliance-Bezug

Darüber hinaus werden Haftungsfragen im Zusammenhang mit fehlerhafter oder unvollständiger Berichterstattung behandelt. Das Portal erläutert, welche rechtlichen Konsequenzen sich aus unzutreffenden Angaben ergeben können und wie interne Kontrollsysteme zur Sicherstellung korrekter Reports beitragen.

Reporting auf dem Portal Sustainability

Auf dem Newsportal Haufe Sustainability wird Reporting im Zusammenhang mit Nachhaltigkeits- und ESG-Berichterstattung behandelt.

Nachhaltigkeits- und ESG-Reporting

Haufe Sustainability stellt Beiträge zur nichtfinanziellen Berichterstattung bereit, insbesondere zu ESG-Kriterien und regulatorischen Anforderungen wie der CSRD. Erläutert werden Berichtspflichten, Strukturvorgaben und inhaltliche Anforderungen an Nachhaltigkeitsberichte. Praxisbeiträge zeigen, wie ökologische und soziale Kennzahlen erhoben und in strukturierte Reports integriert werden.

Integration in bestehende Berichtssysteme

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Einbindung von Nachhaltigkeitskennzahlen in bestehende Reporting- und Controllingsysteme. Fachbeiträge erläutern, wie finanzielle und nichtfinanzielle Informationen zusammengeführt und konsistent dargestellt werden können.

Reporting ist ein zentrales Instrument moderner Unternehmenssteuerung. Es schafft Transparenz, unterstützt fundierte Entscheidungen und gewährleistet die Einhaltung gesetzlicher Berichtspflichten.