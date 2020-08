Mit der "Clients & Visits"-App hat die Hannover Re das Underwriting umfassend digitalisiert. Eine intuitive und performante App ermöglicht eine 360 Grad Sicht auf den Kunden und liefert eine verbesserte Grundlage für Entscheidungen.

Zentrale mobile Datenverfügbarkeit via App

Papierlos, effizient und mobil von überall erreichbar – mittels einer eigens entwickelten App hat die Hannover Re ihre Vertriebsaktivitäten umfassend digitalisiert, wie Georg Berndmeyer, Projektmanager BI bei der Hannover Rück SE, erläuterte. Die „Clients & Visits“-App ist über mobile Endgeräte zugreifbar und unterstützt bei der Prüfung und Einschätzung von Rückversicherungsrisiken sowie der Festsetzung einer angemessenen Prämie. Wenn früher im Zuge des Underwritings eine umfassende, systemübergreifende Recherche zu Kundendaten und -historie notwendig war, sind alle Informationen nun über mobile Endgeräte real-time und ortsungebunden verfügbar. Häufig abgerufene Informationen werden als Favoriten gespeichert, sodass eine Adaption an die User-Interessen erfolgt und eine noch schnellere Navigation durch die relevanten Informationen ermöglicht wird. Neben der Terminvorbereitung bietet die „Clients & Visits App“ auch Kollaborationsmöglichkeiten rund um die Koordination von Kundenterminen und trägt zu einem effizienten Ablauf bei.

Interne und externe Daten ermöglichen 360 Grad-Sicht auf den Kunden

Abseits der Effizienzperspektive trägt die App auch zu einem Effektivitätszugewinn bei. Innerhalb der App werden die Informationen in Form interaktiver Dashboards aufbereitet (siehe Abbildung 1 in der Bilderserie). Der intuitive Aufbau, flexible Einstellung der Sichten und Filter sowie eine standardisierte Visualisierung ermöglichen dem User eine schnelle Beschaffung und Aufnahme der relevanten Informationen. So können beispielsweise die Historie der vergangenen Kundengespräche sowie Details zu den abgeschlossenen Verträgen bereitgestellt werden. Auch finanzielle Informationen zu Kunden und Verträgen wie beispielsweise Prämie, Ergebnis und Marge können für unterschiedliche Zeiträume und aufgegliedert nach den einzelnen Versicherungsprodukten abgerufen werden. Neben dem Abruf unternehmensinterner Daten, werden auch externe Datenquellen an die App angebunden (wie bspw. S&P Cap IQ). Diese Daten erweitern die Informationsbasis für die Abschätzung potenzieller Risiken. Die Verbindung interner und externer Daten in einer Applikation ermöglichen eine 360 Grad-Sicht auf den Kunden und verbessern somit die Informationslage für Entscheidungen.

Datenhaltung in BI-Tool verkürzt Abrufzeiten deutlich

Abbildung 2 in der Bilderserie zeigt auf, welche System- und Datenarchitektur für die „Clients & Visits“-App zugrunde liegt. Die App selbst befindet sich auf einem mobilen Server in der AWS Cloud. Die Authentifizierung der User erfolgt ebenfalls cloud-basiert über die Okta Identity Cloud.

Die Visualisierungen innerhalb der App basieren auf dem BI-Tool Microstrategy. Für die Datenversorgung der Frontend-Applikation werden unterschiedliche Datenmodelle in Microstrategy vorgehalten bspw. zu Versicherungsverträgen, Daten aus dem CRM sowie Finanzdaten zu den entsprechenden Kunden. Durch die Fokussierung auf relevante Daten und die Datenhaltung innerhalb von Microstrategy werden Lade- bzw. Abrufzeiten innerhalb der Frontend-Applikation verkürzt und somit eine bessere User Experience für den Endanwender sichergestellt.

Mit der Clients & Visits App hat die Hannover Re eine schlanke und performante Lösung zur Unterstützung der Vertriebsaktivität geschaffen, die das Underwriting nicht nur effizienter sondern auch effektiver gestaltet.