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Reporting

Kennzahlen (1)
Bild: Haufe Online Redaktion

Reporting umfasst die systematische Aufbereitung, Analyse und Kommunikation betrieblicher Kennzahlen und Informationen. Es dient dazu, wirtschaftliche Entwicklungen transparent darzustellen, Plan-Ist-Abweichungen zu identifizieren und Entscheidungsgrundlagen für Management, Aufsichtsorgane und externe Stakeholder bereitzustellen. 

Auf den Haufe-Portalen Controlling, Finance, Recht und Sustainability finden Fach- und Führungskräfte fundierte Fachbeiträge, methodische Einordnungen, Arbeitshilfen und rechtliche Kommentierungen zum Aufbau, zur Struktur und zur Weiterentwicklung von Reporting-Systemen.

Weitere Informationen und Hintergründe zum Thema Reporting finden Sie auf der entsprechenden Wissensseite .

Reporting auf dem Portal Controlling

Auf dem Newsportal Haufe Controlling steht das interne Management-Reporting im Mittelpunkt. Das Portal richtet sich an Controller*innen, Finanzverantwortliche und Geschäftsleitung und bietet praxisnahe Inhalte zur Entwicklung und Optimierung von Berichtssystemen.

Aufbau von Management-Reports und Kennzahlensystemen

Haufe Controlling erläutert, wie Management-Reports strukturiert aufgebaut werden und welche Kennzahlen für unterschiedliche Entscheidungsebenen relevant sind. Fachbeiträge behandeln die Entwicklung von Kennzahlensystemen, die Definition von Zielgrößen sowie die Integration von Plan-, Ist- und Forecast-Daten. Praxisbeispiele zeigen, wie Berichte adressatengerecht aufbereitet und visuell strukturiert werden.

Abweichungsanalysen und Steuerungsimpulse

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Analyse von Plan-Ist-Abweichungen und der Ableitung von Steuerungsmaßnahmen. Das Portal stellt Methoden zur Ursachenanalyse dar und erläutert, wie Reporting zur Früherkennung von Risiken und zur Performance-Steuerung eingesetzt wird. Rechenbeispiele unterstützen bei der praktischen Anwendung von Deckungsbeitrags- und Rentabilitätsanalysen im Reporting-Kontext.

Reporting auf dem Portal Finance

Auf dem Newsportal Haufe Finance wird Reporting im Zusammenhang mit Rechnungswesen, Jahresabschluss und finanzieller Unternehmenssteuerung behandelt.

Finanzreporting und Jahresabschluss

Haufe Finance bietet Fachbeiträge zur Erstellung von Finanzreports auf Basis von Bilanz- und GuV-Daten. Erläutert werden Struktur, Inhalt und Aussagekraft von Monats-, Quartals- und Jahresberichten. Beiträge zeigen, wie Abschlusszahlen analysiert und in aussagekräftige Finanzberichte überführt werden. Arbeitshilfen unterstützen bei der systematischen Aufbereitung von Finanzkennzahlen.

Liquiditäts- und Investitionsreporting

Darüber hinaus behandelt das Portal die Berichterstattung zu Liquidität, Cashflow und Investitionen. Fachbeiträge erläutern, wie Liquiditätsentwicklungen dokumentiert und Investitionsprojekte hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Risiko bewertet werden. Reporting wird dabei als Instrument zur Sicherstellung der finanziellen Stabilität eingeordnet.

Reporting auf dem Portal Recht

Auf dem Newsportal Haufe Recht steht das Reporting im Kontext gesetzlicher Offenlegungs- und Dokumentationspflichten.

Offenlegungs- und Berichtspflichten

Haufe Recht kommentiert gesetzliche Berichtspflichten, insbesondere im Zusammenhang mit Jahresabschluss, Lagebericht und Offenlegung im Bundesanzeiger. Beiträge ordnen die rechtlichen Anforderungen an Inhalt, Form und Fristen der Berichterstattung ein und erläutern die Verantwortlichkeiten von Geschäftsführung und Vorstand.

Haftungsrisiken und Compliance-Bezug

Darüber hinaus werden Haftungsfragen im Zusammenhang mit fehlerhafter oder unvollständiger Berichterstattung behandelt. Das Portal erläutert, welche rechtlichen Konsequenzen sich aus unzutreffenden Angaben ergeben können und wie interne Kontrollsysteme zur Sicherstellung korrekter Reports beitragen.

Reporting auf dem Portal Sustainability

Auf dem Newsportal Haufe Sustainability wird Reporting im Zusammenhang mit Nachhaltigkeits- und ESG-Berichterstattung behandelt.

Nachhaltigkeits- und ESG-Reporting

Haufe Sustainability stellt Beiträge zur nichtfinanziellen Berichterstattung bereit, insbesondere zu ESG-Kriterien und regulatorischen Anforderungen wie der CSRD. Erläutert werden Berichtspflichten, Strukturvorgaben und inhaltliche Anforderungen an Nachhaltigkeitsberichte. Praxisbeiträge zeigen, wie ökologische und soziale Kennzahlen erhoben und in strukturierte Reports integriert werden.

Integration in bestehende Berichtssysteme

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Einbindung von Nachhaltigkeitskennzahlen in bestehende Reporting- und Controllingsysteme. Fachbeiträge erläutern, wie finanzielle und nichtfinanzielle Informationen zusammengeführt und konsistent dargestellt werden können.

Reporting ist ein zentrales Instrument moderner Unternehmenssteuerung. Es schafft Transparenz, unterstützt fundierte Entscheidungen und gewährleistet die Einhaltung gesetzlicher Berichtspflichten.

Monika Heldenberg
Monika Heldenberg
Fachkonferenz Reporting & Konsolidierung 2026

Eine Datenbasis statt zwei Welten: Wie die Harmonisierung von internem und externem Rechnungswesen gelingt

Wie lassen sich internes und externes Rechnungswesen auf einer gemeinsamen Datenbasis vereinen und gleichzeitig manuelle Abstimmungen, Medienbrüche sowie doppelte Datenpflege reduzieren? Monika Heldenberg von der Schörghuber-Gruppe zeigte, wie ein klar definiertes Zielbild, harmonisierte Datenstrukturen und eine integrierte EPM-Plattform zu mehr Effizienz, Transparenz und Steuerungsfähigkeit führen.
Wagner, Florian
Wagner, Florian
KI-Experten-Interview (Teil 1)

„Der Nutzen von KI entsteht nicht durch Software, sondern durch saubere Prozesse, hochwertige Daten und fachliche Klarheit.“

Viele Unternehmen setzen große Erwartungen in KI-gestützte Lösungen für das Controlling – und erleben herbe Enttäuschungen. Florian Wagner, Geschäftsführer der Zendigma GmbH, erklärt, warum eine ganzheitliche KI-Unterstützung im Controlling vor allem eine Frage der Grundlagen ist: saubere Prozesse, konsistente Daten und ein klares Verständnis des Werteflusses. Dabei räumt er mit einem weit verbreiteten Irrtum auf.
François Merliot (l.) und Philipp Gerasimenko von Sandoz (r.)
François Merliot (l.) und Philipp Gerasimenko von Sandoz (r.)
Fachkonferenz Reporting & Konsolidierung 2026

Konsolidierung 2.0 bei Sandoz: Neuausrichtung der Konzernkonsolidierung nach dem Spin-off

Mit dem Spin-off von Novartis musste Sandoz seine Finanzberichterstattung in kürzester Zeit neu aufstellen. François Merliot, Head of Consolidation & Reporting und Philipp Gerasimenko, Head of Financial Consolidation zeigten, wie es gelungen ist, eine moderne und integrierte Konsolidierungs- und Reporting-Lösung zu etablieren – und warum dabei insbesondere Datenintegration und klare Prozesse entscheidend waren.
ONE Miele Finance
ONE Miele Finance
Fachkonferenz Reporting & Konsolidierung 2026

ONE Miele Finance: Integration ermöglicht konsistente Berichterstattung und effiziente Steuerung

Wie gelingt es einem global agierenden Traditionsunternehmen, eine über Jahrzehnte gewachsene, heterogene Finanzlandschaft grundlegend zu transformieren? Gruppen-Controller Arthur Harder zeigte, wie das Projekt in zwölf Monaten von der Konzeptionsphase in die operative Realität umgesetzt wurde. Aus seinen Projekterfahrungen hat er auch „Lessons learned“ und Empfehlungen für ähnliche Projekte weitergegeben.
S FRK 2026
S FRK 2026
Fachkonferenz Reporting & Konsolidierung 2026

Wie sehen moderne Lösungen für Reporting und Konsolidierung im Zeitalter von KI aus?

Antworten auf diese Frage bot die Fachkonferenz Reporting & Konsolidierung 2026. Unter dem Leitthema „The Intelligence Shift“ trafen sich Fach- und Führungskräfte aus Finance, Controlling und IT, um aktuelle Entwicklungen rund um Konsolidierung, Reporting und datengetriebene Unternehmenssteuerung zu diskutieren. Über die Highlights berichten wir in einer neuen Serie.
Abb 1 Akber Beitrag
Abb 1 Akber Beitrag
Best Practice im Controlling

Was die Controller-Welt von der Aviation-Branche lernen kann

In der Aviation-Branche können bereits kleinere externe oder interne Störungen den operativen Betrieb und damit auch finanzielle Kennzahlen massiv beeinflussen. Das Controlling hat sich auf diese Herausforderungen durch engen Kontakt zum operativen Bereich und Echtzeitanalysen eingestellt. Dr. Akber Dost stellt die vier Impulse vor, die auch für Controller anderer Branchen wertvoll sind.
Umfrage Wissensmanagement
Umfrage Wissensmanagement
Teilnehmende gesucht:

Wie weit ist Ihr Unternehmen beim Einsatz von KI und Automatisierung im Reporting und Forecasting?

Der Einsatz von Automatisierung und KI im Reporting und Forecasting nimmt zu, jedoch unterscheiden sich Unternehmen weiterhin deutlich hinsichtlich Datenbasis, Systemunterstützung, Automatisierungsgrad und Transparenz der Ergebnisse. Für die Studie „KI und Automatisierung im Reporting und Forecasting“ sucht der Internationale Controller Verein (ICV) daher Fach- und Führungskräfte aus dem Controlling, die ihre Expertise weitergeben wollen.
Controlling Logik außerhalb des ERP
Controlling Logik außerhalb des ERP
Steuerungsparadox nach S/4HANA-Transformation

Warum Excel nach der ERP-Transformation zurückkehrt – und was Controller dagegen tun können

Warum verschwinden Excel-Dateien selbst nach milliardenschweren ERP-Transformationen nicht? Der Beitrag zeigt anhand konkreter Praxisfälle, wo moderne ERP-Systeme an ihre Grenzen stoßen – und wie Controller die Lücke zwischen Buchung und Steuerung schließen können. Stefan Maxones, Berater für Finance Transformation, liefert Antworten.
Lettau, Laura
Lettau, Laura
Spend Management

Prävention statt Korrektur: Wie KI Finance-Teams vom Kontrolleur zum Steuerungsorgan macht

Wenn der Beleg im Finance-Team ankommt, ist das Geld meist schon ausgegeben. Im klassischen Workflow-Modell wird im Nachhinein geprüft – und dann kann nicht mehr gesteuert werden. Künstliche Intelligenz ermöglicht heute einen anderen Ansatz: Ausgaben werden gesteuert, bevor sie entstehen. Laura Lettau, erklärt, was das konkret bedeutet – und warum Compliance dabei keine Einschränkung ist, sondern eine Voraussetzung.
Titelbild Maxones Beitrag
Titelbild Maxones Beitrag
Optimierung des Reportings

Warum Reporting-Anpassungen im Unternehmen so lange dauern - ... und was Controller konkret tun können

Moderne Reportingsysteme sind vorhanden — und trotzdem wartet das Controlling monatelang auf eine neue Kennzahl. Das ist kein Technologieproblem, sondern ein Organisationsproblem. Stefan Maxones zeigt, warum Reporting in den meisten Unternehmen keinen Product Owner hat. Dazu stellt er 5 Maßnahmen vor, mit denen Controller:innen dieses Defizit beseitigen können.
Haufe Controlling Vordenker Podcast
Haufe Controlling Vordenker Podcast
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Business Transformation im CFO-Bereich: Erfolgsfaktoren für S/4HANA, Reporting und Governance

Business Transformation im CFO-Bereich bedeutet heute weit mehr als die Einführung eines neuen Systems. Umgekehrt setzt die erfolgreiche Einführung neuer Systeme wie S/4HANA auch eine Transformation von Organisation und Prozessen voraus. In dieser Folge von Controlling Vordenker spricht Prof. Dr. Mischa Seiter mit Dr. Kristina Strack von SET Management Consulting über aktuelle Herausforderungen und Erfolgsfaktoren von Finance-Transformationen.
Titelbild S PFK 2025 SE 6 Juniper
Titelbild S PFK 2025 SE 6 Juniper
Planungsfachkonferenz 2025

Strategische Planung bei Uniper: von Excel zu SAC

Strategische Planung bis 2050 – Wow! Bisher wurde dieser Prozess bei Uniper mit Excel realisiert. Um die typischen Probleme zu lösen, hat Uniper nun eine moderne SAC-Planungslösung eingeführt. Damit können bisher unterschiedliche Planungsansätze vereinheitlicht sowie mithilfe von Treibern flexibel Szenarien modelliert werden. Ruth Schilling und Daniel Sommer stellten das Vorgehen für das Segment „Greener Commodities“ vor.
Gehirn KI Cloud Digitalisierung Netzwerk
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Controlling rockt!

Möge der Bot mit dir sein - Controlling im Zeitalter des Cyber-Kollegen

Künstliche Intelligenz revolutioniert das Controlling, indem sie nicht nur Tools bereitstellt, sondern zunehmend Teamrollen übernimmt. Eine Studie zeigt, dass KI wie ChatGPT Einzelpersonen auf Augenhöhe mit Teams arbeiten lässt – effizienter und mit besserer Stimmung. Das Fazit von Prof. Nicole Jekel: Controller müssen sich anpassen: KI automatisiert Routinen, während der Mensch kritisches Denken, Kontextbewertung und Kommunikation beibehält.
CM 06 2025
CM 06 2025
Controller Magazin Ausgabe 06/2025

Magic Numbers: Die besten Rezepte für ein zukunftsfähiges Reporting

Das Reporting ist ein gutes Beispiel dafür, dass auch in klassischen Themen hohe Dynamik und zahlreiche Innovationen stecken können. In Zeiten dynamischer Märkte, wachsender Datenmengen und steigender Anforderungen an Transparenz und Steuerung wird das Reporting zur strategischen Schlüsselkompetenz. Doch wie gelingt der Spagat zwischen Standardisierung und Flexibilität? Zwischen Automatisierung und Interpretation? Unsere Autorinnen und Autoren liefern dazu detaillierte Analysen, bewährte Konzepte und erfolgreiche Praxisbeispiele.
Reporting und Konsolidierung: Philipp Claussen
Reporting und Konsolidierung: Philipp Claussen
Fachkonferenz Reporting & Konsolidierung 2025

Modernisierung der globalen Finanzsysteme und des Reportings bei McDonald’s

McDonald’s begegnete ineffizienten Prozessen und mangelnder Standardisierung im Reporting mit der Einführung moderner Systeme und Data Analytics. Ziel war es, Transparenz, Datenqualität und Geschwindigkeit in der Finanzberichterstattung deutlich zu verbessern. Besonders stach der nutzerzentrierte Reporting-Ansatz hervor, den Philipp Claussen vorstellte.
Jens Gräf Titelbild
Jens Gräf Titelbild
Fachkonferenz Reporting & Konsolidierung 2025

Impulse und Innovationen für Reporting und Konsolidierung

Unter dem Motto „Insights at the Speed of Change“ fand im Mai 2025 die 20. Fachkonferenz Reporting & Konsolidierung statt. Auf der von Horváth ausgerichteten Tagung tauschten sich Fach- und Führungskräfte über aktuelle Trends, Technologien und Best Practices in der Welt der Konsolidierung und des Reportings aus. Über die Vorträge berichten wir in einer neuen Serie.
Reporting mit Power BI
Reporting mit Power BI
In eigener Sache

Reporting mit Power BI: die vier wichtigsten Analysen gekonnt umsetzen

Vier Standardberichte decken im Controlling einen Großteil des Reportings ab und folgen dabei jeweils klaren Mustern. Diese lassen sich auch mit Power BI darstellen. In diesem Online-Seminar-Paket lernen die Teilnehmenden durch Live-Demos anhand von typischen Anwendungsbeispielen, wie sie Ihre Daten vorbereiten und welche Kalkulationsfunktionen sie einsetzen müssen, um diese wichtigen Berichtstypen systematisch und sicher zu realisieren.
Symposium Konsolidierung: Drahoš
Symposium Konsolidierung: Drahoš
Symposium Konsolidierung 2024

Establishing a new financial platform after a carve-out

Stanislav Drahoš, Group Reporting Manager (Zentiva Group), presented the "Finance Transformation at Zentiva" project at the Symposium Konsolidierung organized by Horváth at the Elbphilharmonie in Hamburg. The focus of the presentation was on the introduction of the Board tool, which acts as a "single source of truth" and has enabled significant improvements in the consolidation and reporting processes.
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Verstehen und anwenden: KI und Data Science
Künstliche Intelligenz und Data Science verstehen und anwenden

Revolutionieren Sie Ihr Controlling mit KI und Data Science! Lernen Sie, wie Sie Tools wie Excel, Python & KNIME nutzen, KI-Agents in Forecasting und Reporting einsetzen und datengetriebene Methoden erfolgreich integrieren. Mit Best Practices zur sicheren Anwendung.
Gut gerüstet für das Financial Reporting: IFRS visuell
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Orientierung durch klar strukturierte Darstellung: Der bewährte Band bietet einen leicht verständlichen Zugang zu den zunehmend komplexer werdenden Standards und ermöglicht eine vertiefende Einarbeitung in die IASB-Rechnungslegung.
Anforderungen korrekt erfüllen: ESG-Reporting umsetzen
ESG-Reporting umsetzen

Das Buch beschreibt die Kriterien für das ESG-Reporting und bewertet mögliche IT-Lösungen, die bei Erfassung, Analyse und Berichterstattung von Nachhaltigkeitskennzahlen effizient unterstützen. So dokumentieren Sie Nachhaltigkeitsleistungen korrekt und erstellen transparente Berichte.
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Bertram/Kessler/Müller, Hau... / 5.2 Zusammenfassungsmöglichkeiten
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Bertram/Kessler/Müller, Hau... / 2.1 Einreichungspflicht beim Unternehmensregister
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